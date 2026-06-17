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Foxpass
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Foxpass Awards

Foxpass wordt door Splashtop consequent genoemd als een best presterende oplossing voor Cloud RADIUS, PKI en identitymanagement. IT-pro's en systeemmanagers roemen ons vanwege toonaangevende toegangscontrole, betrouwbaarheid en simpele installatie.

Foxpass Awards

G2

Best Results - Summer 2026

Splashtop’s Foxpass cloud-PKI- en RADIUS-oplossing leverde volgens de G2 Summer Reports de beste resultaten.

SourceForge

Top Performer - Spring 2026

Foxpass heeft op basis van gebruikersreviews de SourceForge Top Performer-badge gewonnen, waarmee het in de top 10 van meer dan 100.000 softwareproducten op het hele platform staat. Lees meer

G2

Momentum Leader

Foxpass werd door G2 benoemd tot Momentum Leader in vier categorieën: Microsegmentation, Network Access Control (NAC), Certificate Lifecycle Management (CLM) en Privileged Access Management (PAM)

GetApp

Beoordeeld met 4,9/5

Beoordeeld met 4,9 sterren op GetApp. Zie waarom zoveel teams op Foxpass vertrouwen om hun netwerken te beveiligen.

CAPTERRA

Beoordeeld met 4,9/5

Met een beoordeling van 4,9/5 op Capterra zijn IT-professionals het erover eens dat Foxpass de meest betrouwbare, gemakkelijk te implementeren Cloud RADIUS en LDAP oplossingen op de markt levert.

Software Advice

Beoordeeld 4,8/5

Foxpass levert het naadloze, cloud-gehoste identitymanagement dat moderne techteams aanbevelen.

A circular badge reads “2024 WINNER CAMPUS SECURITY TODAY SECURE CAMPUS AWARDS” in bold letters, featuring a star and a blue ribbon at the bottom.

Secure Campus Awards

Campus Security Winnaar - 2024

Splashtop is bekroond met de Platinum Award bij de Secure Campus Awards 2024 voor zijn Foxpass Cloud RADIUS-oplossing, vanwege de uitmuntendheid in toegangscontrole en cloudgebaseerd beheer.

Gold and black badge reading 2024 Globee Awards Gold Winner - Cybersecurity with a globe, laurel wreath, and the words Globee Awards at the top.

Globee Awards

Cybersecurity Gold Winner 2024

Foxpass is uitgeroepen tot Gold Winner bij de Globee® Awards 2024 voor Cybersecurity, waarmee het zijn positie als marktleider op het gebied van identity- en accessmanagement heeft versterkt.

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