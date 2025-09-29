Allbirdsは、シンプルで集中化されたソリューションを使用して、グローバルオフィスのWi‑Fi®を確保しています
Foxpassを使用して、1つの集中管理された場所からワイヤレスアクセスを制御することで、拡大するネットワークを制御する
一目でわかる
挑戦
Allbirdsは、拡大する規模に対応できるセキュリティ管理システムを探していました。彼らは、すべての拠点での無線アクセスを追跡しながら、ネットワークを保護する方法を必要としていました。
対処方法
Foxpass RADIUSは、Allbirdsが1か所からワイヤレスアクセスを制御できるようにすることで、拡大するネットワークを制御することを可能にしました。
結果
RADIUSは、Allbirdsがネットワークとユーザーのプライバシーとセキュリティを保護することを可能にします。AllbirdsのITチームは、Foxpassを使い続けてデータを安全に保ちます。
Allbirdsより
集約型Wi-Fi®は、Foxpassなしでは実現できなかったでしょう。Foxpass RADIUSはログだけでも最高評価に値します。そのログは理解しやすく、ワークフローで使いやスクなっています。Foxpassは当社のディレクトリやツールと連携し、KandjiやMerakiなどのMDMツールのより大きなフレームワークに適合してセキュリティを向上させます。
Allbirdsのシステムスペシャリスト、Rey Davila
課題: Allbirdsはスケールに対応できるワイヤレスアクセスソリューションを見つける必要があった
Allbirdsは、持続可能で快適なデザインを創造することを使命とするニュージーランドとアメリカの企業で、フットウェアとアパレルをデザインし販売しています。本社はサンフランシスコにあり、持続可能な製造の新時代を牽引しています。2014年に設立されたこのシリーズE企業は、世界中に10以上のオフィスを持ち、2億2500万ドル以上の資金を調達しています。
Allbirdsの成長期には、各新しい拠点が独自のネットワークを管理しており、本社がユーザーを追跡するのが難しくなっていました。各サイトの責任が不明確であったため、会社は不正な個人がネットワークにアクセスするリスクにさらされ、データ漏洩の危険性がありました。彼らは、すべての拠点でのワイヤレスアクセスを追跡し、ネットワークを保護する方法を必要としていました。
Allbirdsは、拡大する規模に対応できるセキュリティ管理システムを探し始めました。
「集中型Wi-Fi®はFoxpassなしでは実現できませんでした。」- Rey Davila, Systems Specialist at Allbirds
解決策: RADIUS、シンプルで安全、集中化された「5つ星ログ」ソリューション
世界中に10以上のオフィスを持つAllbirdsは、Foxpass RADIUSを利用して、すべてのグローバルネットワークと従業員の高レベルなビューを得ました。自動化されたオンボーディングとオフボーディングにより、情報は常に最新の状態に保たれます。Allbirdsのシステムスペシャリスト、Rey Davilaは、「Foxpassがなければ、集中型Wi-Fi®は実現できなかった」と述べています。Foxpassは、Allbirdsが拡大するネットワークを制御するのを助け、1か所からワイヤレスアクセスを制御できるようにしました。
Foxpass RADIUSの主な利点には以下が含まれます：
シンプルさ – 設定して忘れる
Foxpassのウェブターミナルとコンソールは、ITチームとエンジニアが作業中断なしにRADIUSログを簡単に行えるようにします。シンプルなユーザーインターフェースと体験により、FoxpassはITチームの仕事をより簡単にします。その結果、Foxpassは、ユーザーを手動で管理する代わりにRADIUSを管理することで、Allbirdsの時間を節約します。
「Foxpass RADIUSのログだけでも5つ星をつけたいです。理解しやすく、ワークフローで使いやすいです。」
セキュリティの向上
広範なクラウドRADIUSは、ユーザーが共有パスワードではなく、個別のユーザー名とパスワードを使用してネットワークにログインできるようにします。クラウドの利便性を活用して、AllbirdsはFoxpass RADIUSを使用して、Wi-Fi®アクセス管理を一元的に行い、ネットワーク上の誰がいるかを把握するのに役立てています。Foxpassは、既存のモバイルデバイス管理（MDM）ツールのフレームワークにも適合します。
「Foxpassは、KandjiやMerakiのようなMDMツールの大枠にフィットし、ディレクトリやツールと連携してセキュリティを向上させます。」Rey Davila
結果: AllbirdsはRADIUSを使用してネットワークとユーザーのプライバシーとセキュリティを保護
Foxpass Cloud RADIUSにより、Allbirdsはネットワークとユーザーのプライバシーとセキュリティを維持できます。Allbirdsは、セキュリティ管理の取り組みを改善し、サーバー管理のポリシーを作成するためにFoxpassも使用しました。AllbirdsのITチームは、今後もFoxpassを使用して、あらゆる場所で従業員の権限を維持管理し、データの安全を確保していきます。
制限事項
Allbirdsについて
Allbirdsは、持続可能で快適なデザインを創造することを使命とするニュージーランドとアメリカの企業で、フットウェアとアパレルをデザインし販売しています。Allbirdsは、持続可能で快適なデザインを創造することを使命としています。現在サンフランシスコに本社を置き、メリノウールやユーカリの木の繊維などの高品質な天然素材を使用して製品を製造し、持続可能な製造の新時代を牽引しています。2014年の設立以来、このシリーズE企業は、Fidelity Investments、TDM Growth Partners、Tiger Global Management、Rockefeller、Franklin Templeton Investmentsなどの投資家からの支援を受け、世界中に10以上のオフィスを持ち、2億2500万ドル以上の資金を調達しています。