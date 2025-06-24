Foxpass 銷售稅資訊
以下是關於 Foxpass 服務稅務常見問題的解答。
稅率如何決定
稅率會因國家、州、地區和城市而異，並以您支付 Foxpass 費用時適用的稅率為準。這些金額可能會因當地稅務要求而隨時間變動。
Foxpass 的價格包含銷售稅嗎？
所顯示的 Foxpass 價格不包含銷售稅。若需課徵銷售稅，將於發票上另行列示。在某些地區，您的 Foxpass 服務可能需要繳納銷售稅（依當地銷售稅法規定），因為 Foxpass 銷售給居住在這些地區的客戶。
如何取得 Foxpass 費用的發票
您的 Foxpass 發票會列出您的 Foxpass 費用和適用稅額。您可以登入帳戶，前往付款頁面查看或下載發票。
如何提交免稅資訊
如果居住在美國，且希望提交免稅資訊，請先更新 Bill To/Ship To Address（請在 web console 中更新），並在完成交易前或下次自動續訂前，將以下資訊提供給 tax-exempt@splashtop.com：
訂閱擁有者帳戶的 Foxpass 帳戶電子郵件
稅務識別碼和／或 EIP
您的州稅轉售證明／免稅證明副本
免稅類型 （慈善、轉售、宗教、政府、教育等）
您的 501(c), 副本（如適用）
請在您的 Foxpass 帳戶中更新帳單地址／收件地址（請在 web console 中更新）
稅額收錯了嗎？
Foxpass 服務的稅額會依據您的帳單地址決定。登入您的帳戶 [ global | eu | au ]，然後前往付款區段，確認您的帳單地址正確無誤。