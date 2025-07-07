Porque é que o Imgur usou o Foxpass
Imgur Implementa Foxpass para Automatizar LDAP e Práticas de Segurança em Grande Escala
O desafio
A equipa do Imgur estava a crescer rapidamente e sentia a dificuldade de gerir contas manualmente internamente e manter as melhores práticas de segurança para o acesso dos utilizadores à sua infraestrutura. A equipa estava a gastar muito tempo e recursos valiosos na gestão manual da autenticação aos servidores, fazendo provisionamento, desprovisionamento de utilizadores e redefinição de senhas.
Eles estavam à procura de uma solução que os ajudasse a poupar tempo automatizando o controlo de acesso aos seus recursos e ajudando-os a implementar as melhores práticas de segurança em larga escala.
A Solução
Michael Cummings, Principal DevOps Engineer, diz: "Eu sabia quais recursos procurava numa solução e a Foxpass foi a escolha certa para automatizar o nosso LDAP, bem como tornar o controlo de acesso fácil de gerir para a nossa equipa em crescimento."
A Foxpass forneceu um conjunto completo de funcionalidades que automatizou o acesso ao servidor e a gestão RADIUS para o seu VPN, bem como a integração no sistema de bilhética do Imgur. À medida que a equipa de TI do Imgur continua a expandir-se, a Foxpass está a facilitar a gestão do acesso à sua infraestrutura.
Benefícios
IT Time Saver
O Foxpass automatiza a gestão de LDAP e RADIUS, poupando muito tempo e esforço ao IT na gestão manual.
Melhora as Melhores Práticas de Segurança
Foxpass é construído em torno das melhores práticas de segurança, tornando fácil e rápido dar e retirar acesso a utilizadores e criar acesso específico por função a recursos de infraestrutura.
Foxpass Escala com Facilidade
A equipa do Imgur estava a crescer e a consumir mais serviços. A Foxpass tornou a gestão de acesso rápida e fácil, para que possam dedicar o seu tempo a construir e expandir o seu negócio.
Sobre Imgur
O Imgur é o melhor lugar para partilhar e desfrutar das imagens mais incríveis na Internet. Todos os dias, milhões de pessoas usam o Imgur para se entreterem e inspirarem com imagens e histórias engraçadas, comoventes e úteis de todo o mundo. O Imgur é a maior comunidade de partilha de imagens do mundo, com mais de 150 milhões de utilizadores ativos mensais.
Sobre Foxpass
Foxpass fornece segurança para servidores e Wi-Fi®. Foxpass garante que os engenheiros de uma empresa só possam aceder às máquinas que devem, por um tempo designado, e só possam aceder ao que é necessário. Isto é realizado através da gestão de LDAP, RADIUS e chaves SSH.
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