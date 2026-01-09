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Como a Hibbett implementou Cloud RADIUS e Wi‑Fi baseado em certificados

A Hibbett, um dos maiores retalhistas de artigos desportivos do país, queria modernizar a sua estratégia de segurança sem fios e deixar de usar chaves pré-partilhadas (PSKs), adotando uma autenticação mais forte, baseada em certificados, em grande escala. Embora as localizações empresariais já tivessem adotado Wi-Fi baseado em certificados, expandir o EAP-TLS a todas as lojas de retalho exigia uma abordagem mais flexível e cloud-native que não perturbasse a infraestrutura existente.

A Foxpass forneceu exatamente isso: um serviço RADIUS alojado na cloud com uma integração desenvolvida especificamente para a Foxpass Cloud PKI, permitindo à Hibbett implementar Wi-Fi seguro, baseado em certificados, em mais de 1.000 lojas, com um sucesso de implementação excecional e uma redução drástica da sobrecarga operacional.

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A situação: escalar a segurança do Wi-Fi em mais de 1.000 lojas de retalho

Ao nível das lojas de retalho, a Hibbett dependia de PSKs para o acesso Wi-Fi — um método que se torna difícil de gerir e inseguro à escala empresarial. O Diretor de Engenharia e Operações de Segurança de TI descreveu as PSKs como algo adequado para uma “Mom & Pop shop”, não para uma grande organização de retalho com vários milhares de milhões de dólares.

A empresa precisava de:

  • Um modelo de autenticação padronizado e seguro em todas as localizações

  • Wi-Fi sem palavra-passe, baseado em certificados

  • Uma experiência de roaming fluida para gestores e equipas distritais

  • Uma redução da sobrecarga operacional associada à rotação e renovação de PSK

O objetivo era claro: modernizar a segurança Wi-Fi em toda a infraestrutura de retalho e corporativa.

Photo of several laptops, phones, and tablets

O ponto de viragem: as limitações da PKI legada tornaram a expansão impraticável

A sede corporativa já utilizava autenticação baseada em certificados, mas a expansão para todas as lojas exigia capacidades que o ambiente de PKI existente não conseguia suportar facilmente.

O desafio não estava em adotar o EAP-TLS, mas em implementá-lo em toda a empresa sem reconstruir a PKI subjacente nem a infraestrutura de autenticação de rede.

Tal como muitas organizações com longa história, a infraestrutura de PKI preexistente da Hibbett não foi concebida para suportar:

  • Emissão de certificados para milhares de dispositivos partilhados de retalho

  • Operações distribuídas do ciclo de vida de certificados

  • Implementação consistente em mais de 1.000 lojas geograficamente dispersas

Reconstruir internamente a PKI teria exigido muito tempo, investimento e manutenção. Em vez disso, a Hibbett procurou uma abordagem nativa da cloud que oferecesse flexibilidade, capacidade de gestão e escalabilidade sem perturbar os sistemas existentes.

O Cloud RADIUS e o Cloud PKI da Foxpass ofereciam exatamente isso.

A solução: Cloud RADIUS + certificados baseados em dispositivos à escala do retalho

SSID corporativo unificado para todas as lojas

Usando o Foxpass Cloud RADIUS como base de autenticação, a Hibbett implementou o mesmo SSID corporativo seguro em todas as lojas. Isto forneceu:

  • Conectividade instantânea para colaboradores e gestores empresariais em deslocação entre localizações

  • Integração sem complicações quando visitavam a sede ou o centro de distribuição

  • Uma experiência sem fios consistente e segura em toda a empresa

Autenticação por certificado baseada no dispositivo

Os dispositivos portáteis da loja são dispositivos partilhados com elevada rotatividade, o que torna os certificados por utilizador difíceis de gerir.

A Hibbett tornou-se uma das primeiras empresas a adotar a autenticação baseada em dispositivos da Foxpass, emitindo certificados por dispositivo em vez de por utilizador — um requisito que nenhum fornecedor concorrente conseguia suportar na altura.

Autenticação baseada no dispositivo fornecida:

  • Identidade estável e persistente para cada dispositivo portátil

  • Sem necessidade de reemissão de certificados durante a rotatividade de pessoal

  • Gestão simples e escalável do ciclo de vida dos certificados

Integração Foxpass Cloud PKI concebida para o efeito

Foxpass Cloud PKI simplificou a emissão e renovação de certificados:

  • Aprovisionamento, renovação e invalidação automatizados de certificados

  • Perfis consistentes para todos os dispositivos

  • Zero dependência de infraestrutura PKI legada

Simplicidade da cloud sem reconstruir a infraestrutura

Com o Foxpass, a Hibbett evitou depender da sua complexa infraestrutura PKI legada. A Foxpass forneceu uma plataforma RADIUS e de certificados nativa da cloud, simples e que simplesmente funcionava.


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A implementação: uma implantação com quase zero problemas em milhares de dispositivos

Migrar uma empresa de retalho com a dimensão da Hibbett não é tarefa pequena. Ao longo de aproximadamente:

  • 1.000 lojas

  • 4–5 dispositivos portáteis por loja (~4.000–5.000 dispositivos no total)

Encontraram apenas 46 erros de inscrição de certificados — uma taxa de erro de pouco mais de 1%. Para uma organização de retalho desta dimensão e distribuição, esta é uma taxa excecionalmente baixa e demonstra a estabilidade da integração Cloud PKI + Cloud RADIUS da Foxpass. A simplicidade e a consistência da implementação do Foxpass permitiram à Hibbett disponibilizar Wi-Fi baseado em certificados em todas as lojas de forma rápida, fiável e com resolução mínima de problemas

O Foxpass permitiu à Hibbett modernizar significativamente a sua arquitetura de autenticação:

  • Wi-Fi padronizado com base em certificados em todas as localizações
  • O EAP-TLS sem palavra-passe substitui todas as PSKs
  • Roaming contínuo entre lojas, sede e centros de distribuição
  • Menos de 1% de problemas de aprovisionamento em milhares de dispositivos
  • Não é necessário recriar nem manter uma PKI interna
  • Base sólida de confiança zero para acesso à rede à escala do retalho
A hand holding a safety lock reaches through a tablet into the zero trust security space.

Porquê a Foxpass: criada para Zero-Trust, ambientes de retalho e escala

A Hibbett escolheu a Foxpass porque oferecia:

  • Uma plataforma RADIUS alojada na cloud concebida para EAP-TLS

  • Uma Cloud PKI estreitamente integrada com gestão automatizada do ciclo de vida

  • Suporte de certificados baseados em dispositivos, essencial para endpoints partilhados no retalho

  • Um caminho de implementação rápido com o mínimo de sobrecarga operacional

  • Escalabilidade para milhares de endpoints em mais de 1.000 lojas

  • Uma abordagem de segurança zero trust, sem palavras-passe


Se o objetivo é tirar o máximo possível das instalações, não tente construir tudo internamente nem reinventar a roda. Foxpass tem um preço razoável, faz um trabalho fenomenal e, assim que o perfil SCEP fica corretamente configurado, simplesmente funciona.

Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett

A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

Sobre a Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI oferece autenticação segura, sem palavra-passe, baseada em certificados e em identidade para acesso a Wi‑Fi, VPN e rede. Com integrações perfeitas, gestão automatizada de certificados e alinhamento com zero trust, o Foxpass ajuda as organizações a simplificar a segurança de rede em grande escala — tudo com o respaldo da fiabilidade global da Splashtop e de suporte de nível empresarial.

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