Transição para Autenticação Wi-Fi Baseada em Certificado PKI com RADIUS e PKI Hospedados na Nuvem Foxpass
Aumenta a segurança e a escalabilidade do Wi-Fi substituindo as palavras-passe vulneráveis pela solução de autenticação de certificados segura e baseada na nuvem da Foxpass.
Em um Relance
Desafio
As Escolas Los Lunas, que atendem quase 10.000 alunos e funcionários, enfrentaram preocupações crescentes sobre a segurança e a escalabilidade de sua rede Wi-Fi devido ao aumento das ameaças cibernéticas e às vulnerabilidades da autenticação baseada em senha.
Solução
Para resolver essas vulnerabilidades, as Escolas Los Lunas fizeram a transição para a autenticação baseada em certificados. Estabeleceram uma parceria com a Foxpass, cujas soluções RADIUS e PKI alojadas na nuvem proporcionaram uma alternativa segura, escalável e eficiente aos sistemas baseados em palavras-passe.
Resultado
O distrito melhorou significativamente a segurança e a capacidade de gerenciamento de sua rede Wi-Fi, reduzindo o risco de violações de dados e garantindo um controle de acesso mais confiável para alunos e funcionários.
Desafio
A configuração existente da instituição apresentava vários obstáculos. O uso de nomes de usuário e senhas representava riscos de segurança significativos, deixando a rede vulnerável a acesso não autorizado. Além disso, solicitações repetidas de login prejudicaram a experiência do usuário, interrompendo a produtividade de alunos e funcionários. A transição de milhares de utilizadores para um sistema baseado em certificados parecia assustadora, especialmente se considerarmos a necessidade de integração com o Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Diretory) e o Jamf para gestão de dispositivos.
Solução
O RADIUS e a PKI hospedados na nuvem da Foxpass resolveram esses desafios com uma solução personalizada e baseada na nuvem. Como membro da Associação de Segurança Inteligente da Microsoft (MISA), a Foxpass permitiu que as escolas de Los Lunas se integrassem perfeitamente ao Microsoft Intune e obtivessem autenticação baseada em certificado por meio da PKI hospedada na nuvem da Foxpass. A sua integração perfeita com o Microsoft Entra ID permitiu uma autenticação de utilizador centralizada e segura, enquanto a compatibilidade com o Jamf assegurou a emissão e configuração eficientes de certificados para dispositivos Apple. Essa combinação permitiu que a instituição gerenciasse dispositivos e usuários sem esforço, mantendo uma rede segura.
A implantação de certificados PKI para quase 10.000 usuários foi um processo tranquilo, graças ao processo de integração da Foxpass. A transição minimizou as interrupções para a equipe de TI e os usuários finais. A adoção da autenticação baseada em certificados eliminou os riscos associados às senhas compartilhadas, oferecendo uma autenticação aprimorada entre dispositivos e a rede.
A solução também melhorou significativamente a experiência do usuário. Com os certificados em vigor, alunos e funcionários desfrutaram de acesso Wi-Fi perfeito e sem senha, melhorando a conectividade e simplificando as interações diárias com a rede.
Resultados
Gestão Simplificada: A equipe de TI observou uma redução drástica nas despesas gerais administrativas. Os certificados foram facilmente geridos e revogados através da capacidade automatizada de aprovisionamento e desprovisionamento em massa do Foxpass, proporcionando um controlo total sobre o acesso à rede.
Segurança Reforçada: As tentativas de acesso não autorizado caíram significativamente, graças à autenticação baseada em certificado. A instituição atendeu aos requisitos de conformidade para acesso seguro à rede, reforçando sua reputação de segurança de dados.
Utilizadores Satisfeitos: Alunos e funcionários apreciaram a experiência Wi-Fi sem complicações, com conexões instantâneas e seguras entre dispositivos.
Escalabilidade para o Futuro: Com o Foxpass implementado, a instituição está bem preparada para suportar utilizadores e dispositivos adicionais à medida que a sua comunidade cresce.
Fizemos a transição crucial para a autenticação baseada em certificados PKI para nossa segurança Wi-Fi, e o Foxpass tornou isso quase sem esforço. Seu servidor RADIUS baseado em nuvem se integrou perfeitamente ao Azure AD e ao Jamf, simplificando a configuração. A emissão de certificados para quase 10.000 usuários foi tão tranquila quanto se poderia esperar, e agora nossos alunos e funcionários se beneficiam de um acesso seguro incomparável. O Foxpass realmente superou nossas expectativas.
Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District
Conclusão
A transição para a autenticação baseada em certificados com RADIUS e PKI hospedados na nuvem da Foxpass modernizou a segurança Wi-Fi da instituição. Ao combinar automação, integração robusta e funcionalidades de segurança líderes na indústria, o Foxpass estabeleceu um novo padrão para o controlo de acesso à rede.
Para as organizações que procuram modernizar a sua segurança Wi-Fi, o Foxpass oferece uma solução comprovada e escalável.