Direkt zum Hauptinhalt
Zurück zu Splashtop
Foxpass
AnmeldenGratis testen
KontaktAnmeldenGratis testen
Two smartphones display the Imgur app, showing image posts, search bars, and various tags like “nature is awesome.” The screens feature photo thumbnails, comments, and navigation icons, all against a dark-themed interface.

Warum Imgur Foxpass verwendet hat

Imgur setzt Foxpass ein, um LDAP und Sicherheitsbest Practices in großem Maßstab zu automatisieren

A screenshot of the Imgur website shows a colorful homepage with image thumbnails, categories like Zoonies and Gaming, and sections for Most Viral and Newest posts featuring animals and people.

Die Herausforderung

Das Team von Imgur wuchs schnell und sie spürten den Schmerz, Konten manuell im Haus zu verwalten und Sicherheitsbest-Praktiken für den Benutzerzugang zu ihrer Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Das Team verbrachte viel wertvolle Zeit und Ressourcen mit der manuellen Verwaltung der Authentifizierung zu Servern, der Benutzerbereitstellung, der Deprovisionierung und dem Zurücksetzen von Passwörtern.

Sie suchten nach einer Lösung, die ihnen helfen würde, Zeit zu sparen, indem sie den Zugriff auf ihre Ressourcen automatisiert und ihnen hilft, Sicherheitsbest-Practices im großen Maßstab umzusetzen.

Two smartphones display the Imgur app. The left screen shows a search bar and ocean-themed images; the right screen shows a diver underwater interacting with a sea lion. The background is dark blue with abstract shapes.

Die Lösung

Michael Cummings, Principal DevOps Engineer, sagt: „Ich wusste, welche Funktionen ich in einer Lösung suchte, und Foxpass war die richtige Wahl, um unser LDAP zu automatisieren und die Zugriffskontrolle für unser wachsendes Team einfach zu verwalten.“

Foxpass lieferte eine vollständige Suite von Funktionen, die den Serverzugriff und das RADIUS-Management für ihr VPN automatisierten, sowie die Integration in Imgurs Ticketsystem. Da das Imgur-IT-Team weiterhin expandiert, macht es Foxpass einfach, den Zugriff auf ihre Infrastruktur zu verwalten.

Vorteile

  • IT-Zeitersparnis

    Foxpass automatisiert die LDAP- und RADIUS-Verwaltung, was der IT viel Zeit und Aufwand bei der manuellen Verwaltung erspart.

  • Verbessert die Sicherheitspraktiken

    Foxpass ist um Sicherheitsbest-Praktiken herum aufgebaut, was es einfach und schnell macht, Benutzern Zugang zu gewähren und zu entziehen und rollenbasierte Zugriffe auf Infrastrukturressourcen zu erstellen.

  • Foxpass skaliert mühelos

    Das Imgur-Team wuchs und nutzte mehr Dienste. Foxpass ermöglichte ein schnelles und einfaches Zugangsmanagement, sodass sie ihre Zeit mit dem Aufbau und der Skalierung ihres Geschäfts verbringen können.

Two smartphone screens display a social media app. One shows a post of the northern lights, and the other shows a cat wearing a pink jacket. Both screens have tags, icons, and navigation bars visible.

Über Imgur

Imgur ist der beste Ort, um die großartigsten Bilder im Internet zu teilen und zu genießen. Jeden Tag nutzen Millionen von Menschen Imgur, um sich von lustigen, herzerwärmenden und hilfreichen Bildern und Geschichten aus der ganzen Welt unterhalten und inspirieren zu lassen. Imgur ist die weltweit größte Bild-Sharing-Community mit mehr als 150 Millionen monatlich aktiven Nutzern.

Über Foxpass

Foxpass bietet Server- und Wi-Fi®-Sicherheit. Foxpass stellt sicher, dass die Ingenieure eines Unternehmens nur auf die Maschinen zugreifen können, die sie sollen, für eine festgelegte Zeit und nur auf das, was notwendig ist. Dies wird durch LDAP-, RADIUS- und SSH-Schlüsselmanagement erreicht.

Wi-Fi ist ein Warenzeichen der Wi-Fi Alliance®

Erste Schritte mit Foxpass

Kostenlos testen
  • Compliance
  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
Copyright © 2026 Splashtop, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle angegebenen Preise verstehen sich ohne anfallende Steuern.