Warum Imgur Foxpass verwendet hat
Imgur setzt Foxpass ein, um LDAP und Sicherheitsbest Practices in großem Maßstab zu automatisieren
Die Herausforderung
Das Team von Imgur wuchs schnell und sie spürten den Schmerz, Konten manuell im Haus zu verwalten und Sicherheitsbest-Praktiken für den Benutzerzugang zu ihrer Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Das Team verbrachte viel wertvolle Zeit und Ressourcen mit der manuellen Verwaltung der Authentifizierung zu Servern, der Benutzerbereitstellung, der Deprovisionierung und dem Zurücksetzen von Passwörtern.
Sie suchten nach einer Lösung, die ihnen helfen würde, Zeit zu sparen, indem sie den Zugriff auf ihre Ressourcen automatisiert und ihnen hilft, Sicherheitsbest-Practices im großen Maßstab umzusetzen.
Die Lösung
Michael Cummings, Principal DevOps Engineer, sagt: „Ich wusste, welche Funktionen ich in einer Lösung suchte, und Foxpass war die richtige Wahl, um unser LDAP zu automatisieren und die Zugriffskontrolle für unser wachsendes Team einfach zu verwalten.“
Foxpass lieferte eine vollständige Suite von Funktionen, die den Serverzugriff und das RADIUS-Management für ihr VPN automatisierten, sowie die Integration in Imgurs Ticketsystem. Da das Imgur-IT-Team weiterhin expandiert, macht es Foxpass einfach, den Zugriff auf ihre Infrastruktur zu verwalten.
Vorteile
IT-Zeitersparnis
Foxpass automatisiert die LDAP- und RADIUS-Verwaltung, was der IT viel Zeit und Aufwand bei der manuellen Verwaltung erspart.
Verbessert die Sicherheitspraktiken
Foxpass ist um Sicherheitsbest-Praktiken herum aufgebaut, was es einfach und schnell macht, Benutzern Zugang zu gewähren und zu entziehen und rollenbasierte Zugriffe auf Infrastrukturressourcen zu erstellen.
Foxpass skaliert mühelos
Das Imgur-Team wuchs und nutzte mehr Dienste. Foxpass ermöglichte ein schnelles und einfaches Zugangsmanagement, sodass sie ihre Zeit mit dem Aufbau und der Skalierung ihres Geschäfts verbringen können.
Über Imgur
Imgur ist der beste Ort, um die großartigsten Bilder im Internet zu teilen und zu genießen. Jeden Tag nutzen Millionen von Menschen Imgur, um sich von lustigen, herzerwärmenden und hilfreichen Bildern und Geschichten aus der ganzen Welt unterhalten und inspirieren zu lassen. Imgur ist die weltweit größte Bild-Sharing-Community mit mehr als 150 Millionen monatlich aktiven Nutzern.
Über Foxpass
Foxpass bietet Server- und Wi-Fi®-Sicherheit. Foxpass stellt sicher, dass die Ingenieure eines Unternehmens nur auf die Maschinen zugreifen können, die sie sollen, für eine festgelegte Zeit und nur auf das, was notwendig ist. Dies wird durch LDAP-, RADIUS- und SSH-Schlüsselmanagement erreicht.
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