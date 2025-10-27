Melhorar a segurança do Wi-Fi com Foxpass
As redes sem fio são um ponto de entrada comum para violações de segurança — especialmente quando as palavras-passe partilhadas e os métodos de autenticação desatualizados ainda estão em utilização.
Junte-se a nós para um webinar de 30 minutos para saber como Foxpass cloud RADIUS by Splashtop ajuda a modernizar o acesso Wi-Fi com autenticação baseada em identidade e certificado. Descubra como fortalecer a postura de segurança da sua organização, simplificar a gestão de dispositivos e suportar iniciativas de confiança zero em ambientes geridos e não geridos.
Você Aprenderá Como:
• Melhorar a Segurança Wi-Fi – Proteja-se contra acessos não autorizados com autenticação baseada em identidade e certificados.
• Simplificar a Gestão de Utilizadores e Dispositivos – Automatize a integração e o encerramento de colaboradores, contratados e dispositivos geridos.
• Adaptar a Autenticação ao Seu Ambiente – Escolha entre métodos flexíveis, incluindo certificados sem palavra-passe, atribuição de VLAN e integrações com MDM.
• Alinhamento com as Metas de Confiança Zero e Conformidade – Implementar controlos de acesso que suportem as certificações SOC 2, HIPAA e a preparação para auditorias internas.