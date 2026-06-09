Lorsque vous devez gérer l’annuaire de votre organisation et les autorisations des utilisateurs, vous ne savez peut-être pas par où commencer. Il existe plusieurs options sur le marché, mais l’idée d’une solution open source comme OpenLDAP vous séduit peut-être. Il ne reste donc qu’une seule question : comment utiliser efficacement OpenLDAP ?
Il est temps de découvrir ce qu’est OpenLDAP, comment il fonctionne, les défis qu’il implique, et pourquoi Foxpass peut constituer une alternative puissante et conviviale. Commençons...
Qu’est-ce qu’OpenLDAP ?
OpenLDAP est une implémentation gratuite et open source du Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), lancée par Kurt Zeilenga en 1998. Il a été développé dans le cadre du projet OpenLDAP et est utilisé pour mettre en œuvre des services d’annuaire afin que les organisations puissent centraliser l’authentification et l’autorisation des utilisateurs.
OpenLDAP fonctionne sur de nombreuses distributions Linux, notamment Ubuntu. Historiquement, le serveur OpenLDAP s’appelle slapd, qui écoute les connexions LDAP sur un certain nombre de ports, le port par défaut étant le 389.
L’architecture d’OpenLDAP était à l’origine divisée en deux parties, avec un frontend qui gère l’accès réseau et le traitement des protocoles, et un backend dédié au stockage des données. L’architecture OpenLDAP moderne est modulaire, de sorte que de nombreux types de backends sont désormais disponibles pour d’autres bases de données technologiques, et pas seulement pour les bases de données traditionnelles.
Les avantages et les inconvénients de l’exploitation d’OpenLDAP
Si la flexibilité d’OpenLDAP permet l’authentification avec LDAP sur de nombreux types d’applications et d’appareils, elle présente aussi quelques sérieux inconvénients :
Vous avez besoin de la disponibilité 24 h/24 et 7 j/7 d’une équipe IT qualifiée pour configurer, paramétrer et déployer OpenLDAP
Pour faire fonctionner OpenLDAP de manière optimale, vous avez besoin d’une disponibilité à 100 % afin de garantir que vos utilisateurs et vos appareils puissent s’authentifier en toute fluidité.
Configurer la myriade d’applications clientes pour qu’elles communiquent avec OpenLDAP n’est pas une mince affaire. Il existe de nombreuses configurations, notamment l’obtention correcte de ou, dc, dn et cn. Rien que cette étape pourrait vous demander des heures, entre allers-retours et réglages d’options.
La raison fondamentale pour laquelle la plupart des utilisateurs utilisent OpenLDAP est le contrôle d’accès, mais déterminer simplement qui doit avoir accès à quelles applications et quels appareils, et pendant combien de temps, peut être très complexe à gérer en continu.
De nombreuses applications ne fonctionnent pas bien avec LDAP lorsqu’elles se connectent à un certain port. Cela peut prendre énormément de temps, et de nombreux administrateurs ne disposent pas des connaissances suffisantes sur les certificats appropriés et les méthodes de chiffrement correctes.
De nombreux administrateurs IT hésitent à utiliser OpenLDAP en raison des compétences techniques nécessaires et des efforts importants qu’il exige pour des tâches simples, comme la gestion des annuaires pour l’accès aux machines.
D’autres alternatives pour la gestion des utilisateurs, comme Microsoft Active Directory, Chef ou Puppet, demandent encore beaucoup d’efforts supplémentaires pour fonctionner efficacement.
Exécutez LDAP avec Foxpass
Si vous devez exécuter LDAP, il existe une meilleure solution que d’exploiter votre propre serveur OpenLDAP !
L’implémentation LDAP en mode SaaS de Foxpass vous fera gagner d’innombrables heures et épargnera à votre équipe IT un énorme casse-tête permanent.
L’équipe Foxpass a consacré beaucoup de temps à peaufiner ses options de service d’annuaire basées sur le cloud. Avec Foxpass, les utilisateurs peuvent être facilement regroupés afin de recevoir un accès délégué aux ressources appropriées et de se voir attribuer les niveaux d’autorisation appropriés lorsque nécessaire.
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