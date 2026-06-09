Karthik Gooli

Ingeniero de personal jefe

Karthik es ingeniero sénior de plantilla en Splashtop. A Karthik le apasiona resolver complejos desafíos de escalabilidad y cuenta con un historial demostrado de convertir prototipos en sistemas de producción escalables que generan un valor empresarial significativo. En su tiempo libre, le gusta jugar al pickleball, disfruta de paseos en coche por paisajes sin un destino concreto en mente y le encanta hacer senderismo y explorar nuevos lugares, comidas y culturas.