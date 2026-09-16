Russell Education Trust simplifica o acesso seguro ao Wi‑Fi com o Foxpass Cloud RADIUS
Como uma pequena equipa de TI no setor da educação substituiu a infraestrutura RADIUS local por autenticação baseada na cloud e em certificados em vários campus escolares.
O desafio
Antes do Foxpass, o Russell Education Trust dependia de serviços Microsoft NPS locais e de servidores físicos para autenticar o acesso Wi‑Fi. Essa configuração funcionava, mas criava sobrecarga de infraestrutura e limitava a capacidade da equipa de avançar para uma autenticação baseada em certificados. À medida que os colaboradores se deslocavam entre escolas, SSIDs inconsistentes e experiências de acesso diferentes também dificultavam a oferta da experiência integrada que o trust pretendia.
O acesso baseado em palavras-passe também gerava preocupações de segurança. Num ambiente educativo, as palavras-passe eram partilhadas, reutilizadas ou expostas, obrigando as equipas de TI a redefinir credenciais e a voltar a formar os utilizadores repetidamente. A Russell Education Trust queria uma abordagem mais segura que protegesse a rede sem acrescentar complexidade desnecessária para a equipa ou para a TI.
A Solução
Depois de pesquisar opções de autenticação RADIUS baseada na cloud e autenticação baseada em certificados, a Russell Education Trust escolheu o Foxpass Cloud RADIUS. O Foxpass oferecia a combinação certa de funcionalidade, flexibilidade e valor, dando à trust uma forma prática de reduzir a dependência de servidores RADIUS on-premises e apoiar uma abordagem mais cloud-first ao acesso seguro à rede.
Com o Foxpass, a equipa podia usar autenticação baseada em certificados para dispositivos geridos, continuando ao mesmo tempo a suportar RADIUS com nome de utilizador e palavra-passe quando necessário. O Foxpass também autentica através do Microsoft 365, ajudando a organização a reduzir a sua dependência da infraestrutura de identidade no local, à medida que continua a sua transição para uma arquitetura cloud-first.
Implementação
A implementação aconteceu num prazo apertado. A Russell Education Trust descobriu a Foxpass durante as férias de verão e teve apenas alguns dias para tomar uma decisão, fazer a configuração e preparar o novo ano letivo. Com a ajuda do suporte da Foxpass, a equipa configurou o produto, ligou os pontos de acesso e começou a implementar certificados nas escolas em segundo plano.
“Tínhamos três dias para configurar tudo e pôr a funcionar”, disse Dan Hamilton, engenheiro de TI na Russell Education Trust. “Configurámos tudo muito rapidamente em todos os nossos dispositivos e começámos a implementar certificados para todas as escolas em segundo plano, enquanto configurávamos tudo.”
Se procura uma forma simples de obter Wi‑Fi baseado em certificados, avance com Foxpass.
Dan Hamilton, Engenheiro de TI, Russell Education Trust
Resultados
Acesso consistente em todos os estabelecimentos escolares
A Foxpass ajudou a Russell Education Trust a normalizar o acesso Wi‑Fi em todas as suas escolas. Ao replicar os SSIDs e ativar a autenticação baseada em certificados, os colaboradores que se deslocam entre locais podem ligar-se de forma mais consistente, sem que a equipa de TI tenha de gerir experiências de acesso separadas para cada localização.
Segurança Wi‑Fi mais forte com menos riscos relacionados com palavras-passe
Ao migrar os dispositivos geridos para uma autenticação baseada em certificados, a organização reduziu a sua dependência de palavras-passe que podiam ser partilhadas ou expostas. Para convidados e utilizadores BYOD, o Foxpass funciona em conjunto com o portal cativo baseado em vouchers da organização, ajudando a equipa a colmatar falhas em diferentes cenários de acesso.
Menor gestão diária para a equipa de TI
Depois de implementado, o Foxpass passou a ser uma parte do ambiente da trust com pouca necessidade de manutenção. Os grupos de colaboradores, alunos do ensino secundário, prestadores de serviços e membros da direção são atualizados dinamicamente no Microsoft e sincronizados através do Foxpass, reduzindo as atualizações manuais. Agora, a equipa acede ao dashboard sobretudo para resolver problemas, verificar registos ou fazer alterações de configuração.
Porquê a Foxpass
Para o Russell Education Trust, o Foxpass proporcionou um caminho simples para uma segurança Wi‑Fi mais forte e orientada para a cloud. A organização pôde substituir a infraestrutura RADIUS local, adotar autenticação baseada em certificados, suportar o acesso em vários estabelecimentos de ensino e simplificar a gestão contínua sem introduzir complexidade desnecessária.
Sobre o cliente
A Russell Education Trust é uma organização educativa sediada no Reino Unido que gere um conjunto de escolas primárias, escolas secundárias e sixth forms em todo o sul de Inglaterra. Com uma equipa central de TI reduzida, responsável pelo planeamento estratégico, pela infraestrutura e pelo suporte diário em vários locais, a organização precisava de uma forma mais consistente e segura de gerir o acesso Wi‑Fi para funcionários, dispositivos geridos, convidados e utilizadores BYOD.