Como a Hibbett implementou Cloud RADIUS e Wi‑Fi baseado em certificados
A Hibbett, um dos maiores retalhistas de artigos desportivos do país, queria modernizar a sua estratégia de segurança sem fios e deixar de usar chaves pré-partilhadas (PSKs), adotando uma autenticação mais forte, baseada em certificados, em grande escala. Embora as localizações empresariais já tivessem adotado Wi-Fi baseado em certificados, expandir o EAP-TLS a todas as lojas de retalho exigia uma abordagem mais flexível e cloud-native que não perturbasse a infraestrutura existente.
A Foxpass forneceu exatamente isso: um serviço RADIUS alojado na cloud com uma integração desenvolvida especificamente para a Foxpass Cloud PKI, permitindo à Hibbett implementar Wi-Fi seguro, baseado em certificados, em mais de 1.000 lojas, com um sucesso de implementação excecional e uma redução drástica da sobrecarga operacional.
A situação: escalar a segurança do Wi-Fi em mais de 1.000 lojas de retalho
Ao nível das lojas de retalho, a Hibbett dependia de PSKs para o acesso Wi-Fi — um método que se torna difícil de gerir e inseguro à escala empresarial. O Diretor de Engenharia e Operações de Segurança de TI descreveu as PSKs como algo adequado para uma “Mom & Pop shop”, não para uma grande organização de retalho com vários milhares de milhões de dólares.
A empresa precisava de:
Um modelo de autenticação padronizado e seguro em todas as localizações
Wi-Fi sem palavra-passe, baseado em certificados
Uma experiência de roaming fluida para gestores e equipas distritais
Uma redução da sobrecarga operacional associada à rotação e renovação de PSK
O objetivo era claro: modernizar a segurança Wi-Fi em toda a infraestrutura de retalho e corporativa.
O ponto de viragem: as limitações da PKI legada tornaram a expansão impraticável
A sede corporativa já utilizava autenticação baseada em certificados, mas a expansão para todas as lojas exigia capacidades que o ambiente de PKI existente não conseguia suportar facilmente.
O desafio não estava em adotar o EAP-TLS, mas em implementá-lo em toda a empresa sem reconstruir a PKI subjacente nem a infraestrutura de autenticação de rede.
Tal como muitas organizações com longa história, a infraestrutura de PKI preexistente da Hibbett não foi concebida para suportar:
Emissão de certificados para milhares de dispositivos partilhados de retalho
Operações distribuídas do ciclo de vida de certificados
Implementação consistente em mais de 1.000 lojas geograficamente dispersas
Reconstruir internamente a PKI teria exigido muito tempo, investimento e manutenção. Em vez disso, a Hibbett procurou uma abordagem nativa da cloud que oferecesse flexibilidade, capacidade de gestão e escalabilidade sem perturbar os sistemas existentes.
O Cloud RADIUS e o Cloud PKI da Foxpass ofereciam exatamente isso.
A solução: Cloud RADIUS + certificados baseados em dispositivos à escala do retalho
SSID corporativo unificado para todas as lojas
Usando o Foxpass Cloud RADIUS como base de autenticação, a Hibbett implementou o mesmo SSID corporativo seguro em todas as lojas. Isto forneceu:
Conectividade instantânea para colaboradores e gestores empresariais em deslocação entre localizações
Integração sem complicações quando visitavam a sede ou o centro de distribuição
Uma experiência sem fios consistente e segura em toda a empresa
Autenticação por certificado baseada no dispositivo
Os dispositivos portáteis da loja são dispositivos partilhados com elevada rotatividade, o que torna os certificados por utilizador difíceis de gerir.
A Hibbett tornou-se uma das primeiras empresas a adotar a autenticação baseada em dispositivos da Foxpass, emitindo certificados por dispositivo em vez de por utilizador — um requisito que nenhum fornecedor concorrente conseguia suportar na altura.
Autenticação baseada no dispositivo fornecida:
Identidade estável e persistente para cada dispositivo portátil
Sem necessidade de reemissão de certificados durante a rotatividade de pessoal
Gestão simples e escalável do ciclo de vida dos certificados
Integração Foxpass Cloud PKI concebida para o efeito
Foxpass Cloud PKI simplificou a emissão e renovação de certificados:
Aprovisionamento, renovação e invalidação automatizados de certificados
Perfis consistentes para todos os dispositivos
Zero dependência de infraestrutura PKI legada
Simplicidade da cloud sem reconstruir a infraestrutura
Com o Foxpass, a Hibbett evitou depender da sua complexa infraestrutura PKI legada. A Foxpass forneceu uma plataforma RADIUS e de certificados nativa da cloud, simples e que simplesmente funcionava.
A implementação: uma implantação com quase zero problemas em milhares de dispositivos
Migrar uma empresa de retalho com a dimensão da Hibbett não é tarefa pequena. Ao longo de aproximadamente:
1.000 lojas
4–5 dispositivos portáteis por loja (~4.000–5.000 dispositivos no total)
Encontraram apenas 46 erros de inscrição de certificados — uma taxa de erro de pouco mais de 1%. Para uma organização de retalho desta dimensão e distribuição, esta é uma taxa excecionalmente baixa e demonstra a estabilidade da integração Cloud PKI + Cloud RADIUS da Foxpass. A simplicidade e a consistência da implementação do Foxpass permitiram à Hibbett disponibilizar Wi-Fi baseado em certificados em todas as lojas de forma rápida, fiável e com resolução mínima de problemas
O Foxpass permitiu à Hibbett modernizar significativamente a sua arquitetura de autenticação:
- Wi-Fi padronizado com base em certificados em todas as localizações
- O EAP-TLS sem palavra-passe substitui todas as PSKs
- Roaming contínuo entre lojas, sede e centros de distribuição
- Menos de 1% de problemas de aprovisionamento em milhares de dispositivos
- Não é necessário recriar nem manter uma PKI interna
- Base sólida de confiança zero para acesso à rede à escala do retalho
Porquê a Foxpass: criada para Zero-Trust, ambientes de retalho e escala
A Hibbett escolheu a Foxpass porque oferecia:
Uma plataforma RADIUS alojada na cloud concebida para EAP-TLS
Uma Cloud PKI estreitamente integrada com gestão automatizada do ciclo de vida
Suporte de certificados baseados em dispositivos, essencial para endpoints partilhados no retalho
Um caminho de implementação rápido com o mínimo de sobrecarga operacional
Escalabilidade para milhares de endpoints em mais de 1.000 lojas
Uma abordagem de segurança zero trust, sem palavras-passe
Se o objetivo é tirar o máximo possível das instalações, não tente construir tudo internamente nem reinventar a roda. Foxpass tem um preço razoável, faz um trabalho fenomenal e, assim que o perfil SCEP fica corretamente configurado, simplesmente funciona.
Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett
Sobre a Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI oferece autenticação segura, sem palavra-passe, baseada em certificados e em identidade para acesso a Wi‑Fi, VPN e rede. Com integrações perfeitas, gestão automatizada de certificados e alinhamento com zero trust, o Foxpass ajuda as organizações a simplificar a segurança de rede em grande escala — tudo com o respaldo da fiabilidade global da Splashtop e de suporte de nível empresarial.