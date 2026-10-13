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Intune + Splashtop

Maak het rond met Foxpass

Beveilig netwerktoegang door identiteits- en apparaatcompliancesignalen van Intune te integreren in Foxpass Cloud RADIUS + PKI-authenticatie.

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Breng Intune Device Trust naar netwerkauthenticatie

Intune helpt organisaties apparaten te beheren, netwerkprofielen uit te rollen en naleving te beoordelen. Maar wanneer een apparaat verbinding maakt met een draadloos WPA2-Enterprise- of WPA3-Enterprise-netwerk, of met een VPN die RADIUS gebruikt, moet een netwerkverificatieservice de verbinding nog steeds valideren.

Foxpass Cloud RADIUS voegt identiteits- en apparaatcontext toe aan die beslissing, zodat organisaties netwerktoegang kunnen beheren met de systemen die ze al gebruiken. 

Beheer toegang met identiteits- en apparaatcontext

Foxpass gebruikt identiteit, groepslidmaatschap, de status van apparaatbeheer en Intune-compatibiliteitssignalen om:

  • Geef vertrouwde gebruikers en apparaten toegang

  • Weiger of plaats apparaten die niet voldoen aan het beleid in quarantaine

  • Wijs VLAN-toegang toe op basis van identiteit of apparaatcontext


Voeg op certificaten gebaseerde authenticatie toe

Ga verder dan wachtwoorden door certificaten te gebruiken om beheerde apparaten te verifiëren voor toegang tot Wi-Fi en VPN.

  • Gebruik EAP-TLS om apparaten te valideren met certificaten in plaats van met wachtwoorden.

  • Implementeer certificaatprofielen op beheerde apparaten via Intune.

  • Gebruik Foxpass Cloud PKI en Cloud RADIUS voor een flexibel, cloud-native traject naar wachtwoordloze toegang.


Voordelen van Foxpass met Intune

  • Dwing apparaatsnaleving af

    Gebruik de compliancestatus van Intune om netwerktoegang toe te staan of te weigeren.

  • Secure remote access management icon

    Pas gedetailleerde toegangsbeleid toe

    Gebruik identiteits- en apparaatcontext om te bepalen wie netwerktoegang krijgt.

  • Verminder de infrastructuuroverhead

    Gebruik cloudgehoste RADIUS om het beheer van lokale RADIUS-servers overbodig te maken.

  • Ondersteun wachtwoordloze verificatie

    Gebruik certificaten om zonder wachtwoord toegang via Wi‑Fi en VPN mogelijk te maken.

Breid Intune-beveiliging uit naar elke netwerkverbinding

Breng identiteit, apparaatcompliance en beleidsgestuurde controle naar Wi‑Fi- en op RADIUS gebaseerde VPN-authenticatie met Foxpass Cloud RADIUS.

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