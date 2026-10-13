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Intune + Splashtop

Feche o ciclo com Foxpass

Proteja o acesso à rede ao integrar os sinais de identidade e conformidade dos dispositivos do Intune na autenticação Foxpass Cloud RADIUS + PKI.

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Leve a confiança de dispositivos do Intune para a autenticação de rede

O Intune ajuda as organizações a gerir dispositivos, implementar perfis de rede e avaliar a conformidade. Mas quando um dispositivo se liga a uma rede sem fios WPA2-Enterprise ou WPA3-Enterprise, ou a uma VPN que utiliza RADIUS, um serviço de autenticação de rede tem ainda de validar a ligação.

Foxpass Cloud RADIUS traz a identidade e o contexto do dispositivo para essa decisão, ajudando as organizações a controlar o acesso à rede com os sistemas que já utilizam. 

Controle o acesso com contexto de identidade e do dispositivo

A Foxpass utiliza identidade, pertença a grupos, estado da gestão de dispositivos e sinais de conformidade do Intune para:

  • Permita utilizadores e dispositivos de confiança

  • Negar ou colocar em quarentena dispositivos não conformes

  • Atribua acesso à VLAN com base na identidade ou no contexto do dispositivo


Adicionar autenticação baseada em certificado

Vá além das palavras-passe utilizando certificados para autenticar dispositivos geridos para acesso a Wi‑Fi e VPN.

  • Utilize EAP-TLS para validar dispositivos com certificados em vez de palavras-passe.

  • Implemente perfis de certificado em dispositivos geridos através do Intune.

  • Use Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS para um caminho flexível e cloud-native para acesso sem palavra-passe.


Vantagens do Foxpass com Intune

  • Imponha a conformidade dos dispositivos

    Utilize o estado de conformidade do Intune para permitir ou negar o acesso à rede.

  • Secure remote access management icon

    Aplicar políticas de acesso granulares

    Utilize o contexto de identidade e do dispositivo para controlar quem obtém acesso à rede.

  • Reduza a sobrecarga da infraestrutura

    Use RADIUS alojado na cloud para eliminar a gestão de servidores RADIUS locais.

  • Suporte para autenticação sem palavra-passe

    Use certificados para ativar o acesso sem palavra-passe a Wi‑Fi e VPN.

Estenda a segurança do Intune a todas as ligações de rede

Leve identidade, conformidade de dispositivos e controlo baseado em políticas à autenticação Wi-Fi e VPN baseada em RADIUS com o Foxpass Cloud RADIUS.

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