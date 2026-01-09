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Hibbett 如何部署雲端 RADIUS 與憑證式 Wi‑Fi

Hibbett 是美國最大的運動用品零售商之一，希望將無線安全策略現代化，並從預先共用金鑰（PSK）轉向更強大、可大規模部署的憑證式驗證。雖然企業據點早已採用以憑證為基礎的 Wi-Fi，但要將 EAP-TLS 擴展到每一家零售門市，則需要更靈活、雲端原生的方法，且不會干擾既有基礎架構。

Foxpass 正好提供了這樣的解決方案：一項雲端代管的 RADIUS 服務，並與 Foxpass Cloud PKI 進行專門打造的整合，讓 Hibbett 能在 1,000 多家門市部署安全、以憑證為基礎的 Wi-Fi，實現極高的部署成功率，並大幅降低營運負擔。

Lady using a Splashtop while in a warehouse

情境：在 1,000 多家零售門市中擴展 Wi-Fi 安全性

在零售門市層級，Hibbett 仰賴 PSK 來提供 Wi-Fi 存取，但這種方法一旦擴展到企業規模，就會變得難以管理且不夠安全。他們的 IT Security Engineering & Operations 總監形容 PSK 比較適合「Mom & Pop shop」這類小店，而不適合大型、價值數十億美元的零售企業。

企業需要：

  • 跨所有地點皆一致的標準化、安全驗證模式

  • 無密碼、憑證式 Wi-Fi

  • 為管理者與區域團隊打造流暢無縫的漫遊體驗

  • 降低與 PSK 輪替與更換相關的營運管理負擔

目標很明確：全面升級整個零售據點與企業環境的 Wi-Fi 安全性。

Photo of several laptops, phones, and tablets

轉捩點：傳統 PKI 的限制讓擴展變得不切實際

企業總部已經使用憑證式驗證，但要擴展到所有門市，則需要現有 PKI 環境難以輕鬆支援的功能。

挑戰不在於採用 EAP-TLS，而是在不重建底層 PKI 或網路驗證基礎架構的情況下，將其部署至整個企業。

和許多歷史悠久的組織一樣，Hibbett 既有的 PKI 基礎架構在設計上並不支援：

  • 將憑證簽發至數千台共用零售裝置

  • 分散式憑證生命週期作業

  • 在 1,000 多家分布於各地的門市中實現一致部署

若要在內部重建 PKI，將需要投入大量時間、資金與維護成本。Hibbett 轉而尋求雲端原生的方法，在不干擾既有系統的情況下，提供靈活性、可管理性與擴充規模。

Foxpass Cloud RADIUSCloud PKI 正好提供了這些功能。

解決方案：適用於零售規模的雲端 RADIUS + 裝置式憑證

每家門市皆採用統一的企業 SSID

Hibbett 以 Foxpass Cloud RADIUS 作為驗證骨幹，在所有門市部署了相同且安全的企業 SSID。這提供了：

  • 讓在各地點之間往返的企業員工與管理層都能即時連接

  • 當他們造訪總部或配送中心時，能享有順暢無縫的導入體驗

  • 整個企業皆可享有一致且安全的無線體驗

基於裝置的憑證驗證

門市手持裝置屬於共用裝置，人員流動率高，因此難以管理每位使用者的憑證。

Hibbett 成為 Foxpass 最早採用以裝置為基礎的驗證方式的客戶之一，按每台裝置而非每位使用者簽發憑證——這項需求在當時沒有任何競爭廠商能夠支援。

提供裝置驗證：

  • 每台手持裝置皆具備穩定且持續的身分識別

  • 員工異動期間無需重新簽發憑證

  • 簡單、可擴充的憑證生命週期管理

專為 Foxpass Cloud PKI 打造的整合

Foxpass Cloud PKI 簡化了憑證簽發與更新：

  • 自動化憑證佈建、更新與失效處理

  • 所有裝置皆使用一致的設定檔

  • 完全不依賴傳統 PKI 基礎架構

雲端的簡便，無需重建基礎架構

有了 Foxpass，Hibbett 無需再依賴其複雜的舊有 PKI 基礎架構。Foxpass 提供了一個簡潔、原生雲端的 RADIUS 與憑證平台，而且就是好用。


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部署實錄：在數千台裝置上近乎零問題的部署

遷移像 Hibbett 這種規模的零售企業絕非易事。大約橫跨：

  • 1,000 家門市

  • 每家門市 4–5 台手持裝置（總計約 4,000–5,000 台裝置）

他們只遇到 46 次憑證註冊錯誤，錯誤率僅略高於 1%。對於這種規模與分布的零售組織來說，這是異常低的比率，並展現了 Foxpass 的 Cloud PKI + Cloud RADIUS 整合的穩定性。Foxpass 部署的簡單性與一致性，讓 Hibbett 能夠快速、可靠地將以憑證為基礎的 Wi-Fi 導入每一家門市，且只需極少疑難排解

Foxpass 讓 Hibbett 得以大幅現代化其驗證架構：

  • 所有地點皆採用標準化的憑證式 Wi‑Fi
  • 無密碼 EAP-TLS 可取代所有 PSK
  • 在門市、總部與配送中心之間無縫漫遊
  • 在數千台裝置中，佈建問題不到 1%
  • 無需重建或維護內部 PKI
  • 零信任網路存取（ZTNA）的強大基礎，足以支援零售規模的網路存取
A hand holding a safety lock reaches through a tablet into the zero trust security space.

為什麼選擇 Foxpass：專為零信任、零售環境與可擴充規模而打造

Hibbett 選擇 Foxpass，因為它提供：

  • 專為 EAP-TLS 設計的雲端託管 RADIUS 平台

  • 與自動化生命週期管理緊密整合的雲端 PKI

  • 裝置憑證支援對共用零售端點至關重要

  • 快速部署，營運負擔極低

  • 可擴充至橫跨 1,000 多家門市的數千個端點

  • 零信任、免密碼的安全方法


如果想盡可能把更多工作移出公司內部環境，別試著自己打造，也別重造輪子。Foxpass 價格合理，表現非常出色，而且一旦將 SCEP 設定檔設置正確後，就能順利運作。

Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett

A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

關於Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI 為 Wi-Fi、VPN 與網路存取提供安全、無密碼、以憑證為基礎及以身分為基礎的驗證。透過無縫整合、自動化憑證管理，以及與零信任架構一致的設計，Foxpass 協助組織簡化大規模的網路安全管理，而這一切皆由 Splashtop 的全球可靠性與企業級支援作為後盾。

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