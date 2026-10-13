Intune + Splashtop
Cierra el ciclo con Foxpass
Protege el acceso a la red incorporando señales de identidad de Intune y de cumplimiento de dispositivos en la autenticación PKI + Cloud RADIUS de Foxpass.
Lleva la confianza del dispositivo de Intune a la autenticación de red
Intune ayuda a las organizaciones a gestionar dispositivos, implementar perfiles de red y evaluar el cumplimiento. Pero cuando un dispositivo se conecta a una red inalámbrica WPA2-Enterprise o WPA3-Enterprise, o a una VPN que usa RADIUS, un servicio de autenticación de red todavía debe validar la conexión.
Foxpass Cloud RADIUS aporta identidad y contexto del dispositivo a esa decisión, ayudando a las organizaciones a controlar el acceso a la red con los sistemas que ya utilizan.
Controla el acceso con el contexto de identidad y del dispositivo
Foxpass utiliza la identidad, la pertenencia a grupos, el estado de la gestión de dispositivos y las señales de cumplimiento de Intune para:
Permite usuarios y dispositivos de confianza
Deniega o pon en cuarentena los dispositivos no conformes
Asigna acceso VLAN según la identidad o el contexto del dispositivo
Añadir autenticación basada en certificados
Ve más allá de las contraseñas usando certificados para autenticar dispositivos gestionados para el acceso a Wi-Fi y VPN.
Usa EAP-TLS para validar dispositivos con certificados en lugar de contraseñas.
Implementa perfiles de certificados en dispositivos gestionados a través de Intune.
Usa Foxpass Cloud PKI y Cloud RADIUS para disfrutar de una vía flexible y nativa de la nube hacia el acceso sin contraseñas.
Ventajas de Foxpass con Intune
Aplica el cumplimiento de dispositivos
Usa el estado de cumplimiento de Intune para permitir o denegar el acceso a la red.
Aplica políticas de acceso granulares
Usa el contexto de identidad y del dispositivo para controlar quién obtiene acceso a la red.
Reduce la sobrecarga de infraestructura
Usa RADIUS alojado en la nube para eliminar la gestión de servidores RADIUS locales.
Admite la autenticación sin contraseña
Usa certificados para habilitar el acceso a Wi‑Fi y VPN sin contraseña.
Extiende la seguridad de Intune a todas las conexiones de red
Lleva identidad, cumplimiento de dispositivos y control basado en políticas a la autenticación de Wi‑Fi y VPN basada en RADIUS con Foxpass Cloud RADIUS.