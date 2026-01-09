Hibbett 如何部署雲��端 RADIUS 與憑證式 Wi‑Fi
Hibbett 是美國最大的運動用品零售商之一，希望將無線安全策略現代化，並從預先共用金鑰（PSK）轉向更強大、可大規模部署的憑證式驗證。雖然企業據點早已採用以憑證為基礎的 Wi-Fi，但要將 EAP-TLS 擴展到每一家零售門市，則需要更靈活、雲端原生的方法，且不會干擾既有基礎架構。
Foxpass 正好提供了這樣的解決方案：一項雲端代管的 RADIUS 服務，並與 Foxpass Cloud PKI 進行專門打造的整合，讓 Hibbett 能在 1,000 多家門市部署安全、以憑證為基礎的 Wi-Fi，實現極高的部署成功率，並大幅降低營運負擔。
情境：在 1,000 多家零售門市中擴展 Wi-Fi 安全性
在零售門市層級，Hibbett 仰賴 PSK 來提供 Wi-Fi 存取，但這種方法一旦擴展到企業規模，就會變得難以管理且不夠安全。他們的 IT Security Engineering & Operations 總監形容 PSK 比較適合「Mom & Pop shop」這類小店，而不適合大型、價值數十億美元的零售企業。
企業需要：
跨所有地點皆一致的標準化、安全驗證模式
無密碼、憑證式 Wi-Fi
為管理者與區域團隊打造流暢無縫的漫遊體驗
降低與 PSK 輪替與更換相關的營運管理負擔
目標很明確：全面升級整個零售據點與企業環境的 Wi-Fi 安全性。
轉捩點：傳統 PKI 的限制讓擴展變得不切實際
企業總部已經使用憑證式驗證，但要擴展到所有門市，則需要現有 PKI 環境難以輕鬆支援的功能。
挑戰不在於採用 EAP-TLS，而是在不重建底層 PKI 或網路驗證基礎架構的情況下，將其部署至整個企業。
和許多歷史悠久的組織一樣，Hibbett 既有的 PKI 基礎架構在設計上並不支援：
將憑證簽發至數千台共用零售裝置
分散式憑證生命週期作業
在 1,000 多家分布於各地的門市中實現一致部署
若要在內部重建 PKI，將需要投入大量時間、資金與維護成本。Hibbett 轉而尋求雲端原生的方法，在不干擾既有系統的情況下，提供靈活性、可管理性與擴充規模。
Foxpass Cloud RADIUS 和 Cloud PKI 正好提供了這些功能。
解決方案：適用於零售規模的雲端 RADIUS + 裝置式憑證
每家門市皆採用統一的企業 SSID
Hibbett 以 Foxpass Cloud RADIUS 作為驗證骨幹，在所有門市部署了相同且安全的企業 SSID。這提供了：
讓在各地點之間往返的企業員工與管理層都能即時連接
當他們造訪總部或配送中心時，能享有順暢無縫的導入體驗
整個企業皆可享有一致且安全的無線體驗
基於裝置的憑證驗證
門市手持裝置屬於共用裝置，人員流動率高，因此難以管理每位使用者的憑證。
Hibbett 成為 Foxpass 最早採用以裝置為基礎的驗證方式的客戶之一，按每台裝置而非每位使用者簽發憑證——這項需求在當時沒有任何競爭廠商能夠支援。
提供裝置驗證：
每台手持裝置皆具備穩定且持續的身分識別
員工異動期間無需重新簽發憑證
簡單、可擴充的憑證生命週期管理
專為 Foxpass Cloud PKI 打造的整合
Foxpass Cloud PKI 簡化了憑證簽發與更新：
自動化憑證佈建、更新與失效處理
所有裝置皆使用一致的設定檔
完全不依賴傳統 PKI 基礎架構
雲端的簡便，無需重建基礎架構
有了 Foxpass，Hibbett 無需再依賴其複雜的舊有 PKI 基礎架構。Foxpass 提供了一個簡潔、原生雲端的 RADIUS 與憑證平台，而且就是好用。
部署實錄：在數千台裝置上近乎零問題的部署
遷移像 Hibbett 這種規模的零售企業絕非易事。大約橫跨：
1,000 家門市
每家門市 4–5 台手持裝置（總計約 4,000–5,000 台裝置）
他們只遇到 46 次憑證註冊錯誤，錯誤率僅略高於 1%。對於這種規模與分布的零售組織來說，這是異常低的比率，並展現了 Foxpass 的 Cloud PKI + Cloud RADIUS 整合的穩定性。Foxpass 部署的簡單性與一致性，讓 Hibbett 能夠快速、可靠地將以憑證為基礎的 Wi-Fi 導入每一家門市，且只需極少疑難排解
Foxpass 讓 Hibbett 得以大幅現代化其驗證架構：
- 所有地點皆採用標準化的憑證式 Wi‑Fi
- 無密碼 EAP-TLS 可取代所有 PSK
- 在門市、總部與配送中心之間無縫漫遊
- 在數千台裝置中，佈建問題不到 1%
- 無需重建或維護內部 PKI
- 零信任網路存取（ZTNA）的強大基礎，足以支援零售規模的網路存取
為什麼選擇 Foxpass：專為零信任、零售環境與可擴充規模而打造
Hibbett 選擇 Foxpass，因為它提供：
專為 EAP-TLS 設計的雲端託管 RADIUS 平台
與自動化生命週期管理緊密整合的雲端 PKI
裝置憑證支援對共用零售端點至關重要
快速部署，營運負擔極低
可擴充至橫跨 1,000 多家門市的數千個端點
零信任、免密碼的安全方法
如果想盡可能把更多工作移出公司內部環境，別試著自己打造，也別重造輪子。Foxpass 價格合理，表現非常出色，而且一旦將 SCEP 設定檔設置正確後，就能順利運作。
Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett
關於Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI 為 Wi-Fi、VPN 與網路存取提供安全、無密碼、以憑證為基礎及以身分為基礎的驗證。透過無縫整合、自動化憑證管理，以及與零信任架構一致的設計，Foxpass 協助組織簡化大規模的網路安全管理，而這一切皆由 Splashtop 的全球可靠性與企業級支援作為後盾。