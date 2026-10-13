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Intune + Splashtop

Cierra el ciclo con Foxpass

Protege el acceso a la red incorporando señales de identidad de Intune y de cumplimiento de dispositivos en la autenticación PKI + Cloud RADIUS de Foxpass.

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Lleva la confianza del dispositivo de Intune a la autenticación de red

Intune ayuda a las organizaciones a gestionar dispositivos, implementar perfiles de red y evaluar el cumplimiento. Pero cuando un dispositivo se conecta a una red inalámbrica WPA2-Enterprise o WPA3-Enterprise, o a una VPN que usa RADIUS, un servicio de autenticación de red todavía debe validar la conexión.

Foxpass Cloud RADIUS aporta identidad y contexto del dispositivo a esa decisión, ayudando a las organizaciones a controlar el acceso a la red con los sistemas que ya utilizan. 

Controla el acceso con el contexto de identidad y del dispositivo

Foxpass utiliza la identidad, la pertenencia a grupos, el estado de la gestión de dispositivos y las señales de cumplimiento de Intune para:

  • Permite usuarios y dispositivos de confianza

  • Deniega o pon en cuarentena los dispositivos no conformes

  • Asigna acceso VLAN según la identidad o el contexto del dispositivo


Añadir autenticación basada en certificados

Ve más allá de las contraseñas usando certificados para autenticar dispositivos gestionados para el acceso a Wi-Fi y VPN.

  • Usa EAP-TLS para validar dispositivos con certificados en lugar de contraseñas.

  • Implementa perfiles de certificados en dispositivos gestionados a través de Intune.

  • Usa Foxpass Cloud PKI y Cloud RADIUS para disfrutar de una vía flexible y nativa de la nube hacia el acceso sin contraseñas.


Ventajas de Foxpass con Intune

  • Aplica el cumplimiento de dispositivos

    Usa el estado de cumplimiento de Intune para permitir o denegar el acceso a la red.

  • Secure remote access management icon

    Aplica políticas de acceso granulares

    Usa el contexto de identidad y del dispositivo para controlar quién obtiene acceso a la red.

  • Reduce la sobrecarga de infraestructura

    Usa RADIUS alojado en la nube para eliminar la gestión de servidores RADIUS locales.

  • Admite la autenticación sin contraseña

    Usa certificados para habilitar el acceso a Wi‑Fi y VPN sin contraseña.

Extiende la seguridad de Intune a todas las conexiones de red

Lleva identidad, cumplimiento de dispositivos y control basado en políticas a la autenticación de Wi‑Fi y VPN basada en RADIUS con Foxpass Cloud RADIUS.

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