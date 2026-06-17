Foxpass Awards
Foxpass de Splashtop es una de las soluciones de mejor rendimiento en Cloud RADIUS, PKI y gestión de identidades. Los de TI y los administradores de sistemas nos reconocen por su control de acceso, fiabilidad y facilidad de implementación líderes.
Foxpass Awards
G2
Mejores resultados - Verano 2026
La solución PKI y RADIUS Foxpass Cloud de Splashtop ha sido reconocida por ofrecer los Mejores Resultados en los Informes de Verano G2.
SourceForge
Top Performer - Primavera 2026
Obtenida por mérito de usuario, Foxpass ha recibido la insignia de SourceForge Top Performer, situándose en el 10 % superior de más de 100 000 productos de software en toda la plataforma. Más información
G2
Momentum Leader
Foxpass es reconocido como Momentum Leader por G2 en cuatro categorías: Microsegmentación, Acceso a la red Control (NAC), Ciclo de vida del certificado Management (CLM) y Privileged Access Management (PAM)
GetApp
Puntuación 4,9/5
Valorado con 4,9 estrellas en GetApp. Descubre por qué los equipos de todo el mundo confían en Foxpass para proteger sus redes.
CAPTERRA
Puntuación 4,9/5
Con una calificación de 4,9/5 en Capterra, los profesionales de TI coinciden en que Foxpass ofrece las soluciones de Cloud RADIUS y LDAP más fiables y fáciles de implementar del mercado.
Software Advice
Puntuación 4,8/5
Foxpass ofrece la gestión de identidades en la nube y fluida que recomiendan los equipos tecnológicos modernos.
Secure Campus Awards
Ganadores del Campus Security - 2024
Splashtop ha sido galardonada con el premio Platino en los Secure Campus Awards 2024 por su solución Foxpass Cloud RADIUS, reconocida por su excelencia en el control de acceso y la gestión basada en la cloud.
Globee Awards
Ganador de Oro en Ciberseguridad 2024
Foxpass ha sido nombrado Ganador de Oro en los Globee® Awards for Cybersecurity 2024, consolidando su posición como líder del sector en gestión de identidad y acceso.