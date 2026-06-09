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Karthik Gooli

Karthik Gooli

Engenheiro Sénior de Staff

Karthik é Engenheiro Sénior Staff na Splashtop. Karthik é apaixonado por resolver desafios complexos de escalabilidade e tem um historial comprovado de transformar protótipos em sistemas de produção escaláveis que geram um valor significativo para o negócio. Nos tempos livres, gosta de jogar pickleball, de fazer passeios panorâmicos sem um destino específico em mente e de caminhar e explorar novos lugares, gastronomia e cultura.

Artigos de Karthik Gooli

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