為什麼團隊會尋求 FreeRADIUS 以外的選擇
FreeRADIUS 是一款功能強大、開放原始碼的 RADIUS 伺服器，但它的風險可能大於帶來的好處。設定、託管及維護 FreeRADIUS 可能相當耗時、需要高度專業技能，若設定錯誤還可能帶來風險。
另一方面，像 Foxpass 這樣的代管雲端服務可免除這項負擔，同時保留核心優勢。
設定與導入流程複雜：FreeRADIUS 常被批評有太多「旋鈕」和設定檔。內部專家資源有限的組織，可能會難以管理和部署它。
價值實現速度緩慢：FreeRADIUS 的典型 DIY 設定流程即使對熟練的管理員而言，也需要 2–4 週。真的等得了那麼久嗎？
持續維護：FreeRADIUS 需要每月修補更新、監控、備份與 HA 維護，讓 IT 團隊又多了一項需要分心處理的工作。
隱藏成本會不斷累積：FreeRADIUS 並不是免費的。設定成本可能介於 $15–20K，另外每年還需支付 $14.8–20.8K 的維護費用（不含 PKI/MDM）。
整合困難：將 Wi-Fi 存取點與 FreeRADIUS 整合，並進一步與身分提供者及第三方解決方案（如 Microsoft Entra ID 或 Google Workspace）整合，可能相當繁瑣。端點也需要部署正確的 RADIUS 通訊協定，並完成適當設定，才能確保整體配置順利運作。
為什麼 Foxpass 是更好的選擇
Foxpass 提供雲端代管的 RADIUS 解決方案，讓您享有 FreeRADIUS 的優勢，卻無需承擔營運負擔或額外費用，並以具備零信任安全性的安全託管雲端服務形式交付。
幾分鐘內快速實現價值：繁重的工作交給我們處理，讓您能迅速保護網路安全。
99.99% 正常運作時間 & 無單點故障：Foxpass 內建高可用性與全球備援。無論何時需要協助，我們經驗豐富的支援團隊都會 24/7 隨時待命。
IdP 與 MDM 整合：與 Entra ID (Azure AD)、Google Workspace、Okta、OneLogin、Microsoft Intune、JAMF 等無縫整合。
零信任就緒：透過跨 Wi‑Fi 和 VPN 的身分與憑證式驗證，保護您的網路。
合規支援：Foxpass 在 Splashtop 安全性架構的支援下，透過符合 SOC 2 的營運方式與便於稽核的存取控制，協助滿足安全性要求。
功能逐項比較：Foxpass vs. FreeRADIUS
部署與營運
Foxpass：代管式雲端 RADIUS，具備快速部署、高可用性，並包含監控功能。
FreeRADIUS：自架基礎架構、設定、可用性、監控與修補都需要自行負責。
總持有成本
Foxpass：可按可預期的訂閱方案取得，並包含維護與保養。
FreeRADIUS： $15–20K 設定費 + $14.8–20.8K/年維護。
整合夥伴
Foxpass：原生 IdP/MDM 同步，可與您的 Wi‑Fi、VPN 和端點連接。
FreeRADIUS：手動設定 IdP／AP／端點的方式，較容易因設定錯誤而產生風險。
安全態勢
Foxpass：以憑證和身分為基礎的授權、雲端安全稽核，以及與零信任原則的一致性。
FreeRADIUS：安全性取決於設定、修補程式更新頻率與監控。
IT 安全領導者重視的成果
別再只看功能清單。運用 Foxpass 最佳化可衡量的成果。
降低風險：透過 802.1X + RADIUS、以身分為基礎的存取控制，以及強化認證，淘汰預先共用金鑰（PSK）。
加速部署：避免耗時數週的 DIY 專案，幾分鐘內即可上線。
降低 TCO：以可預期的訂閱方案取代資本支出和管理時間。
簡化稽核：集中式原則與記錄檔可支援 SOC-2 和內部審查。
Foxpass 如何在您的技術堆疊中運作
Foxpass 專為現代 IT 團隊而設計。它對開發人員很友善、以標準為基礎，且易於操作，讓您在保護網路的同時，不必為 IT 部門增加額外負擔。
連接您的 IdP：透過同步 Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin 的使用者／群組，大規模管理網路存取。
註冊裝置：使用憑證式驗證，並可與 Intune、Jamf、Kandji、Mosyle 等整合。或使用 Foxpass BYOD Certificate Installer 啟用無密碼 BYOD 驗證。
保護存取：針對 Wi‑Fi 和 VPN 強制執行 802.1X，並套用以角色為基礎的原則，讓未經授權的使用者無法靠近。
監控並證明： 透過雲端記錄與可視性狀態，持續掌握網路狀況。