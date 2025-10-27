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Von Stress zu Erfolg: Wie Foxpass Ihnen hilft, SOC 2 mühelos zu meistern

Ihr nächstes SOC 2-Audit sollte Sie nachts nicht wachhalten. Erfahren Sie, wie Foxpass Unternehmen dabei hilft, SOC 2-Compliance durch automatisiertes Zugriffsmanagement, Zero-Trust-Sicherheitsprinzipien und Audit-Trails in Echtzeit zu erreichen und aufrechtzuerhalten. In diesem Webinar erfahren Sie Best Practices und Praxisbeispiele, mit denen sich Ihr Team auf ein reibungsloses, erfolgreiches Audit vorbereiten kann.

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