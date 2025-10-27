Verbesserung der Wi-Fi-Sicherheit mit Foxpass
Drahtlose Netzwerke begünstigen Sicherheitslücken – insbesondere dann, wenn noch immer gemeinsam genutzte Passwörter und veraltete Authentifizierungsmethoden im Einsatz sind.
Nehmen Sie an unserem 30-minütigen Webinar teil und erfahren Sie, wie Foxpass Cloud RADIUS von Splashtop Ihnen dabei hilft, den WLAN-Zugang mit identitäts- und zertifikatsbasierter Authentifizierung zu modernisieren. Erfahren Sie, wie Sie die Sicherheitslage Ihres Unternehmens verbessern, die Geräteverwaltung vereinfachen und Zero-Trust-Initiativen in verwalteten und nicht verwalteten Umgebungen unterstützen können.
Sie lernen Folgendes:
• Verbesserung der WLAN-Sicherheit – Schutz vor unberechtigtem Zugriff durch identitätsbasierte und zertifikatsbasierte Authentifizierung.
• Vereinfachung der Benutzer- und Geräteverwaltung – Automatisierung des Onboardings und Offboardings von Mitarbeitern, Auftragnehmern und verwalteten Geräten.
• Anpassung der Authentifizierung an Ihre Umgebung – Wählen Sie aus flexiblen Methoden, darunter passwortlose Zertifikate, VLAN-Zuweisung und MDM-Integrationen.
• Ausrichtung an Zero-Trust- und Compliance-Zielen – Implementierung von Zugriffskontrollen, die die Bereitschaft zu SOC 2, HIPAA und internen Audits unterstützen.