Por que a Evident.io Escolheu a Foxpass
A Foxpass fornece autenticação centralizada para a Evident.io
O desafio
A equipa de Operações de Tecnologia da Evident.io estava a crescer rapidamente e começou a sentir a dificuldade de integrar novos utilizadores manualmente e gerir credenciais de login. Como uma empresa nascida na cloud, operações e processos automatizados são fundamentais para escalar serviços principais. Eliminar processos manuais que se tornam frágeis durante o crescimento rápido foi crucial.
Gerir o LDAP internamente pode ser tanto caro quanto complicado, desviando recursos valiosos do foco principal da empresa. Eles procuraram uma solução que os ajudasse a automatizar a infraestrutura de contas de utilizador em grande escala e a fornecer autenticação centralizada.
A Solução
Rick Colette, Diretor de DevOps, diz: “Identificar e implementar uma solução LDAP automatizada que fornecesse autenticação centralizada para toda a nossa equipa provou ser vital. Tivemos várias discussões em toda a organização, e encontrar soluções que se encaixem na nossa abordagem tecnológica moderna permite-nos avançar mais rápido e ser mais eficientes.”
A Foxpass proporcionou a flexibilidade e o controlo para automatizar o acesso dos utilizadores e forneceu autenticação centralizada que é fácil de gerir. A equipa da Evident.io podia facilmente adicionar novos utilizadores, habilitar o acesso deles apenas aos recursos de que precisam e desativar contas antigas programaticamente.
Benefícios
Poupa tempo e dinheiro para TI
A Foxpass automatizou o LDAP, eliminando o processo complicado e demorado de dedicar tempo de engenharia para o gerir manualmente internamente.
Melhores práticas de segurança melhoradas
Foxpass é construído em torno das melhores práticas de segurança, ajudando a Evident.io a controlar o acesso ao utilizar políticas que restringem o acesso a áreas específicas de funções e recursos de infraestrutura.
Sobre a Evident.io
A Evident.io foi pioneira e líder em automação de segurança e conformidade para a cloud pública. O Evident Security Program (ESP) permite que organizações de todos os tamanhos gerenciem proativamente o risco de segurança na cloud pública – minimizando a superfície de ataque e melhorando a postura geral de segurança, tudo a partir de um único painel de controlo.
O ESP monitoriza continuamente toda a pegada de cloud pública de uma organização, identificando e avaliando relatórios. A Evident.io era uma empresa privada sediada em Pleasanton, CA e apoiada pela Bain Capital Ventures, GV, True Ventures e Venrock. A Evident.io foi posteriormente adquirida pela Palo Alto Networks.
Sobre a Foxpass
Foxpass fornece segurança RADIUS para servidores e Wi-Fi. Foxpass garante que os seus engenheiros e servidores estão protegidos usando os métodos de autenticação existentes da sua equipa e políticas de acesso automatizadas. Isto é realizado através da gestão de LDAP, RADIUS e chaves SSH.
Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance®