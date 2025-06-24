Informações sobre o imposto sobre vendas da Foxpass
Aqui estão as respostas às perguntas mais comuns sobre impostos aplicáveis aos seus serviços Foxpass.
Como são determinadas as taxas de imposto
As taxas de imposto variam consoante o país, estado, território e cidade, e baseiam-se na taxa de imposto aplicável no momento da cobrança do Foxpass. Estes montantes podem mudar ao longo do tempo devido aos requisitos fiscais locais.
O preço do Foxpass inclui imposto sobre vendas?
O preço anunciado do Foxpass não inclui imposto sobre vendas. Se o imposto sobre vendas se aplicar, será indicado separadamente na sua fatura. O seu serviço Foxpass pode estar sujeito a imposto sobre vendas em algumas áreas (regido pelas leis locais de imposto sobre vendas), uma vez que o Foxpass é vendido a clientes residentes nessas áreas.
Como obter uma fatura para as cobranças do Foxpass
A sua fatura da Foxpass lista os seus encargos da Foxpass e os impostos aplicáveis. Pode iniciar sessão na sua Conta e ir à página de Pagamento para ver ou descarregar as suas faturas.
Como enviar informações de isenção fiscal
Se residir nos Estados Unidos e pretender enviar informações de isenção fiscal, atualize o seu endereço de faturação/entrega (atualização na consola web) e forneça as seguintes informações para tax-exempt@splashtop.com antes de concluir a sua transação ou antes da próxima renovação automática:
E-mail da conta Foxpass da conta do proprietário da subscrição
NIF e/ou EIP
Cópia do seu Certificado de Revenda de Imposto Estadual/Certificado de Isenção
Tipo de isenção (caritativa, revenda, religiosa, governamental, educacional, etc.)
Cópia do seu 501(c), se aplicável
Atualize o endereço de Bill To / Ship To na sua conta Foxpass (atualize na consola web)
Foi cobrado o valor de imposto errado?
O imposto sobre os serviços Foxpass é determinado pelo seu endereço de faturação.
Inicie sessão na sua conta [ global | eu | au ] e vá à secção Pagamento para garantir que o seu endereço de faturação está correto.