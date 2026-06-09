Les failles de sécurité et les violations de données deviennent alarmamment courantes dans le monde technologique d’aujourd’hui. Chaque jour apporte son lot de nouvelles sur des données compromises, et des rapports indiquent que 7 millions d’enregistrements de données sont compromis chaque jour.
Si de nombreuses organisations cherchent à l’extérieur l’origine de ces violations de données, le problème se situe généralement en interne. Des mécanismes de contrôle d’accès insuffisants peuvent entraîner (et entraînent trop souvent) des violations du contrôle d’accès.
La plupart des organisations déploient de vastes systèmes de contrôle d’accès pour tenir les violations à distance. Cependant, ces systèmes peuvent parfois présenter d’énormes faiblesses qui laissent la porte ouverte à des catastrophes.
Parfois, le contrôle d’accès semble efficace sur le papier, mais peut s’avérer inutile dans des situations réelles. Dans d’autres cas, des employés malveillants peuvent être à l’origine de violations du contrôle d’accès. Quelle qu’en soit la cause, ces violations peuvent être désastreuses.
Il existe plusieurs types de violations du contrôle d’accès qui peuvent paralyser les organisations et exposer des informations précieuses aux regards indiscrets. Examinons les types courants de violations du contrôle d’accès et voyons comment Foxpass peut aider à s’en protéger.
Utilisation abusive des privilèges
Vos employés connaissent l’emplacement exact de vos données sensibles et les failles du mécanisme de contrôle d’acc�ès. Ainsi, l’un des types de violation du contrôle d’accès les plus importants se produit du fait des employés au sein d’une organisation.
Vous pouvez déployer le meilleur système de contrôle d’accès pour votre organisation, mais un employé malveillant peut tout de même facilement détourner ses privilèges pour accéder aux données les plus critiques de l’organisation.
Même avec des privilèges utilisateur standard, un utilisateur peut accéder à la mémoire de tous les processus exécutés sous un compte utilisateur. À partir de là, un employé peut facilement intégrer du code malveillant dans les processus utilisateur, accéder à la porte dérobée du système, intercepter les frappes au clavier et modifier le contenu dans le navigateur.
Les privilèges utilisateur standard suffisent à permettre à un utilisateur de télécharger un plugin et d’intégrer une porte dérobée ainsi qu’un enregistreur de frappe dans le système.
L’utilisation abusive des privilèges est donc l’un des types de violations du contrôle d’accès les plus courants et les plus dangereux, et doit être surveillée.
Négligence
La négligence est un autre type de violation du contrôle d’accès interne qui menace une organisation.
Les gens font des erreurs tout le temps. Il est donc raisonnable de supposer qu’une personne ayant un accès de gestion aux données de l’entreprise puisse commettre une erreur stupide dans la manière dont elle les traite. Dans de nombreux cas, le fait que la direction ou les employés adoptent une attitude désinvolte face aux enjeux de sécurité a eu des conséquences désastreuses.
Laisser des données ou des équipements de valeur sans surveillance est une autre erreur critique que l’on peut souvent commettre, et qui peut entraîner des failles de sécurité et des violations de données au sein de l’organisation.
Des employés malveillants ou des personnes extérieures cherchant à fouiner peuvent profiter de cette négligence, accéder aux données critiques de l’organisation et créer une grave menace pour la sécurité.
Attaque de domaine
Les comptes de domaine sont les comptes de la plupart des utilisateurs en entreprise au sein d’une organisation. Ces comptes permettent aux utilisateurs d’accéder aux services réseau d’un réseau d’entreprise et fournissent généralement un accès à ces services par défaut.
Par conséquent, si un utilisateur infecté ou un initié malveillant a accès à la base de données de l’entreprise, il est alors facile de compromettre les données de l’entreprise.
L’accès au domaine et les autorisations permettent également aux attaquants d’accéder aux disques réseau et aux dossiers réseau de l’utilisateur, de partager des ressources internes, et même d’accéder à d’autres postes de travail sur le même réseau.
Lors d’une session active, des attaquants peuvent facilement utiliser des services réseau tels que l’accès à distance, SVN, FTP, TFS, GIT et SSH pour compromettre les postes de travail d’utilisateurs disposant de privilèges plus élevés.
Violation externe due à de mauvais mécanismes de contrôle d’accès
Un mécanisme de contrôle d’accès défaillant peut permettre à des personnes extérieures d’obtenir un accès non autorisé aux données de l’organisation. Les violations causées par des acteurs externes peuvent généralement être attribuées directement à l’absence de mécanismes de contrôle d’accès appropriés.
Parfois, les privilèges administrateur peuvent être mal surveillés au sein d’une organisation. À d’autres moments, les applications tierces utilisées au sein de l’organisation peuvent introduire des vulnérabilités et des failles de sécurité. Un attaquant peut facilement exploiter ces failles pour compromettre des données organisationnelles critiques.
Exposition Web accidentelle
Aujourd’hui, les organisations migrent de plus en plus de données vers le cloud. Cependant, avec l’introduction d’une architecture basée sur le cloud, le risque d’exposer accidentellement des informations critiques sur le web augmente considérablement. La sécurité du cloud est particulièrement importante, surtout lorsque les organisations stockent des informations sensibles dans le cloud et que l’accès au cloud doit être strictement géré et surveillé.
Failles liées aux télétravailleurs
Les travailleurs à distance sont souvent essentiels pour les entreprises de nos jours. Malheureusement, les violations de sécurité impliquant les télétravailleurs deviennent de plus en plus fréquentes.
Certains employés travaillent à distance de façon permanente, tandis que d’autres le font occasionnellement. Si le travail à distance améliore la qualité de vie et la productivité, il peut aussi avoir un coût pour la sécurité de l’organisation.
Il existe deux cas dans lesquels le travail à distance peut constituer une menace pour la sécurité de l’organisation :
Tout d’abord, il est possible qu’un travailleur à distance utilise une connexion Internet non sécurisée pour accéder au système de travail. Ce problème est moins important lorsque vous utilisez un réseau domestique, mais il est amplifié lorsque des employés en télétravail accèdent au système de l’entreprise via un réseau Wi-Fi® public.
Un pirate informatique compétent peut facilement accéder à des portes dérobées sur un Wi‑Fi® public, installer des enregistreurs de frappe et endommager l’ordinateur de la victime.
Une autre menace pour la sécurité survient lorsque l’appareil du télétravailleur est volé. Si la victime est connectée à un compte professionnel, les chances qu’un hacker compétent accède à des données sensibles augmentent considérablement.
Comment Foxpass peut vous aider
Avec toutes les menaces et vulnérabilités auxquelles les organisations font face, la cybersécurité est plus importante que jamais. Les entreprises ont besoin d’une solution qui protège leurs réseaux et leurs usages, tout en fournissant un accès sécurisé à leurs réseaux.
C’est là que Foxpass entre en jeu. Foxpass fournit un contrôle d’accès avancé, offrant aux organisations un contrôle renforcé sur les ressources réseau auxquelles les utilisateurs peuvent accéder, afin d’empêcher tout utilisateur non autorisé d’y entrer.Foxpass utilise cloud RADIUS, PKI, cloud LDAP et SSH Keys pour gérer quels appareils peuvent se connecter et surveiller les accès, afin de renforcer la sécurité et de respecter les réglementations de conformité IT. En même temps, les comptes utilisateurs sont protégés par une authentification multifacteur (MFA) afin de prévenir les accès non autorisés.
Renforcez votre sécurité
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