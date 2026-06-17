Le Wi‑Fi basé sur des certificats est l’un des moyens les plus robustes de sécuriser les Chromebooks gérés sur les réseaux d’entreprise. Mais pour de nombreuses équipes IT, ce qui commence comme unprojet Wi‑Fi peut rapidement se transformer en cauchemar d’infrastructure de certificats.
Foxpass supprime cette étape supplémentaire en fournissant un connecteur cloud-native conforme à Google dans le cadre du service. Cela donne aux équipes IT un moyen plus direct de déployer l'accès basé sur des certificats sur les Chromebooks gérés.
Avec EAP-TLS, les appareils ChromeOS se connectent au Wi‑Fi 802.1X à l’aide de certificats clients au lieu de mots de passe partagés. Cela permet aux équipes IT de mieux contrôler quels appareils peuvent rejoindre le réseau et réduit le risque qu’un mot de passe volé soit réutilisé.
Cependant, dans de nombreux déploiements Google Workspace, l’accès basé sur les certificats ne s’obtient pas simplement en activant une politique. Les équipes ont souvent besoin d’une infrastructure de certificats supplémentaire pour connecter Google Admin, l’inscription des certificats et le déploiement des politiques Wi‑Fi.
Le défi de l’adoption duWi ‑Fi basé sur descertificats ‑
Dans un déploiement Google Workspace standard, le Wi-Fi basé sur des certificats pour ChromeOS comporte quelques éléments à prendre en compte. Les administrateurs doivent configurer un profil SCEP, définir les paramètres des certificats, approuver les certificats de l’autorité de certification émettrice et du serveur RADIUS, et déployer les paramètres Wi-Fi dans Google Admin pour WPA2-Enterprise/WPA3-Enterprisewhat is just WP using 802.1X with EAP-TLS.
Le modèle de Google repose sur le Google Cloud Certificate Connector, un service Windows qui transmet les demandes de certificats entre Google et la source de certificats. Sur ChromeOS, la clé privée est générée sur l’appareil, et le certificat est demandé et délivré par ce processus.
Il s’agit d’un modèle de sécurité solide, mais il peut représenter une charge de travail réelle en matière d’hébergement, de configuration des services, d’autorisations, de dépannage et de maintenance avant qu’un parc de Chromebook géré soit prêt à l’utiliser.
Comment Foxpass simplifie le chemin vers un accès sécurisé
Foxpass modifie cette configuration en prenant en charge la couche de connecteur dans le cadre du service, au lieu de laisser les clients la déployer et l’exécuter eux-mêmes.
Pour les équipes qui gèrent des appareils ChromeOS dans Google Workspace, cela signifie moins de temps consacré à l’hébergement et à la maintenance des services de connecteur, et plus de temps consacré aux aspects du déploiement qui déterminent réellement l’accès : politique de certificat, paramètres d’inscription SCEP, profils Wi-Fi et validation RADIUS.
Foxpass supprime une véritable étape de déploiement dans la transition vers un accès réseau basé sur des certificats. Cela facilite le déploiement d’EAP-TLS pour les entreprises qui veulent renforcer la sécurité du Wi‑Fi sans avoir à gérer un système supplémentaire. Il prend également en charge les environnements de gestion des identités et des appareils cloud-first centrés sur Google Workspace et d’autres plateformes d’identité.
Foxpass peut également aider à simplifier le cycle de vie des accès pour les environnements orientés Google grâce à la synchronisation des appareils Google Admin. En synchronisant les informations des appareils gérés depuis Google Admin, Foxpass peut aider les équipes IT à maintenir l’accès réseau aligné sur le statut des appareils et les changements de leur cycle de vie, plutôt que de traiter l’émission de certificats comme une tâche de configuration ponctuelle.
C’est important pour les parcs de Chromebook, car les décisions d’accès doivent évoluer à mesure que les appareils sont inscrits, réaffectés, suspendus, déprovisionnés ou sortent du parc d’appareils gérés. Associée au Wi-Fi basé sur des certificats, la synchronisation des appareils Google Admin offre aux équipes un moyen plus pratique de relier la gestion des appareils, l’inscription des certificats et le contrôle d’accès au réseau.
Avantages pour les organisations fortement équipées en Google Workspace et Chromebook‑
Moins d’infrastructure de connecteurs à héberger et à maintenir pour les équipes IT.
Moins d’étapes entre l’émission du certificat et le déploiement du profil Wi‑Fi.
Réduction de la charge liée à l’inscription SCEP, à la configuration de confiance et aux opérations des connecteurs.
Une manière plus pratique de déployer EAP-TLS dans des environnements d’appareils cloud-first.
Alignement simplifié du cycle de vie des accès grâce à la synchronisation des données des appareils Chromebook gérés depuis Google Admin vers Foxpass.
Une approche du déploiement plus facile à gérer
Pour la plupart des équipes IT, la question n’est pas de savoir si EAP-TLS mérite d’être utilisé. Il s’agit de savoir s’ils peuvent le déployer sans ajouter un service supplémentaire à maintenir. C’est important dans les environnements Chromebook, où l’émission de certificats, les paramètres de confiance et le déploiement des politiques Wi-Fi doivent déjà fonctionner ensemble sur l’ensemble des appareils gérés.
En réduisant le travail lié aux connecteurs habituellement nécessaire entre Google Workspace et l’émission de certificats, Foxpass aide les équipes à consacrer moins de temps à l’infrastructure de support et plus de temps à valider les politiques, tester le comportement du réseau et déployer l’accès à grande échelle.
Rendre l’accès réseau renforcé plus pratique
Pour les organisations qui utilisent Google Workspace et des Chromebook gérés, la valeur du Wi-Fi basé sur des certificats est claire.
La vraie question est de savoir quelle infrastructure de connecteurs et de certificats une équipe doit exploiter pour y parvenir. Foxpass raccourcit ce parcours en gérant la couche de connecteur dans le cadre du service, ce qui offre aux équipes IT un moyen plus direct de déployer EAP-TLS sur ChromeOS sans avoir à prendre en charge un autre système à héberger et à maintenir.