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Foxpass
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Screenshot of the Microsoft Intune admin center showing the Devices > Configuration section. The “New Policy” option is highlighted under the Policies tab.

Foxpass：安全、快速且實惠的 FreeRADIUS 替代方案

儲存並管理使用者設定檔，無需承擔自行建置的複雜性與隱藏成本。立即取得全代管、可支援零信任的 RADIUS，幾分鐘內就能與您的 IdP 和 MDM 整合完成，不必等上數週。

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為什麼團隊會尋求 FreeRADIUS 以外的選擇

FreeRADIUS 是一款功能強大、開放原始碼的 RADIUS 伺服器，但它的風險可能大於帶來的好處。設定、託管及維護 FreeRADIUS 可能相當耗時、需要高度專業技能，若設定錯誤還可能帶來風險。

另一方面，像 Foxpass 這樣的代管雲端服務可免除這項負擔，同時保留核心優勢。

  • 設定與導入流程複雜：FreeRADIUS 常被批評有太多「旋鈕」和設定檔。內部專家資源有限的組織，可能會難以管理和部署它。

  • 價值實現速度緩慢：FreeRADIUS 的典型 DIY 設定流程即使對熟練的管理員而言，也需要 2–4 週。真的等得了那麼久嗎？

  • 持續維護：FreeRADIUS 需要每月修補更新、監控、備份與 HA 維護，讓 IT 團隊又多了一項需要分心處理的工作。

  • 隱藏成本會不斷累積：FreeRADIUS 並不是免費的。設定成本可能介於 $15–20K，另外每年還需支付 $14.8–20.8K 的維護費用（不含 PKI/MDM）。

  • 整合困難：將 Wi-Fi 存取點與 FreeRADIUS 整合，並進一步與身分提供者及第三方解決方案（如 Microsoft Entra ID 或 Google Workspace）整合，可能相當繁瑣。端點也需要部署正確的 RADIUS 通訊協定，並完成適當設定，才能確保整體配置順利運作。


A man with dark hair and glasses sits at a desk, working on a computer in a dimly lit room with a blue glow. He appears focused, wearing a light shirt, with computer monitors and chairs visible in the background.

為什麼 Foxpass 是更好的選擇

Foxpass 提供雲端代管的 RADIUS 解決方案，讓您享有 FreeRADIUS 的優勢，卻無需承擔營運負擔或額外費用，並以具備零信任安全性的安全託管雲端服務形式交付。

  • 幾分鐘內快速實現價值：繁重的工作交給我們處理，讓您能迅速保護網路安全。

  • 99.99% 正常運作時間 & 無單點故障：Foxpass 內建高可用性與全球備援。無論何時需要協助，我們經驗豐富的支援團隊都會 24/7 隨時待命。

  • IdP 與 MDM 整合：與 Entra ID (Azure AD)、Google Workspace、Okta、OneLogin、Microsoft Intune、JAMF 等無縫整合。

  • 零信任就緒：透過跨 Wi‑Fi 和 VPN 的身分與憑證式驗證，保護您的網路。

  • 合規支援：Foxpass 在 Splashtop 安全性架構的支援下，透過符合 SOC 2 的營運方式與便於稽核的存取控制，協助滿足安全性要求。


功能逐項比較：Foxpass vs. FreeRADIUS

部署與營運

  • Foxpass：代管式雲端 RADIUS，具備快速部署、高可用性，並包含監控功能。

  • FreeRADIUS：自架基礎架構、設定、可用性、監控與修補都需要自行負責。

總持有成本

  • Foxpass：可按可預期的訂閱方案取得，並包含維護與保養。

  • FreeRADIUS： $15–20K 設定費 + $14.8–20.8K/年維護。

整合夥伴

  • Foxpass：原生 IdP/MDM 同步，可與您的 Wi‑Fi、VPN 和端點連接。

  • FreeRADIUS：手動設定 IdP／AP／端點的方式，較容易因設定錯誤而產生風險。

安全態勢

  • Foxpass：以憑證和身分為基礎的授權、雲端安全稽核，以及與零信任原則的一致性。

  • FreeRADIUS：安全性取決於設定、修補程式更新頻率與監控。


A woman sits at a desk with a laptop, smiling while working. She has headphones around her neck. Behind her are two monitors displaying code. A coffee cup and notepad are also on the desk.

IT 安全領導者重視的成果

別再只看功能清單。運用 Foxpass 最佳化可衡量的成果。

  • 降低風險：透過 802.1X + RADIUS、以身分為基礎的存取控制，以及強化認證，淘汰預先共用金鑰（PSK）。

  • 加速部署：避免耗時數週的 DIY 專案，幾分鐘內即可上線。

  • 降低 TCO：以可預期的訂閱方案取代資本支出和管理時間。

  • 簡化稽核：集中式原則與記錄檔可支援 SOC-2 和內部審查。


A computer screen displays the Foxpass EAP-TTLS configuration page, showing network security settings with options for accepted EAP types, username, password, and verification fields. The interface has a dark theme.

Foxpass 如何在您的技術堆疊中運作

Foxpass 專為現代 IT 團隊而設計。它對開發人員很友善、以標準為基礎，且易於操作，讓您在保護網路的同時，不必為 IT 部門增加額外負擔。

  • 連接您的 IdP：透過同步 Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin 的使用者／群組，大規模管理網路存取。

  • 註冊裝置：使用憑證式驗證，並可與 Intune、Jamf、Kandji、Mosyle 等整合。或使用 Foxpass BYOD Certificate Installer 啟用無密碼 BYOD 驗證。

  • 保護存取：針對 Wi‑Fi 和 VPN 強制執行 802.1X，並套用以角色為基礎的原則，讓未經授權的使用者無法靠近。

  • 監控並證明： 透過雲端記錄與可視性狀態，持續掌握網路狀況。


無需高成本或複雜設定，也能保護您的網路

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榮譽與獎項

White text on a dark gray background reads Member of Microsoft Intelligent Security Association. Below, the Microsoft logo appears next to the words Microsoft Security.
A badge labeled Winter 2026 with the G2 logo and the text Best Support Mid-Market in bold letters, featuring a teal accent at the bottom.
Shield-shaped badge with WINTER 2026 at the top, the G2 logo in the corner, and bold text reading Momentum Leader in the center. Bottom edge features red, orange, and yellow stripes.
A badge with the G2 logo and text: Winter 2026 Users Most Likely To Recommend on a white background with a purple border at the bottom.
A badge with Winter 2026 at the top and the G2 logo. Below, bold text reads High Performer on a white background with yellow, orange, and red stripes at the bottom edge.
Zero Trust Security award

常見問題

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DIY 比較便宜嗎？
Foxpass 能否擴充規模並持續正常運作？
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