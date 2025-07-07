Imgur 為何採用了 Foxpass
Imgur 部署 Foxpass 以自動化 LDAP 和大規模安全最佳實踐
挑戰
Imgur 的團隊快速成長，他們感受到手動管理內部帳戶和維護用戶存取基礎設施的安全最佳實踐的痛苦。團隊花費了大量寶貴的時間和資源在手動管理伺服器的驗證、用戶配置、解除配置和重置密碼上。
他們正在尋找一個解決方案，能夠通過自動化資源的存取控制來幫助他們節省時間，並幫助他們在大規模實施安全最佳實踐。
解決方案
Michael Cummings，首席 DevOps 工程師，說：「我知道我在尋找解決方案中的哪些功能，而 Foxpass 是自動化我們的 LDAP 並使存取控制易於管理的正確選擇，適合我們不斷成長的團隊。」
Foxpass 提供了一整套功能，自動化伺服器存取和 RADIUS 管理，並整合到 Imgur 的工單系統中。隨著 Imgur IT 團隊的持續擴展，Foxpass 使管理其基礎設施的存取變得簡單。
好處
IT 省時好幫手
Foxpass 自動化 LDAP 和 RADIUS 管理，節省 IT 大量時間和手動管理的負擔。
改善安全最佳實踐
Foxpass 建立在安全最佳實踐之上，使得給予和撤銷用戶存取權以及創建角色特定的基礎設施資源存取變得簡單快捷。
Foxpass 輕鬆擴展
Imgur 團隊正在成長並消耗更多服務。Foxpass 使存取管理快速且簡單，因此他們可以將時間花在建立和擴展業務上。
關於 Imgur
Imgur 是分享和享受互聯網上最棒圖片的最佳場所。每天，數百萬人使用 Imgur 來娛樂和啟發自己，透過來自世界各地的有趣、暖心和有用的圖片和故事。Imgur 是全球最大的圖片分享社區，擁有超過 1.5 億月活躍用戶。
關於Foxpass
Foxpass 提供伺服器和 Wi-Fi® 安全性。Foxpass 確保公司的工程師只能在指定的時間內存取他們應該存取的機器，並且只能存取必要的內容。這是通過 LDAP、RADIUS 和 SSH 金鑰管理來實現的。
Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的商標。