Foxpass Awards
Foxpass wordt door Splashtop consequent genoemd als een best presterende oplossing voor Cloud RADIUS, PKI en identitymanagement. IT-pro's en systeemmanagers roemen ons vanwege toonaangevende toegangscontrole, betrouwbaarheid en simpele installatie.
Foxpass Awards
G2
Best Results - Summer 2026
Splashtop’s Foxpass cloud-PKI- en RADIUS-oplossing leverde volgens de G2 Summer Reports de beste resultaten.
SourceForge
Top Performer - Spring 2026
Foxpass heeft op basis van gebruikersreviews de SourceForge Top Performer-badge gewonnen, waarmee het in de top 10 van meer dan 100.000 softwareproducten op het hele platform staat. Lees meer
G2
Momentum Leader
Foxpass werd door G2 benoemd tot Momentum Leader in vier categorieën: Microsegmentation, Network Access Control (NAC), Certificate Lifecycle Management (CLM) en Privileged Access Management (PAM)
GetApp
Beoordeeld met 4,9/5
Beoordeeld met 4,9 sterren op GetApp. Zie waarom zoveel teams op Foxpass vertrouwen om hun netwerken te beveiligen.
CAPTERRA
Beoordeeld met 4,9/5
Met een beoordeling van 4,9/5 op Capterra zijn IT-professionals het erover eens dat Foxpass de meest betrouwbare, gemakkelijk te implementeren Cloud RADIUS en LDAP oplossingen op de markt levert.
Software Advice
Beoordeeld 4,8/5
Foxpass levert het naadloze, cloud-gehoste identitymanagement dat moderne techteams aanbevelen.
Secure Campus Awards
Campus Security Winnaar - 2024
Splashtop is bekroond met de Platinum Award bij de Secure Campus Awards 2024 voor zijn Foxpass Cloud RADIUS-oplossing, vanwege de uitmuntendheid in toegangscontrole en cloudgebaseerd beheer.
Globee Awards
Cybersecurity Gold Winner 2024
Foxpass is uitgeroepen tot Gold Winner bij de Globee® Awards 2024 voor Cybersecurity, waarmee het zijn positie als marktleider op het gebied van identity- en accessmanagement heeft versterkt.