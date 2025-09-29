Allbirds protegge il Wi‑Fi® per i loro uffici globali con una soluzione semplice e centralizzata
Ottenere il controllo di una rete in espansione monitorando gli accessi wireless da un'unica postazione centralizzata utilizzando Foxpass
In sintesi
Sfida
Allbirds cercava
un sistema di gestione della sicurezza
che potesse gestire la scalabilità durante la loro
espansione. Avevano bisogno di un modo per monitorare gli accessi wireless
in tutte le sedi, proteggendo al contempo le loro reti
.
Soluzione
Foxpass RADIUS ha permesso a Allbirds
a controllare la propria rete in espansione, consentendo
di controllare l'accesso wireless da un'unica postazione.
Risultati
RADIUS permette a Allbirds di preservare la privacy e la sicurezza delle proprie reti e dei propri utenti. Il team IT di Allbirds continuerà a utilizzare Foxpass per mantenere i propri dati al sicuro.
Da Allbirds
Senza Foxpass non saremmo mai riusciti a realizzare il Wi-Fi® centralizzato... Foxpass RADIUS si merita cinque stelle innanzitutto per i log, che sono intuitivi e comodi da usare nel nostro flusso di lavoro... Foxpass funziona con la nostra directory e i nostri strumenti, inserendosi nel quadro più ampio degli strumenti MDM come Kandji e Meraki per migliorare la sicurezza.
Rey Davila, specialista di sistemi presso Allbirds
La sfida: Allbirds cercava una soluzione di accesso wireless che fosse in grado di scalare insieme a loro
Allbirds è un'azienda neozelandese-americana che
progetta e vende calzature e abbigliamento con la missione
di creare modelli validi che siano sia sostenibili
che comodi. Con sede a San Francisco,
è una forza trainante di una nuova era di produzione sostenibile
. Questa società di serie E fondata nel 2014
è cresciuta fino ad avere più di 10 uffici in tutto il mondo
e a ottenere oltre 202,5 milioni di dollari di finanziamenti.
Durante il periodo di crescita di Allbirds, ogni nuova sede
gestiva la propria rete,
il che rendeva difficile per la sede centrale tenere traccia degli utenti. La
mancanza di responsabilità per le singole sedi ha reso l'azienda
vulnerabile all'accesso di utenti non autorizzati
alle loro reti, il che ha messo Allbirds a rischio di
violazione dei dati. Avevano bisogno di un modo per monitorare gli accessi wireless
in tutte le sedi, proteggendo al contempo le loro reti
.
Allbirds ha iniziato a cercare un sistema di gestione della sicurezza
che potesse gestire la scalabilità durante la loro
espansione.
"Senza Foxpass non saremmo mai riusciti a realizzare il Wi-Fi® centralizzato." - Rey Davila, Systems Specialist di Allbirds
La soluzione: RADIUS, una soluzione semplice, sicura e centralizzata con "log da 5 stelle".
Con oltre 10 uffici in tutto il mondo, Allbirds si è rivolta a
Foxpass RADIUS per ottenere una visibilità di alto livello di tutte le reti globali
e dei dipendenti. Onboarding e offboarding automatizzati garantiscono a
informazioni sempre aggiornate. Rey Davila, Systems
Specialist di Allbirds, ha dichiarato: "Senza Foxpass non saremmo mai riusciti a realizzare il Wi-Fi® centralizzato". Foxpass ha aiutato Allbirds
a controllare la propria rete in espansione, consentendo
di controllare l'accesso wireless da un'unica postazione.
I vantaggi principali di Foxpass RADIUS includono:
Semplicità: impostalo e dimenticatene
Il terminale web e la console di Foxpass rendono il logging di RADIUS
facile da effettuare per il team IT e gli ingegneri, senza interrompere
la loro giornata lavorativa. Con la sua interfaccia utente semplice e la sua esperienza,
Foxpass facilita il lavoro del team IT. Come risultato,
Foxpass fa risparmiare tempo ad Allbirds amministrando
RADIUS per mantenere gli utenti invece di costringere i team a controllare manualmente
ogni accesso.
"Foxpass RADIUS si merita cinque stelle innanzitutto per i log,
che sono intuitivi e comodi da usare nel nostro flusso di lavoro
".
Sicurezza migliorata
Il cloud RADIUS su ampia scala consente agli utenti di accedere alla rete
utilizzando un nome utente e una password individuali invece che
una password condivisa. Grazie alla comodità del cloud, Allbirds
utilizza Foxpass RADIUS per facilitare la gestione degli accessi Wi-Fi®
da un'unica postazione centrale, il che li aiuta
a monitorare chi accede alla rete. Foxpass si inserisce anche nel quadro degli strumenti di Mobile Device Management
(MDM)
.
"Foxpass funziona con la nostra directory e i nostri strumenti, inserendosi nel quadro più ampio degli strumenti MDM come Kandji e Meraki per migliorare la sicurezza". Rey Davila
Risultati: Allbirds preserva la privacy e la sicurezza delle proprie reti e degli utenti con RADIUS
Foxpass Cloud RADIUS permette a Allbirds di preservare la privacy e la sicurezza delle proprie reti e dei propri utenti. Allbirds ha utilizzato Foxpass anche per migliorare la gestione della sicurezza e creare criteri per l'amministrazione dei server. Il team IT di Allbirds continuerà a utilizzare Foxpass per mantenere i privilegi dei dipendenti di ovunque, proteggendo al contempo i dati.
Dettagli
Informazioni su Allbirds
Allbirds è un'azienda neozelandese-americana che
progetta e vende calzature e abbigliamento. La missione di Allbirds è quella di creare modelli che siano sia sostenibili che comodi. Ora che ha aperto una sede
a San Francisco, l'azienda è una forza trainante di una nuova era di produzione sostenibile
e realizza prodotti
utilizzando materiali naturali di prima qualità come la lana Merino
e la fibra di eucalipto. Dalla sua
fondazione nel 2014, la società di serie E è cresciuta fino ad avere
più di 10 uffici in tutto il mondo e oltre
202,5 milioni di dollari di finanziamenti sostenuti da investitori come Fidelity
Investments, TDM Growth Partners, Tiger Global
Management, Rockefeller, Franklin Templeton
Investments e molti altri investitori di rilievo.