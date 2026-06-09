Les attaques de type Man-in-the-Middle (MitM) sont devenues une menace croissante à l’ère numérique. Selon les statistiques de Cybersecurity Ventures, la cybercriminalité devrait coûter au monde 10 500 milliards de dollars par an d’ici à 2025, soit une augmentation considérable par rapport aux 3 000 milliards de dollars de 2015. Cette tendance alarmante est due en grande partie à la sophistication et à la prévalence des attaques MitM.
Comme l’a déclaré Robert Mueller, ancien directeur du FBI, « il existe seulement deux types d’entreprises : celles qui ont été piratées et celles qui le seront ». Il ne s’agit donc pas de savoir « si », mais « quand ». Il est donc essentiel de comprendre ce que sont les attaques MitM et les différentes formes qu’elles prennent.
Attaques de l’homme du milieu : vue d’ensemble
Une attaque de type Man-in-the-Middle est une cyberattaque dans laquelle le pirate informatique intercepte et modifie potentiellement la communication entre deux parties à leur insu. L’attaquant se positionne au « milieu » de la communication, d’où son nom.
Les sept types d’attaques de l’homme du milieu
Attaque du jumeau maléfique, alias écoute Wi-Fi : lors d’une attaque par jumeau maléfique, un pirate informatique met en place un point d’accès Wi-Fi gratuit et non sécurisé, déguisé en authentique réseau Wi-Fi. Lorsqu’un utilisateur se connecte à ce réseau, son activité en ligne peut être surveillée. Un exemple courant est celui d’un pirate qui met à disposition un réseau Wi-Fi gratuit dans un lieu public tel qu’un café, et qui capture les données des utilisateurs qui se connectent.
Usurpation d’adresse ARP : dans ce cas, le pirate associe son adresse MAC à l’adresse IP d’un utilisateur légitime sur un réseau local (LAN), interceptant ainsi les données de la victime. Par exemple, dans un réseau d’entreprise, un pirate peut associer son adresse MAC à l’adresse IP d’un utilisateur légitime. Tout le trafic réseau destiné à ce dernier est alors dirigé vers la machine du pirate.
Usurpation d’adresse IP : cette pratique consiste pour un pirate à se faire passer pour un hôte de confiance en manipulant l’adresse source des paquets IP. Par exemple, un pirate pourrait modifier son adresse IP pour qu’elle corresponde à celle d’une banque de confiance, ce qui amènerait les clients de la banque à révéler des informations sensibles telles que leurs identifiants de connexion.
Usurpation HTTPS : dans ce type d’attaque, un pirate crée une fausse version d’un site Web de confiance. Il peut s’agir, par exemple, d’un faux site Web bancaire qui ressemble à s’y méprendre au site original. Lorsque les victimes saisissent leurs informations d’identification, elles les communiquent sans le savoir au pirate.
SSL Hijacking (détournement de SSL) : ce type d’attaque se produit lorsqu’un utilisateur lance une session sécurisée et qu’un pirate informatique intercepte la communication au début de la session. Par exemple, un utilisateur tente de visiter un site Web HTTPS sécurisé, mais le pirate le redirige vers un site HTTP standard, capturant ainsi les données de l’utilisateur.
Détournement d’e-mail : il s’agit pour un pirate d’accéder au compte e-mail d’un utilisateur et de surveiller ou de modifier les communications. Par exemple, le pirate peut intercepter des e-mails professionnels et les manipuler pour réacheminer des paiements sur son compte.
Usurpation de DNS (DNS Spoofing) : l’attaquant corrompt le cache d’un serveur de noms de domaine, ce qui redirige les utilisateurs vers des sites frauduleux. Par exemple, un utilisateur peut vouloir visiter un site bancaire sécurisé, mais il est redirigé vers un site malveillant qui vole ses informations d’identification.
Prévention des attaques de l’homme du milieu avec RADIUS de Foxpass
Bien que le risque d’attaques MitM soit élevé, des solutions comme RADIUS de Foxpass peuvent aider à renforcer les défenses de votre organisation.
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole de réseau qui fournit une gestion centralisée de l’authentification, de l’autorisation et de la comptabilité (AAA) pour les utilisateurs qui se connectent et utilisent un service réseau. Le système RADIUS de Foxpass constitue une puissante ligne de défense contre les attaques MitM.
Voici quelques façons dont la solution RADIUS de Foxpass atténue ces menaces :
Authentification : il utilise des procédures d’authentification robustes, réduisant considérablement le risque d’usurpation d’adresse IP, HTTPS, SSL et ARP.
Contrôle d’accès au réseau : en gérant l’accès au réseau de manière granulaire, le système RADIUS de Foxpass réduit de manière significative les risques d’espionnage des réseaux Wi-Fi.
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Le paysage numérique est envahi de menaces, les attaques de l’homme du milieu étant parmi les plus dangereuses. Avec 7 types différents d’attaques MitM, il est primordial de rester vigilant et informé. En équipant votre entreprise de solutions de sécurité robustes telles que le protocole RADIUS de Foxpass, vous pouvez atténuer ces risques de manière significative. En améliorant le chiffrement, en renforçant l’authentification et en appliquant le contrôle d’accès au réseau, vous pouvez vous assurer que les communications numériques de votre organisation restent sécurisées, fiables et dignes de confiance.
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