La plupart des équipes sécurisent l’accès au Wi‑Fi, pourtant des prises Ethernet ouvertes restent encore dans les salles de conférence, les bureaux et les laboratoires. Un simple périphérique branché peut devenir une voie d’accès directe vers des systèmes sensibles si l’accès filaire n’est pas autorisé.
RADIUS pour l’autorisation du LAN filaire comble cette lacune. Avec Foxpass Cloud RADIUS, vous appliquez les mêmes contrôles basés sur l’identité que ceux utilisés pour le réseau sans fil à chaque connexion filaire, afin que seuls les utilisateurs et appareils de confiance se connectent à votre réseau.
Dans ce guide, vous découvrirez comment la centralisation des politiques dans Foxpass simplifie le contrôle et vous offre une application cohérente du zero trust sur le Wi‑Fi et le LAN.
Pourquoi sécuriser l’accès au LAN filaire est important
Quand on pense à la sécurité réseau, le Wi-Fi est généralement sous le feu des projecteurs. Mais chaque port Ethernet non géré est une porte dérobée potentielle. Sans autorisation, toute personne ayant un accès physique peut se brancher et contourner entièrement vos contrôles sans fil.
Voici pourquoi l’autorisation sur réseau LAN filaire est essentielle :
Empêchez les intrusions non autorisées : un visiteur, un prestataire ou même un étudiant pourrait brancher un ordinateur portable et se connecter instantanément à des systèmes sensibles si les ports restent ouverts.
Autorisez les appareils « simples » : Les imprimantes, les tableaux blancs et les systèmes de conférence ne prennent souvent pas en charge les certificats, mais ils ont tout de même besoin d’une connectivité. Sans protections, ils peuvent exposer le réseau.
Segmentez le trafic par fonction : Avec l’application des VLAN, vous pouvez offrir aux appareils à usage limité (comme les imprimantes ou les équipements de visioconférence) la connectivité dont ils ont besoin sans les placer sur le même VLAN réseau que les ordinateurs portables des employés.
Ignorer les ports Ethernet crée un angle mort dans votre dispositif de sécurité. L’ajout d’une autorisation pour le réseau filaire garantit que chaque appareil, filaire ou sans fil, doit être authentifié, inscrit ou approuvé avant de rejoindre votre environnement.
Comment fonctionne l’autorisation de réseau local filaire
L’autorisation sur le réseau local filaire s’appuie sur le 802.1X adossé à RADIUS pour valider qui et quoi se connecte au niveau du port. Cette approche étend la sécurité zero trust jusqu’au switch, garantissant qu’aucun appareil non géré ou non autorisé ne passe entre les mailles du filet.
802.1X avec certificats : Les ordinateurs portables et de bureau gérés peuvent s’authentifier avec des certificats numériques (EAP-TLS) ou des identifiants sécurisés (EAP-TTLS). Cela offre un contrôle d’accès fort, sans mot de passe et basé sur l’identité.
Bypass d’autorisation MAC (MAB) : Tous les appareils ne prennent pas en charge le 802.1X. Les imprimantes, les systèmes de téléconférence, les équipements de laboratoire et les terminaux IoT peuvent être autorisés via leur adresse MAC. Avec Foxpass, vous pouvez a
Ajoutez ces appareils à une liste d’autorisation dans la console Foxpass, afin d’éviter d’avoir à gérer des exceptions propres à chaque switch.
Modes de commutation hybrides : Les commutateurs Enterprise peuvent tenter 802.1X d’abord, puis se rabattre sur des vérifications basées sur l’adresse MAC si l’appareil ne prend pas en charge les certificats. Cette approche multicouche maintient une sécurité stricte sans bloquer les appareils nécessaires.
En utilisant RADIUS pour l’autorisation sur le LAN filaire, les équipes IT créent un modèle d’accès cohérent à la fois sur le Wi‑Fi et sur Ethernet. Résultat : chaque connexion est vérifiée, chaque appareil est pris en compte et les plug-ins non autorisés sont bloqués au niveau du port.
Gestion centralisée avec Foxpass Cloud RADIUS
La gestion de l’autorisation des LAN filaires implique souvent de jongler entre les configurations des switchs, les listes MAC statiques et des politiques Wi-Fi distinctes. Ce patchwork devient rapidement difficile à auditer et presque impossible à faire évoluer.
Foxpass Cloud RADIUS élimine cette complexité en servant de point de contrôle unique pour les accès filaires et sans fil :
Application unifiée des politiques : appliquez les mêmes normes d’autorisation sur le Wi‑Fi et l’Ethernet afin qu’aucun appareil ne contourne les règles zero-trust.
Audits simplifiés : au lieu de vérifier chaque switch et point d’accès, vous pouvez démontrer votre conformité depuis une console centralisée unique.
Moins de frais généraux : Plus besoin de maintenir des ACL dispersées ni de mettre à jour manuellement les configurations de ports. Les modifications apportées dans Foxpass se répercutent de manière cohérente dans l’ensemble de votre environnement.
Résilient par conception : grâce à sa haute disponibilité et à un temps de disponibilité de 99,99 %, Foxpass garantit que les services d’autorisation sont toujours opérationnels lorsque vos utilisateurs en ont besoin.
En centralisant le contrôle, Foxpass renforce non seulement la sécurité de votre LAN filaire, mais réduit aussi la charge opérationnelle des équipes IT. Vous gagnez en visibilité, en cohérence et en confiance, avec l’assurance que chaque connexion, filaire ou sans fil, est correctement autorisée.
Cas d’usage concrets
L’autorisation sur réseau local filaire n’est pas qu’une théorie, elle résout des défis de sécurité quotidiens dans tous les secteurs :
Éducation primaire et secondaire et enseignement supérieur: les étudiants essaient souvent de brancher leurs ordinateurs portables sur les prises Ethernet des salles de classe ou du campus. Avec Foxpass Cloud RADIUS, les établissements scolaires peuvent restreindre l’accès afin que seuls les appareils du personnel autorisé puissent accéder aux VLAN sensibles.
Bureaux d’entreprise: les salles de conférence et les espaces de travail ouverts disposent souvent de ports Ethernet exposés. L’autorisation filaire empêche les visiteurs, sous-traitants ou appareils non autorisés de se connecter discrètement à votre réseau d’entreprise.
Secteurs réglementés : les environnements de santé, de finance et de laboratoire s’appuient sur des imprimantes filaires, des équipements de diagnostic ou des appareils IoT qui ne prennent pas en charge l’autorisation basée sur des certificats. Grâce à des listes d’autorisation basées sur les adresses MAC, ces outils critiques restent en ligne tout en respectant des exigences strictes de conformité.
En appliquant RADIUS à l’autorisation des réseaux LAN filaires, les organisations de tous secteurs peuvent combler une faille de sécurité cachée sans sacrifier la facilité d’utilisation ni l’efficacité opérationnelle.
Sécurisez vos réseaux filaires et sans fil dès aujourd’hui
L’autorisation de réseau local filaire n’a pas besoin d’être compliquée. Avec Foxpass Cloud RADIUS, vous pouvez déployer un contrôle d’accès par port en quelques minutes, unifier les politiques pour les réseaux filaires et sans fil, et combler l’une des failles de sécurité les plus souvent négligées dans les réseaux modernes.
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