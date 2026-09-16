Russell Education Trust vereenvoudigt veilige Wi‑Fi-toegang met Foxpass Cloud RADIUS
Hoe een compact IT-team in het onderwijs lokale RADIUS-infrastructuur verving door cloudgebaseerde, certificaatgebaseerde authenticatie op meerdere schoollocaties.
De uitdaging
Voor Foxpass vertrouwde Russell Education Trust op lokale Microsoft NPS-services en fysieke servers om Wi‑Fi-toegang te authenticeren. Die opzet werkte, maar zorgde voor extra infrastructuurbeheer en beperkte het vermogen van het team om over te stappen op certificaatgebaseerde authenticatie. Doordat medewerkers tussen schoollocaties wisselden, maakten inconsistente SSID's en toegangsbelevingen het ook lastiger om de naadloze ervaring te bieden die de trust wilde.
Op wachtwoorden gebaseerde toegang zorgde ook voor beveiligingsproblemen. In een onderwijsomgeving werden wachtwoorden gedeeld, hergebruikt of blootgesteld, waardoor IT-teams herhaaldelijk inloggegevens moesten resetten en gebruikers opnieuw moesten instrueren. Russell Education Trust wilde een veiligere aanpak die het netwerk zou beschermen zonder onnodige complexiteit toe te voegen voor medewerkers of IT.
De oplossing
Na onderzoek naar cloudgebaseerde RADIUS- en certificaatgebaseerde verificatieopties koos Russell Education Trust voor Foxpass Cloud RADIUS. Foxpass bood de juiste mix van functionaliteit, flexibiliteit en waarde, waardoor de trust een praktische manier kreeg om minder afhankelijk te zijn van on-premises RADIUS-servers en een meer cloud-first benadering van veilige netwerktoegang te ondersteunen.
Met Foxpass kon het team voor beheerde apparaten gebruikmaken van certificaatgebaseerde authenticatie, terwijl waar nodig nog steeds RADIUS met gebruikersnaam en wachtwoord werd ondersteund. Foxpass authenticeert ook via Microsoft 365, waardoor de organisatie minder afhankelijk wordt van on-premises identiteitsinfrastructuur terwijl ze doorgaat met de overstap naar een cloud-firstarchitectuur.
Implementatie
De uitrol vond plaats binnen een strakke planning. Russell Education Trust ontdekte Foxpass tijdens de zomervakantie en had maar een paar dagen om een beslissing te nemen, het in te stellen en zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Met hulp van Foxpass support configureerde het team het product, koppelde het toegangspunten en begon het op de achtergrond certificaten uit te rollen over de scholen.
“We hadden drie dagen om het in te stellen en werkend te krijgen”, zegt Dan Hamilton, IT Engineer bij Russell Education Trust. “We hadden alles op al onze apparaten heel snel ingesteld en zijn vervolgens op de achtergrond certificaten voor alle scholen gaan uitrollen, terwijl we alles configureerden.”
Als je op zoek bent naar een eenvoudige manier om certificaatgebaseerde Wi‑Fi te krijgen, kies dan voor Foxpass.
Dan Hamilton, IT Engineer, Russell Education Trust
Resultaat
Consistente toegang op alle schoollocaties
Foxpass hielp Russell Education Trust om Wi‑Fi-toegang op al zijn scholen te standaardiseren. Door SSID's te spiegelen en certificaatgebaseerde authenticatie in te schakelen, kunnen medewerkers die tussen locaties bewegen consistenter verbinding maken zonder dat IT voor elke locatie aparte toegangservaringen hoeft te beheren.
Sterkere Wi‑Fi-beveiliging met minder wachtwoordrisico's
Door beheerde apparaten richting certificaatgebaseerde authenticatie te bewegen, verminderde de trust zijn afhankelijkheid van wachtwoorden die gedeeld of blootgesteld konden worden. Voor gasten en BYOD-gebruikers werkt Foxpass samen met het vouchergebaseerde captive portal van de trust, waardoor het team hiaten in verschillende toegangsscenario's kan dichten.
Minder dagelijks beheer voor IT
Eenmaal uitgerold werd Foxpass een onderhoudsarm onderdeel van de omgeving van de trust. Groepen voor personeel, zesdeklassers, contractors en governors worden dynamisch bijgewerkt in Microsoft en via Foxpass gesynchroniseerd, waardoor handmatige updates afnemen. Het team gebruikt het dashboard nu vooral nog om problemen op te lossen, logs te controleren of configuratiewijzigingen door te voeren.
Waarom Foxpass
Voor Russell Education Trust bood Foxpass een eenvoudige weg naar sterkere, cloud-first Wi‑Fi-beveiliging. De stichting kon de lokale RADIUS-infrastructuur vervangen, certificaatgebaseerde authenticatie invoeren, toegang op meerdere schoollocaties ondersteunen en het doorlopende beheer vereenvoudigen zonder onnodige complexiteit toe te voegen.
Over de klant
Russell Education Trust is een in het VK gevestigde onderwijsorganisatie die een reeks basisscholen, middelbare scholen en sixth forms beheert in heel Zuid-Engeland. Met een klein centraal IT-team dat verantwoordelijk is voor strategische planning, infrastructuur en dagelijkse ondersteuning op meerdere locaties, had de onderwijsorganisatie behoefte aan een consistentere en veiligere manier om Wi‑Fi-toegang te beheren voor medewerkers, beheerde apparaten, gasten en BYOD-gebruikers.