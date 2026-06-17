Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Foxpass
EntrarTeste gratuito
Fale ConoscoEntrarTeste gratuito

Foxpass Awards

Foxpass by Splashtop consistently ranks as a top-performing cloud RADIUS, PKI, and identity management solution. IT professionals and system admins recognize us for industry-leading access control, reliability, and ease of implementation.

Prémios Foxpass

G2

Melhores resultados - Verão de 2026

A solução Foxpass cloud PKI e RADIUS da Splashtop foi reconhecida por fornecer os Melhores Resultados nos Relatórios de Verão G2.

SourceForge

Melhor Desempenho - Primavera de 2026

Conquistada por mérito dos utilizadores, a Foxpass foi distinguida com o distintivo SourceForge de Melhor Desempenho, classificando-se no top 10% de mais de 100.000 produtos de software em toda a plataforma. Saber mais

G2

Líder de Momentum

Foxpass é reconhecido como Líder de Momentum pela G2 em quatro categorias: Microsegmentação, Acesso à rede Control (NAC), Ciclo de vida do certificado Management (CLM) e Privileged Access Management (PAM)

GetApp

Avaliado em 4,9/5

Classificado com 4,9 estrelas na GetApp. Veja porque é que as equipas em todo o lado confiam na Foxpass para proteger as suas redes.

Capterra

Avaliado em 4,9/5

Com uma classificação de 4,9/5 no capterra, os profissionais de TI concordam que a Foxpass oferece as soluções de cloud RADIUS e LDAP mais fiáveis e fáceis de implementar do mercado.

Software Advice

Avaliado em 4,8/5

Foxpass oferece a Gestão de identidades integrada e alojada na cloud que as equipas tecnológicas modernas recomendam.

A circular badge reads “2024 WINNER CAMPUS SECURITY TODAY SECURE CAMPUS AWARDS” in bold letters, featuring a star and a blue ribbon at the bottom.

Prémios Secure Campus

Vencedor do Campus Security - 2024

A Splashtop foi distinguida com o prémio Platinum nos 2024 Secure Campus Awards pela sua solução Foxpass cloud RADIUS, reconhecida pela excelência no controlo de acesso e gestão baseada na nuvem.

Gold and black badge reading 2024 Globee Awards Gold Winner - Cybersecurity with a globe, laurel wreath, and the words Globee Awards at the top.

Prémios Globee

Vencedor do Prémio Ouro em Cibersegurança 2024

A Foxpass foi nomeada Vencedora de Ouro nos Globee® Awards for Cybersecurity 2024, consolidando a sua posição como líder do setor em gestão de identidade e acessos.

  • Conformidade
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Termos de Uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos os direitos reservados. Todos os preços estão em dólares, salvo indicação em contrário. Todos os preços apresentados excluem quaisquer impostos aplicáveis.