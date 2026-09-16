Russell Education Trust simplifica el acceso seguro a Wi‑Fi con Foxpass Cloud RADIUS
Cómo un pequeño equipo de TI educativo sustituyó la infraestructura RADIUS local por autenticación basada en la nube y en certificados en varios centros escolares.
El Desafío
Antes de Foxpass, Russell Education Trust dependía de servicios locales de Microsoft NPS y servidores físicos para autenticar el acceso Wi‑Fi. Esa configuración funcionaba, pero generaba una sobrecarga de infraestructura y limitaba la capacidad del equipo para avanzar hacia una autenticación basada en certificados. A medida que el personal se desplazaba entre los distintos centros escolares, la falta de uniformidad en los SSID y en la experiencia de acceso también dificultaba ofrecer la experiencia integrada que quería la trust.
El acceso basado en contraseñas también generaba preocupaciones de seguridad. En un entorno educativo, las contraseñas se compartían, se reutilizaban o quedaban expuestas, lo que obligaba a los equipos de TI a restablecer credenciales y volver a formar a los usuarios una y otra vez. Russell Education Trust quería un enfoque más seguro que protegiera la red sin añadir complejidad innecesaria para el personal ni para TI.
La Solución
Tras investigar opciones de autenticación RADIUS basada en la nube y autenticación basada en certificados, Russell Education Trust eligió Foxpass Cloud RADIUS. Foxpass ofrecía la combinación adecuada de funcionalidad, flexibilidad y valor, lo que dio al trust una forma práctica de reducir su dependencia de los servidores RADIUS locales y respaldar un enfoque más orientado a la nube para el acceso seguro a la red.
Con Foxpass, el equipo podía usar autenticación basada en certificados para los dispositivos gestionados y, al mismo tiempo, seguir admitiendo RADIUS con nombre de usuario y contraseña cuando era necesario. Foxpass también autentica a través de Microsoft 365, lo que ayuda a la organización a reducir su dependencia de la infraestructura de identidad local a medida que continúa su transición hacia una arquitectura cloud-first.
Implementación
La implementación se llevó a cabo en un plazo muy ajustado. Russell Education Trust descubrió Foxpass durante las vacaciones de verano y solo tuvo unos pocos días para tomar una decisión, configurarlo y prepararse para el nuevo curso escolar. Con la ayuda del soporte de Foxpass, el equipo configuró el producto, conectó los puntos de acceso y comenzó a implementar certificados en los centros educativos en segundo plano.
«Teníamos tres días para configurarlo y ponerlo en funcionamiento», afirmó Dan Hamilton, ingeniero de TI en Russell Education Trust. «Configuramos todo en todos nuestros dispositivos muy rápidamente y empezamos a implementar certificados para todos los centros educativos en segundo plano mientras lo configurábamos todo».
Si buscas una forma sencilla de obtener Wi‑Fi basado en certificados, adelante con Foxpass.
Dan Hamilton, ingeniero de TI, Russell Education Trust
Resultados
Acceso coherente en todos los centros escolares
Foxpass ayudó a Russell Education Trust a estandarizar el acceso Wi‑Fi en todos sus centros educativos. Al replicar los SSID y habilitar la autenticación basada en certificados, el personal que se desplaza entre centros puede conectarse de forma más uniforme sin que TI tenga que gestionar experiencias de acceso independientes para cada ubicación.
Mayor seguridad Wi‑Fi con menos riesgos relacionados con las contraseñas
Al migrar los dispositivos gestionados hacia una autenticación basada en certificados, la organización redujo su dependencia de contraseñas que podían compartirse o quedar expuestas. Para los invitados y usuarios de BYOD (tráete tu dispositivo), Foxpass funciona junto con el portal cautivo de la organización basado en vales, ayudando al equipo a cerrar brechas en distintos escenarios de acceso.
Menor gestión diaria para TI
Una vez implementado, Foxpass pasó a ser una parte de bajo mantenimiento del entorno de la organización. Los grupos de personal, estudiantes de sexto curso, contratistas y miembros del consejo se actualizan dinámicamente en Microsoft y se sincronizan a través de Foxpass, lo que reduce las actualizaciones manuales. Ahora, el equipo entra en el panel principalmente solo para solucionar problemas, revisar registros o hacer cambios de configuración.
Por qué Foxpass
Para Russell Education Trust, Foxpass ofreció una forma sencilla de reforzar la seguridad del Wi‑Fi con un enfoque cloud-first. La organización pudo reemplazar la infraestructura RADIUS local, adoptar autenticación basada en certificados, dar soporte al acceso en varios centros escolares y simplificar la gestión continua sin introducir complejidad innecesaria.
Acerca del cliente
Russell Education Trust es una organización educativa con sede en el Reino Unido que opera una serie de escuelas primarias, escuelas secundarias y centros de Sixth Form en el sur de Inglaterra. Con un equipo central de TI reducido, responsable de la planificación estratégica, la infraestructura y el soporte diario en múltiples centros, la organización necesitaba una forma más coherente y segura de gestionar el acceso Wi‑Fi para el personal, los dispositivos gestionados, los invitados y los usuarios de BYOD (tráete tu dispositivo).