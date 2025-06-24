Información sobre el impuesto sobre las ventas de Foxpass
Aquí tienes respuestas a preguntas frecuentes sobre los impuestos aplicados a tus servicios de Foxpass.
Cómo se determinan los tipos impositivos
Las tasas impositivas varían según el país, estado, territorio y ciudad, y se basan en la tasa impositiva aplicable en el momento en que se realiza tu cargo de Foxpass. Estos importes pueden cambiar con el tiempo según los requisitos fiscales locales.
¿El precio de Foxpass incluye el impuesto sobre las ventas?
El precio anunciado de Foxpass no incluye el impuesto sobre las ventas. Si se aplica el impuesto sobre las ventas, aparecerá indicado por separado en tu factura. Es posible que tu servicio de Foxpass esté sujeto al impuesto sobre las ventas en algunas zonas (según la normativa local del impuesto sobre las ventas), ya que Foxpass se vende a clientes que residen en esas zonas.
Cómo obtener una factura de los cargos de Foxpass
Tu factura de Foxpass incluye tus cargos de Foxpass y los impuestos aplicables. Puedes iniciar sesión en tu cuenta e ir a la página de Pago para ver o descargar tus facturas.
Cómo enviar la información de exención fiscal
Si resides en Estados Unidos y deseas enviar información de exención fiscal, actualiza tu dirección de facturación/envío (actualízala en la consola web) y proporciona la siguiente información a tax-exempt@splashtop.com antes de completar tu transacción o antes de tu próxima renovación automática:
Correo electrónico de la cuenta de Foxpass de la cuenta del propietario de la suscripción
NIF y/o EIP
Copia de tu certificado de reventa de impuestos estatales/certificado de exención
Tipo de exención (benéfica, reventa, religiosa, gubernamental, educativa, etc.)
Copia de tu 501(c), si corresponde
Actualiza la dirección de Bill To / Ship To en tu cuenta de Foxpass (actualízala en la consola web)
¿Te cobraron un importe de impuestos incorrecto?
El impuesto de los servicios de Foxpass se determina según tu dirección de facturación.
Inicia sesión en tu cuenta [ global | eu | au ] y ve a la sección de pago para asegurarte de que tu dirección de facturación es correcta.