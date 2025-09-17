Foxpass：安全、快速且實惠的 FreeRADIUS 替代方案

儲存並管理使用者設定檔，無需承擔自行建置的複雜性與隱藏成本。立即取得全代管、可支援零信任��的 RADIUS，幾分鐘內就能與您的 IdP 和 MDM 整合完成，不必等上數週。