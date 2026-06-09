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A glowing blue padlock with circuit patterns represents digital security, with 802.1X written below, set against a dark background with abstract technology elements.

Qu’est-ce que l’authentification Wi‑Fi® IEEE 802.1X ?

Foxpass Team
Temps de lecture : 4 min
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IEEE 802.1X est le protocole d’authentification extensible (EAP) standard, par lequel l’authentification Wi-Fi® est transmise.

Avec EAP, vous transmettez des informations via des cadres Ethernet sans utiliser le protocole Point-to-Point Protocol (PPP).

802.1X se compose de trois éléments principaux : le supplicant, l’authenticator et le serveur d’authentification. Avec 802.1X, la phase d’initialisation implique le supplicant (c’est-à-dire la machine cliente ou l’appareil qui souhaite se connecter au réseau sans fil), qui envoie des données EAP encapsulées dans des trames EAPOL (EAP over LAN) à l’authenticator (c’est-à-dire le point d’accès sans fil, le routeur ou le commutateur).

En résumé, les messages transitent entre le serveur d’authentification et l’appareil du demandeur via l’authentificateur, mais l’authentificateur ne peut pas voir ce qu’il relaie, car le message est chiffré. Plusieurs informations pertinentes sont validées afin que le serveur d’authentification approuve les requêtes avant d’autoriser l’accès au serveur réseau du routeur Wi-Fi®.

Dans certaines situations, le logiciel situé sur la machine qui tente de s’authentifier au Wi‑Fi® via RADIUS est le périphérique supplicant en question.

Ce schéma montre comment fonctionne 802.1X :

A diagram showing how IEEE 802.1X works.

Bien que l’utilisation du protocole WEP obsolète puisse entraîner de nombreux problèmes ou risques de sécurité, comme la longue durée de vie des mots de passe qui les rend peu sûrs, le protocole 802.1x atténue nombre de ces préoccupations.

Authentification Wi‑Fi® avec Foxpass RADIUS

Foxpass permet des connexions individuelles par utilisateur au lieu d’utiliser un mot de passe partagé. Cela renforce la sécurité et empêche tout accès indésirable à vos données d’entreprise importantes, afin que vos appareils, comptes et informations restent protégés.

Ainsi, les employés peuvent se connecter facilement au Wi-Fi® de leur entreprise. En même temps, Foxpass résout le vieux problème des mots de passe génériques, surutilisés et partagés qui peuvent permettre à n’importe quel passant de pirater votre infrastructure. Les mots de passe non sécurisés exposent les entreprises à des attaques majeures dont elles sont souvent incapables de se remettre, mais l’utilisation de Foxpass pour s’authentifier et se connecter élimine ce risque.

En bonus, l’utilisation de l’authentification WiFi RADIUS avec Foxpass permet aux responsables IT de déléguer facilement avec une connexion Internet et un accès au tableau de bord Foxpass.

En bref : Foxpass offre une authentification Wi-Fi® sécurisée et fiable avec WPA2 Enterprise, 802.1x et RADIUS en un clic !

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