Warum LendUp Foxpass verwendet hat
LendUp setzt Foxpass ein, um eine automatisierte Zugriffskontrolle für seine Infrastruktur bereitzustellen
Die Herausforderung
LendUp wuchs schnell, und das IT-Team begann zu spüren, wie belastend die manuelle Verwaltung des Zugriffs auf seine Infrastruktur war. Sie mussten Benutzerkonten erstellen, Passwörter zurücksetzen und ihr eigenes LDAP und RADIUS mit einer Kombination aus Legacy- und Open-Source-Lösungen verwalten.
Das beanspruchte wertvolle Ressourcen und Zeit und führte zu Problemen bei Zuverlässigkeit und Stabilität, die die IT regelmäßig beheben musste. LendUp wollte eine einzige Lösung finden, mit der das Unternehmen die Zugriffsverwaltung für seine Infrastruktur skalieren, automatisieren und vereinfachen und dabei wertvolle IT-Zeit sparen konnte.
Die Lösung
Josh Goffstein, Senior IT Engineer bei LendUp, sagt: „Wir haben uns für Foxpass entschieden, weil wir interne Ressourcen für den Betrieb von LDAP und Radius eingesetzt haben, was viel IT-Zeit in Anspruch nahm und bei uns Zuverlässigkeits- und Stabilitätsprobleme verursachte. „ Jetzt ist unsere Server-Authentifizierung zuverlässig und schnell, was meinem Team jede Menge Zeit spart.“
Foxpass ermöglichte es ihnen, die Zugriffskontrolle auf ihre Infrastruktur zu automatisieren; es dient jetzt als Verzeichnis- und Authentifizierungsdienst.
Vorteile
Weniger Belastung für die IT
Foxpass lieferte eine Zugriffskontrolllösung, die den Benutzerzugriff und die Serverbereitstellung automatisierte. Heute ist das Hinzufügen von Benutzern und die Verwaltung des Zugriffs auf ihre Infrastruktur schnell und einfach.
Geld gespart
Vor Foxpass hatte LendUp zwei Ingenieure, die sich ausschließlich um die Verwaltung von LDAP und RADIUS kümmerten. Das war teuer, zeitaufwendig und kompliziert zu verwalten. Diese wertvollen IT-Ressourcen können sich jetzt auf umsatzgenerierende Aktivitäten konzentrieren.
Verbesserte Betriebszeit
Herkömmliche Legacy- und Open-Source-Produkte sind zeitaufwendig in der Einrichtung, kompliziert in der Verwaltung und schwer in eine Cloud-Lösung zu integrieren. Foxpass bietet IT-Teams in Unternehmen jeder Größe Zuverlässigkeit und Stabilität.
Vor Foxpass hatte LendUp zwei Ingenieure, die sich ausschließlich um die Verwaltung von LDAP und RADIUS kümmerten. Heute sind unsere Zugriffskontrollen vollständig automatisiert, und wir können die Personalkapazitäten für das Wachstum unseres Unternehmens einsetzen.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit haben sich deutlich verbessert.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Foxpass ließ sich schnell und einfach integrieren, die cloudbasierte Lösung passte zu unserer gesamten Infrastruktur, und die intuitive Benutzeroberfläche macht die Nutzung einfach.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Über LendUp
Die Mission von LendUp ist es, jedem einen Weg zu besserer finanzieller Gesundheit zu ermöglichen. Sie bieten sichere, transparente Produkte, die den Zugang erweitern, Kosten senken und Möglichkeiten zum Aufbau von Kreditwürdigkeit für die mehr als 80 Millionen Amerikaner schaffen, die derzeit aufgrund eines niedrigen Kredit-Scores im traditionellen Bankensystem nur begrenzte Optionen haben. LendUp hat seinen Sitz in San Francisco und wird von namhaften Investoren aus dem Silicon Valley unterstützt, darunter Y-combinator, Google Ventures, Susa Ventures, Data Collective, Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz, Seed Fund, Kapor Capital, QED, Cliff Investor, Yuri Milner und Thomvest Ventures sowie weitere hoch angesehene Angel-Investoren und Unternehmer.
Über Foxpass
Foxpass bietet Server- & Wi-Fi®-Sicherheit. Foxpass stellt sicher, dass die Techniker eines Unternehmens nur für einen festgelegten Zeitraum auf die Systeme zugreifen können, für die sie berechtigt sind, und dabei nur auf das zugreifen können, was notwendig ist. Dies wird über LDAP-, RADIUS- und SSH-Schlüsselverwaltung erreicht.