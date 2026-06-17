Foxpass Awards
Foxpass by Splashtop consistently ranks as a top-performing cloud RADIUS, PKI, and identity management solution. IT professionals and system admins recognize us for industry-leading access control, reliability, and ease of implementation.
Prémios Foxpass
G2
Melhores resultados - Verão de 2026
A solução Foxpass cloud PKI e RADIUS da Splashtop foi reconhecida por fornecer os Melhores Resultados nos Relatórios de Verão G2.
SourceForge
Melhor Desempenho - Primavera de 2026
Conquistada por mérito dos utilizadores, a Foxpass foi distinguida com o distintivo SourceForge de Melhor Desempenho, classificando-se no top 10% de mais de 100.000 produtos de software em toda a plataforma. Saber mais
G2
Líder de Momentum
Foxpass é reconhecido como Líder de Momentum pela G2 em quatro categorias: Microsegmentação, Acesso à rede Control (NAC), Ciclo de vida do certificado Management (CLM) e Privileged Access Management (PAM)
GetApp
Avaliado em 4,9/5
Classificado com 4,9 estrelas na GetApp. Veja porque é que as equipas em todo o lado confiam na Foxpass para proteger as suas redes.
Capterra
Avaliado em 4,9/5
Com uma classificação de 4,9/5 no capterra, os profissionais de TI concordam que a Foxpass oferece as soluções de cloud RADIUS e LDAP mais fiáveis e fáceis de implementar do mercado.
Software Advice
Avaliado em 4,8/5
Foxpass oferece a Gestão de identidades integrada e alojada na cloud que as equipas tecnológicas modernas recomendam.
Prémios Secure Campus
Vencedor do Campus Security - 2024
A Splashtop foi distinguida com o prémio Platinum nos 2024 Secure Campus Awards pela sua solução Foxpass cloud RADIUS, reconhecida pela excelência no controlo de acesso e gestão baseada na nuvem.
Prémios Globee
Vencedor do Prémio Ouro em Cibersegurança 2024
A Foxpass foi nomeada Vencedora de Ouro nos Globee® Awards for Cybersecurity 2024, consolidando a sua posição como líder do setor em gestão de identidade e acessos.