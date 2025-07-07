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Foxpass
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Two smartphones display the Imgur app, showing image posts, search bars, and various tags like “nature is awesome.” The screens feature photo thumbnails, comments, and navigation icons, all against a dark-themed interface.

Porque é que o Imgur usou o Foxpass

Imgur Implementa Foxpass para Automatizar LDAP e Práticas de Segurança em Grande Escala

A screenshot of the Imgur website shows a colorful homepage with image thumbnails, categories like Zoonies and Gaming, and sections for Most Viral and Newest posts featuring animals and people.

O desafio

A equipa do Imgur estava a crescer rapidamente e sentia a dificuldade de gerir contas manualmente internamente e manter as melhores práticas de segurança para o acesso dos utilizadores à sua infraestrutura. A equipa estava a gastar muito tempo e recursos valiosos na gestão manual da autenticação aos servidores, fazendo provisionamento, desprovisionamento de utilizadores e redefinição de senhas.

Eles estavam à procura de uma solução que os ajudasse a poupar tempo automatizando o controlo de acesso aos seus recursos e ajudando-os a implementar as melhores práticas de segurança em larga escala.

Two smartphones display the Imgur app. The left screen shows a search bar and ocean-themed images; the right screen shows a diver underwater interacting with a sea lion. The background is dark blue with abstract shapes.

A Solução

Michael Cummings, Principal DevOps Engineer, diz: "Eu sabia quais recursos procurava numa solução e a Foxpass foi a escolha certa para automatizar o nosso LDAP, bem como tornar o controlo de acesso fácil de gerir para a nossa equipa em crescimento."

A Foxpass forneceu um conjunto completo de funcionalidades que automatizou o acesso ao servidor e a gestão RADIUS para o seu VPN, bem como a integração no sistema de bilhética do Imgur. À medida que a equipa de TI do Imgur continua a expandir-se, a Foxpass está a facilitar a gestão do acesso à sua infraestrutura.

Benefícios

  • IT Time Saver

    O Foxpass automatiza a gestão de LDAP e RADIUS, poupando muito tempo e esforço ao IT na gestão manual.

  • Melhora as Melhores Práticas de Segurança

    Foxpass é construído em torno das melhores práticas de segurança, tornando fácil e rápido dar e retirar acesso a utilizadores e criar acesso específico por função a recursos de infraestrutura.

  • Foxpass Escala com Facilidade

    A equipa do Imgur estava a crescer e a consumir mais serviços. A Foxpass tornou a gestão de acesso rápida e fácil, para que possam dedicar o seu tempo a construir e expandir o seu negócio.

Two smartphone screens display a social media app. One shows a post of the northern lights, and the other shows a cat wearing a pink jacket. Both screens have tags, icons, and navigation bars visible.

Sobre Imgur

O Imgur é o melhor lugar para partilhar e desfrutar das imagens mais incríveis na Internet. Todos os dias, milhões de pessoas usam o Imgur para se entreterem e inspirarem com imagens e histórias engraçadas, comoventes e úteis de todo o mundo. O Imgur é a maior comunidade de partilha de imagens do mundo, com mais de 150 milhões de utilizadores ativos mensais.

Sobre Foxpass

Foxpass fornece segurança para servidores e Wi-Fi®. Foxpass garante que os engenheiros de uma empresa só possam aceder às máquinas que devem, por um tempo designado, e só possam aceder ao que é necessário. Isto é realizado através da gestão de LDAP, RADIUS e chaves SSH.

Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance®

Começou com a Foxpass

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