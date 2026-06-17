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Foxpass
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Foxpass Awards

Foxpass de Splashtop es una de las soluciones de mejor rendimiento en Cloud RADIUS, PKI y gestión de identidades. Los de TI y los administradores de sistemas nos reconocen por su control de acceso, fiabilidad y facilidad de implementación líderes.

Foxpass Awards

G2

Mejores resultados - Verano 2026

La solución PKI y RADIUS Foxpass Cloud de Splashtop ha sido reconocida por ofrecer los Mejores Resultados en los Informes de Verano G2.

SourceForge

Top Performer - Primavera 2026

Obtenida por mérito de usuario, Foxpass ha recibido la insignia de SourceForge Top Performer, situándose en el 10 % superior de más de 100 000 productos de software en toda la plataforma. Más información

G2

Momentum Leader

Foxpass es reconocido como Momentum Leader por G2 en cuatro categorías: Microsegmentación, Acceso a la red Control (NAC), Ciclo de vida del certificado Management (CLM) y Privileged Access Management (PAM)

GetApp

Puntuación 4,9/5

Valorado con 4,9 estrellas en GetApp. Descubre por qué los equipos de todo el mundo confían en Foxpass para proteger sus redes.

CAPTERRA

Puntuación 4,9/5

Con una calificación de 4,9/5 en Capterra, los profesionales de TI coinciden en que Foxpass ofrece las soluciones de Cloud RADIUS y LDAP más fiables y fáciles de implementar del mercado.

Software Advice

Puntuación 4,8/5

Foxpass ofrece la gestión de identidades en la nube y fluida que recomiendan los equipos tecnológicos modernos.

A circular badge reads “2024 WINNER CAMPUS SECURITY TODAY SECURE CAMPUS AWARDS” in bold letters, featuring a star and a blue ribbon at the bottom.

Secure Campus Awards

Ganadores del Campus Security - 2024

Splashtop ha sido galardonada con el premio Platino en los Secure Campus Awards 2024 por su solución Foxpass Cloud RADIUS, reconocida por su excelencia en el control de acceso y la gestión basada en la cloud.

Gold and black badge reading 2024 Globee Awards Gold Winner - Cybersecurity with a globe, laurel wreath, and the words Globee Awards at the top.

Globee Awards

Ganador de Oro en Ciberseguridad 2024

Foxpass ha sido nombrado Ganador de Oro en los Globee® Awards for Cybersecurity 2024, consolidando su posición como líder del sector en gestión de identidad y acceso.

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