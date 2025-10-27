Por que a LendUp usou o Foxpass
LendUp implementa o Foxpass para fornecer controlo de acesso automatizado à sua infraestrutura
O desafio
A LendUp estava a crescer rapidamente e a equipa de TI começou a sentir as dificuldades de gerir manualmente o acesso à sua infraestrutura. Tinham de criar contas de utilizador, repor palavras-passe e gerir o seu próprio LDAP e RADIUS usando uma combinação de soluções legadas e de código aberto.
Isto consumia recursos valiosos e tempo e criava problemas de fiabilidade e estabilidade que a equipa de TI tinha de resolver regularmente. A LendUp queria encontrar uma solução única que a ajudasse a escalar, automatizar e simplificar a gestão de acessos à sua infraestrutura, ao mesmo tempo que lhes poupava um valioso tempo de IT.
A Solução
Josh Goffstein, Senior IT Engineer da LendUp, afirma: “Selecionámos a Foxpass porque estávamos a usar recursos internos para executar LDAP e Radius, o que estava a consumir muito tempo de TI e a causar problemas de fiabilidade e estabilidade. " Agora, a autenticação do nosso servidor é fiável e rápida, poupando imenso tempo à minha equipa.”
O Foxpass permitiu-lhes automatizar o controlo de acesso à sua infraestrutura; agora serve como diretório e serviço de autenticação.
Benefícios
Menor carga de TI
Foxpass disponibilizou uma solução de controlo de acesso que automatizou o acesso dos utilizadores e o aprovisionamento de servidores. Hoje, adicionar utilizadores e gerir o acesso à sua infraestrutura é rápido e fácil.
Poupou dinheiro
A LendUp tinha dois engenheiros dedicados à gestão de LDAP e RADIUS antes do Foxpass. Isto era caro, demorava tempo e era complicado de gerir. Agora, esses valiosos recursos de TI podem concentrar-se em atividades geradoras de receita.
Maior disponibilidade
Os produtos tradicionais, legacy e de código aberto são morosos de configurar, complicados de gerir e difíceis de integrar numa solução cloud. Foxpass oferece fiabilidade e estabilidade às equipas de TI em organizações de qualquer dimensão.
Antes do Foxpass, a LendUp tinha dois engenheiros dedicados à gestão de LDAP e RADIUS. Hoje, os nossos controlos de acesso estão totalmente automatizados e podemos usar os recursos humanos para fazer crescer o negócio.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
A fiabilidade e o tempo de atividade melhoraram significativamente.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
O Foxpass foi rápido e fácil de integrar, a sua solução alojada na cloud adaptou-se a toda a nossa infraestrutura e a interface intuitiva torna-o fácil de utilizar.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Sobre a LendUp
A missão da LendUp é proporcionar a qualquer pessoa um caminho para uma melhor saúde financeira. Oferecem produtos seguros e transparentes que alargam o acesso, reduzem custos e proporcionam oportunidades de criação de crédito para os mais de 80 milhões de americanos que atualmente têm opções limitadas no sistema bancário tradicional devido a uma baixa pontuação de crédito. A LendUp está localizada em San Francisco e conta com o apoio de investidores de destaque de Silicon Valley, incluindo Y-combinator, Google Ventures, Susa Ventures, Data Collective, Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz, Seed Fund, Kapor Capital, QED, Cliff Investor, Yuri Milner e Thomvest Ventures, além de outros business angels e empreendedores altamente conceituados.
Sobre a Foxpass
Foxpass oferece segurança para servidores e Wi-Fi®. A Foxpass garante que os engenheiros de uma empresa só podem aceder às máquinas a que devem aceder, durante um período de tempo definido, e que só podem aceder ao que é necessário. Isto é realizado através da gestão de LDAP, RADIUS e chaves SSH.