Umstellung auf PKI-zertifikatbasierte Wi-Fi-Authentifizierung mit Foxpass Cloud-Hosted RADIUS und PKI
Verbesserung der WLAN-Sicherheit und Skalierbarkeit durch das Ersetzen anfälliger Passwörter durch die sichere, cloudbasierte Zertifikatsauthentifizierungslösung von Foxpass.
Auf einen Blick
Die Herausforderung
Die Los Lunas Schools, die fast 10.000 Schüler und Mitarbeiter betreuen, sahen sich aufgrund zunehmender Cyberbedrohungen und der Schwachstellen der passwortbasierten Authentifizierung mit wachsenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Skalierbarkeit ihres Wi-Fi-Netzwerks konfrontiert.
Die Lösung
Um diese Schwachstellen zu beheben, haben die Los Lunas Schools auf zertifikatbasierte Authentifizierung umgestellt. Das Unternehmen ging eine Partnerschaft mit Foxpass ein, dessen in der Cloud gehostete RADIUS- und PKI-Lösungen eine sichere, skalierbare und effiziente Alternative zu passwortbasierten Systemen darstellten.
Ergebnis
Der Distrikt hat die Sicherheit und Verwaltbarkeit seines Wi-Fi-Netzwerks erheblich verbessert, das Risiko von Datenschutzverletzungen verringert und eine zuverlässigere Zugangskontrolle für Schüler und Mitarbeiter gewährleistet.
Die Herausforderung
Die bestehende Struktur der Institution stellte mehrere Hindernisse dar. Die Verwendung von Benutzernamen und Passwörtern stellte ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und machte das Netzwerk anfällig für unbefugten Zugriff. Darüber hinaus beeinträchtigten wiederholte Anmeldeaufforderungen die Benutzererfahrung und beeinträchtigten die Produktivität sowohl der Schüler als auch der Mitarbeiter. Die Umstellung von Tausenden von Benutzern auf ein zertifikatsbasiertes System erschien kompliziert, insbesondere wenn man bedenkt, dass eine Integration mit Microsoft Entra ID (ehemals Azure Active Directory) und Jamf für die Geräteverwaltung erforderlich ist.
Die Lösung
Foxpass Cloud-gehostete RADIUS und PKI bewältigten diese Herausforderungen mit einer maßgeschneiderten, Cloud-basierten Lösung. Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) ermöglichte Foxpass den Schulen in Los Lunas die nahtlose Integration mit Microsoft Intune und die zertifikatbasierte Authentifizierung über die in der Cloud gehostete Foxpass-PKI. Die nahtlose Integration mit Microsoft Entra ID ermöglichte eine zentralisierte und sichere Benutzerauthentifizierung, während die Kompatibilität mit Jamf eine effiziente Zertifikatsausstellung und -konfiguration für Apple-Geräte gewährleistete. Diese Kombination ermöglichte es der Institution, Geräte und Benutzer mühelos zu verwalten und gleichzeitig ein sicheres Netzwerk zu gewährleisten.
Die Bereitstellung von PKI-Zertifikaten für fast 10.000 Benutzer verlief dank des Onboarding-Prozesses von Foxpass reibungslos. Durch die Umstellung wurden Unterbrechungen sowohl für das IT-Personal als auch für die Endbenutzer minimiert. Durch die Einführung der zertifikatsbasierten Authentifizierung wurden die mit gemeinsam genutzten Passwörtern verbundenen Risiken eliminiert und eine verbesserte Authentifizierung zwischen Geräten und dem Netzwerk ermöglicht.
Die Lösung verbesserte auch die Benutzererfahrung erheblich. Mit den vorhandenen Zertifikaten genossen Studenten und Mitarbeiter einen nahtlosen, passwortfreien WLAN-Zugang, der die Konnektivität verbesserte und die täglichen Interaktionen mit dem Netzwerk vereinfachte.
Ergebnisse
Vereinfachte Verwaltung: Das IT-Team stellte eine drastische Reduzierung des Verwaltungsaufwands fest. Zertifikate wurden durch die automatisierte Massenbereitstellung und -aufhebung von Foxpass einfach verwaltet und widerrufen und boten die volle Kontrolle über den Netzwerkzugriff.
Verbesserte Sicherheit: Die Zahl der unbefugten Zugriffsversuche ist dank der zertifikatsbasierten Authentifizierung deutlich zurückgegangen. Das Institut erfüllte die Compliance-Anforderungen für einen sicheren Netzwerkzugriff und stärkte damit seinen Ruf in Bezug auf Datensicherheit.
Zufriedene Anwender: Schüler und Mitarbeiter schätzten das problemlose Wi-Fi-Erlebnis mit sofortigen, sicheren Verbindungen zwischen Geräten.
Skalierbarkeit für die Zukunft: Mit Foxpass ist die Institution gut darauf vorbereitet, zusätzliche Benutzer und Geräte zu unterstützen, wenn ihre Community wächst.
Wir haben den entscheidenden Übergang zur PKI-Zertifikats-basierten Authentifizierung für unsere WLAN-Sicherheit vollzogen, und Foxpass hat es fast mühelos gemacht. Der Cloud-basierte RADIUS-Server ist nahtlos in Azure AD und Jamf integriert, was die Einrichtung vereinfacht. Die Ausstellung von Zertifikaten für fast 10.000 Benutzer verlief erwartungsgemäß reibungslos, und jetzt profitieren unsere Lernenden und Mitarbeitenden von einem beispiellos sicheren Zugang. Foxpass hat unsere Erwartungen wirklich übertroffen.
Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District
Fazit
Der Übergang zur zertifikatsbasierten Authentifizierung mit Foxpass Cloud-gehostetem RADIUS und PKI hat die WLAN-Sicherheit der Institution modernisiert. Durch die Kombination von Automatisierung, robuster Integration und branchenführenden Sicherheitsfunktionen hat Foxpass einen neuen Standard für die Netzwerkzugriffskontrolle gesetzt.
Für Unternehmen, die ihre WLAN-Sicherheit modernisieren möchten, bietet Foxpass eine bewährte, skalierbare Lösung.