Intune + Splashtop
Feche o ciclo com Foxpass
Proteja o acesso à rede ao integrar os sinais de identidade e conformidade dos dispositivos do Intune na autenticação Foxpass Cloud RADIUS + PKI.
Leve a confiança de dispositivos do Intune para a autenticação de rede
O Intune ajuda as organizações a gerir dispositivos, implementar perfis de rede e avaliar a conformidade. Mas quando um dispositivo se liga a uma rede sem fios WPA2-Enterprise ou WPA3-Enterprise, ou a uma VPN que utiliza RADIUS, um serviço de autenticação de rede tem ainda de validar a ligação.
Foxpass Cloud RADIUS traz a identidade e o contexto do dispositivo para essa decisão, ajudando as organizações a controlar o acesso à rede com os sistemas que já utilizam.
Controle o acesso com contexto de identidade e do dispositivo
A Foxpass utiliza identidade, pertença a grupos, estado da gestão de dispositivos e sinais de conformidade do Intune para:
Permita utilizadores e dispositivos de confiança
Negar ou colocar em quarentena dispositivos não conformes
Atribua acesso à VLAN com base na identidade ou no contexto do dispositivo
Adicionar autenticação baseada em certificado
Vá além das palavras-passe utilizando certificados para autenticar dispositivos geridos para acesso a Wi‑Fi e VPN.
Utilize EAP-TLS para validar dispositivos com certificados em vez de palavras-passe.
Implemente perfis de certificado em dispositivos geridos através do Intune.
Use Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS para um caminho flexível e cloud-native para acesso sem palavra-passe.
Vantagens do Foxpass com Intune
Imponha a conformidade dos dispositivos
Utilize o estado de conformidade do Intune para permitir ou negar o acesso à rede.
Aplicar políticas de acesso granulares
Utilize o contexto de identidade e do dispositivo para controlar quem obtém acesso à rede.
Reduza a sobrecarga da infraestrutura
Use RADIUS alojado na cloud para eliminar a gestão de servidores RADIUS locais.
Suporte para autenticação sem palavra-passe
Use certificados para ativar o acesso sem palavra-passe a Wi‑Fi e VPN.
Estenda a segurança do Intune a todas as ligações de rede
Leve identidade, conformidade de dispositivos e controlo baseado em políticas à autenticação Wi-Fi e VPN baseada em RADIUS com o Foxpass Cloud RADIUS.