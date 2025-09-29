Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Foxpass
EntrarTeste gratuito
Fale ConoscoEntrarTeste gratuito
Logo for Los Lunas Schools featuring stylized mountains with the sun rising or setting behind them, and the words “LOS LUNAS SCHOOLS” in bold black letters below the image.

Transição para Autenticação Wi-Fi Baseada em Certificado PKI com RADIUS e PKI Hospedados na Nuvem Foxpass

Aumenta a segurança e a escalabilidade do Wi-Fi substituindo as palavras-passe vulneráveis pela solução de autenticação de certificados segura e baseada na nuvem da Foxpass.

Em um Relance

  • Desafio

    As Escolas Los Lunas, que atendem quase 10.000 alunos e funcionários, enfrentaram preocupações crescentes sobre a segurança e a escalabilidade de sua rede Wi-Fi devido ao aumento das ameaças cibernéticas e às vulnerabilidades da autenticação baseada em senha.

  • Solução

    Para resolver essas vulnerabilidades, as Escolas Los Lunas fizeram a transição para a autenticação baseada em certificados. Estabeleceram uma parceria com a Foxpass, cujas soluções RADIUS e PKI alojadas na nuvem proporcionaram uma alternativa segura, escalável e eficiente aos sistemas baseados em palavras-passe.

  • Resultado

    O distrito melhorou significativamente a segurança e a capacidade de gerenciamento de sua rede Wi-Fi, reduzindo o risco de violações de dados e garantindo um controle de acesso mais confiável para alunos e funcionários.

Desafio

A configuração existente da instituição apresentava vários obstáculos. O uso de nomes de usuário e senhas representava riscos de segurança significativos, deixando a rede vulnerável a acesso não autorizado. Além disso, solicitações repetidas de login prejudicaram a experiência do usuário, interrompendo a produtividade de alunos e funcionários. A transição de milhares de utilizadores para um sistema baseado em certificados parecia assustadora, especialmente se considerarmos a necessidade de integração com o Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Diretory) e o Jamf para gestão de dispositivos.

Solução

O RADIUS e a PKI hospedados na nuvem da Foxpass resolveram esses desafios com uma solução personalizada e baseada na nuvem. Como membro da Associação de Segurança Inteligente da Microsoft (MISA), a Foxpass permitiu que as escolas de Los Lunas se integrassem perfeitamente ao Microsoft Intune e obtivessem autenticação baseada em certificado por meio da PKI hospedada na nuvem da Foxpass. A sua integração perfeita com o Microsoft Entra ID permitiu uma autenticação de utilizador centralizada e segura, enquanto a compatibilidade com o Jamf assegurou a emissão e configuração eficientes de certificados para dispositivos Apple. Essa combinação permitiu que a instituição gerenciasse dispositivos e usuários sem esforço, mantendo uma rede segura.

A implantação de certificados PKI para quase 10.000 usuários foi um processo tranquilo, graças ao processo de integração da Foxpass. A transição minimizou as interrupções para a equipe de TI e os usuários finais. A adoção da autenticação baseada em certificados eliminou os riscos associados às senhas compartilhadas, oferecendo uma autenticação aprimorada entre dispositivos e a rede.

A solução também melhorou significativamente a experiência do usuário. Com os certificados em vigor, alunos e funcionários desfrutaram de acesso Wi-Fi perfeito e sem senha, melhorando a conectividade e simplificando as interações diárias com a rede.

Resultados

  • Gestão Simplificada: A equipe de TI observou uma redução drástica nas despesas gerais administrativas. Os certificados foram facilmente geridos e revogados através da capacidade automatizada de aprovisionamento e desprovisionamento em massa do Foxpass, proporcionando um controlo total sobre o acesso à rede.

  • Segurança Reforçada: As tentativas de acesso não autorizado caíram significativamente, graças à autenticação baseada em certificado. A instituição atendeu aos requisitos de conformidade para acesso seguro à rede, reforçando sua reputação de segurança de dados.

  • Utilizadores Satisfeitos: Alunos e funcionários apreciaram a experiência Wi-Fi sem complicações, com conexões instantâneas e seguras entre dispositivos.

  • Escalabilidade para o Futuro: Com o Foxpass implementado, a instituição está bem preparada para suportar utilizadores e dispositivos adicionais à medida que a sua comunidade cresce.


Fizemos a transição crucial para a autenticação baseada em certificados PKI para nossa segurança Wi-Fi, e o Foxpass tornou isso quase sem esforço. Seu servidor RADIUS baseado em nuvem se integrou perfeitamente ao Azure AD e ao Jamf, simplificando a configuração. A emissão de certificados para quase 10.000 usuários foi tão tranquila quanto se poderia esperar, e agora nossos alunos e funcionários se beneficiam de um acesso seguro incomparável. O Foxpass realmente superou nossas expectativas.

Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District

Conclusão

A transição para a autenticação baseada em certificados com RADIUS e PKI hospedados na nuvem da Foxpass modernizou a segurança Wi-Fi da instituição. Ao combinar automação, integração robusta e funcionalidades de segurança líderes na indústria, o Foxpass estabeleceu um novo padrão para o controlo de acesso à rede.

Para as organizações que procuram modernizar a sua segurança Wi-Fi, o Foxpass oferece uma solução comprovada e escalável.

Começou com a Foxpass

Teste gratuito
  • Conformidade
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Termos de Uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos os direitos reservados. Todos os preços estão em dólares, salvo indicação em contrário. Todos os preços apresentados excluem quaisquer impostos aplicáveis.