Karthik Gooli

Engenheiro Sénior de Staff

Karthik é Engenheiro Sénior Staff na Splashtop. Karthik é apaixonado por resolver desafios complexos de escalabilidade e tem um historial comprovado de transformar protótipos em sistemas de produção escaláveis que geram um valor significativo para o negócio. Nos tempos livres, gosta de jogar pickleball, de fazer passeios panorâmicos sem um destino específico em mente e de caminhar e explorar novos lugares, gastronomia e cultura.