LendUp 為什麼選擇使用 Foxpass
LendUp 部署 Foxpass，為其基礎架構提供自�動化存取控制
挑戰
LendUp 成長迅速，IT 團隊開始深刻感受到以手動方式管理其基礎架構存取權限所帶來的負擔。他們必須建立使用者帳戶、重設密碼，並透過傳統系統與開源解決方案的組合，自行管理 LDAP 和 RADIUS。
這占用了寶貴的資源與時間，還造成可靠性與穩定性問題，讓 IT 必須定期進行疑難排解。LendUp 希望找到一套單一解決方案，協助他們擴展規模、自動化並簡化其基礎架構的存取管理，同時為 IT 團隊節省寶貴時間。
解決方案
LendUp 的資深 IT 工程師 Josh Goffstein 表示：「我們選擇 Foxpass，是因為我們原本使用內部資源來執行 LDAP 和 Radius，這占用了大量 IT 時間，還帶來可靠性和穩定性問題。」現在，我們的伺服器驗證既可靠又快速，為我的團隊省下大量時間。」
Foxpass 讓他們能將基礎架構的存取控制自動化；現在也作為目錄與驗證服務。
優點
減輕 IT 負擔
Foxpass 提供了存取控制解決方案，自動化使用者存取與伺服器佈建。如今，新增使用者並管理其基礎架構的存取既快速又簡單。
省下成本
在導入 Foxpass 之前，LendUp 有兩位工程師專門負責管理 LDAP 和 RADIUS。這樣做成本高、耗時，而且管理起來很複雜。現在，這些寶貴的 IT 資源可以專注於創造營收的活動。
提高運作時間
傳統的舊式產品與開源產品不僅設定耗時、管理複雜，也難以整合到雲端解決方案中。Foxpass 為各種規模組織中的 IT 團隊提供可靠且穩定的服務。
在使用 Foxpass 之前，LendUp 有兩位工程師專門負責管理 LDAP 和 RADIUS。如今，我們的存取控制已全面自動化，因此能把人力投入到業務成長上。
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
可靠性與正常運作時間大幅提升。
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Foxpass 整合快速又簡單，其雲端託管解決方案完全符合我們的整體基礎架構，而直覺式 UI 也讓它非常容易使用。
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
關於 LendUp
LendUp 的使命是為任何人提供一條通往更佳財務健康的道路。他們提供安全、透明的產品，擴大金融服務的可及性、降低成本，並為目前因信用評分偏低而在傳統銀行體系中選擇有限的超過 8,000 萬美國人，提供建立信用的機會。LendUp 位於 San Francisco，並獲得多家知名矽谷投資人的支持，包括 Y-combinator、Google Ventures、Susa Ventures、Data Collective、Kleiner Perkins、Andreessen Horowitz、Seed Fund、Kapor Capital、QED、Cliff Investor、Yuri Milner 和 Thomvest Ventures，以及其他備受推崇的天使投資人與企業家。
關於Foxpass
Foxpass 提供伺服器與 Wi-Fi® 安全性。Foxpass 可確保企業的工程師只能在指定時間內存取其被授權的機器，且只能存取必要的內容。這是透過 LDAP、RADIUS 和 SSH Key 管理來達成的。