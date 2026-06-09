Soyons honnêtes : se souvenir de plusieurs mots de passe pour des comptes, appareils, réseaux et sites web peut être frustrant. Il n’est donc pas surprenant que les gens réutilisent et partagent souvent leurs mots de passe. En fait, une étude menée par LastPass, une entreprise de gestion de mots de passe, a révélé que 95 % des personnes interrogées partagent jusqu’à 6 mots de passe avec d’autres personnes et que 59 % réutilisent leurs mots de passe.
Sur le lieu de travail, les résultats de l’enquête ne sont guère plus rassurants, puisque 61 % des personnes sont plus enclines à partager leurs mots de passe professionnels que leurs mots de passe personnels.
Dans l’étude LastPass, les principales raisons de partager des mots de passe au sein d’une organisation sont les suivantes : en cas d’urgence, le partage de comptes d’équipe et la délégation du travail à d’autres personnes.
Cependant, le partage de mots de passe s’accompagne de nombreux risques dont les employés doivent être conscients. Dans cette optique, examinons les risques liés au partage de mots de passe et comment y remédier en toute sécurité.
Les failles de sécurité réseau sont trop fréquentes
Les gens réutilisent souvent leurs mots de passe parce qu’ils se sentent dépassés par la création et le stockage des mots de passe. Cela se traduit par de mauvaises habitudes en matière de mots de passe au travail, ce qui peut entraîner une menace bien plus importante que beaucoup ne l’imaginent.
"Les mots de passe sont dépassés, ils sont pénibles pour les utilisateurs, ils agacent les équipes IT, ils sont difficiles à retenir," a déclaré Malcolm Harkins, chief security and trust officer de l’entreprise de sécurité Cylance, en expliquant pourquoi il est si facile de prendre de mauvaises habitudes en matière de mots de passe.
Dans l’ensemble, il faut du temps et des efforts pour garantir la sécurité des mots de passe, ce qui constitue souvent une source majeure de vulnérabilité de vos systèmes aux attaques. Le simple fait d’éliminer les moyens potentiels par lesquels les systèmes et les réseaux peuvent être compromis constitue une bonne pratique.
Cependant, négliger la sécurité des mots de passe peut entraîner de graves conséquences. Une conséquence malheureuse, par exemple, peut être observée lorsque la réutilisation du mot de passe d’un employé de Dropbox a conduit au vol de plus de 60 M d’identifiants utilisateurs.
En mettant en place des mesures de sécurité plus strictes, comme former les nouveaux employés lors de leur intégration à ne jamais réutiliser les mêmes identifiants de connexion, vous pouvez éviter des failles de sécurité coûteuses.
Éliminez les processus manuels de gestion des accès
Lorsqu’il s’agit d’intégrer et de gérer le départ des employés, la sécurité de votre entreprise dépend du choix du meilleur outil pour faire le travail. L’utilisation d’outils de sécurité automatisés, par exemple, est un moyen pratique de maintenir la sécurité sans alourdir la charge de vos employés. Cela permet aux utilisateurs de se connecter plus facilement à leurs comptes et à leur réseau sans avoir à mémoriser plusieurs mots de passe ni risquer de les perdre au profit d’acteurs malveillants.
Lorsque vous automatisez la sécurité de vos serveurs réseau AWS ou Google, vous libérez du temps et des ressources pour votre équipe. En outre, cela apporte de nombreux avantages, notamment :
Réduction du risque de partage de mots de passe entre employés.
Des économies réalisées en n’ayant pas à partir de zéro.
Prévention des violations coûteuses de la sécurité du réseau.
Des centaines d’heures gagnées lors de l’intégration ou du départ des employés.
Foxpass permet à votre entreprise d’économiser du temps et de l’argent
Avec Foxpass, vous n’avez qu’un seul mot de passe, tous liés à votre identifiant principal d’employé via G Suite ou O365. Cela réduit la nécessité de mémoriser plusieurs mots de passe et élimine la possibilité de partager des mots de passe, ce qui sécurise les comptes tout en permettant aux utilisateurs de se connecter facilement.
Foxpass est une authentification unique pour votre infrastructure, offrant aux employés un accès simplifié et aux équipes IT la tranquillité d’esprit qu’apporte une sécurité réseau renforcée.
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