Wie Hibbett Cloud RADIUS & zertifikatbasiertes Wi‑Fi implementiert hat
Hibbett, einer der größten Sportartikelhändler des Landes, wollte seine Strategie für drahtlose Sicherheit modernisieren und sich von Pre-Shared Keys (PSKs) hin zu einer stärkeren, zertifikatsbasierten Authentifizierung im großen Maßstab bewegen. Während Unternehmensstandorte bereits zertifikatbasiertes Wi‑Fi eingeführt hatten, erforderte die Ausweitung von EAP-TLS auf jede Filiale einen flexibleren, cloudnativen Ansatz, der die bestehende Infrastruktur nicht beeinträchtigen würde.
Foxpass bot genau das: einen cloudbasierten RADIUS-Dienst mit einer eigens entwickelten Integration in Foxpass Cloud PKI, der es Hibbett ermöglichte, sicheres, zertifikatsbasiertes WLAN in über 1.000 Filialen bereitzustellen – mit außergewöhnlichem Erfolg bei der Einführung und drastisch reduziertem betrieblichem Aufwand.
Die Situation: WLAN-Sicherheit in mehr als 1.000 Einzelhandelsfilialen skalieren
Auf Ebene der Einzelhandelsfilialen setzte Hibbett für den Wi-Fi-Zugang auf PSKs – eine Methode, die sich im Unternehmensmaßstab nur schwer verwalten lässt und unsicher ist. Ihr Director of IT Security Engineering & Operations beschrieb PSKs als etwas, das für einen „Mom & Pop shop“ geeignet sei, nicht für ein großes Einzelhandelsunternehmen mit mehreren Milliarden Dollar Umsatz.
Das Unternehmen benötigte:
Ein standardisiertes, sicheres Authentifizierungsmodell an allen Standorten
Passwortloses, zertifikatsbasiertes Wi‑Fi
Ein nahtloses Roaming-Erlebnis für Manager und Distriktteams
Eine Verringerung des Betriebsaufwands im Zusammenhang mit der PSK-Rotation und dem PSK-Wechsel
Das Ziel war klar: die Wi‑Fi-Sicherheit im gesamten Einzelhandels- und Unternehmensbereich zu modernisieren.
Der Wendepunkt: Einschränkungen der bestehenden PKI machten eine Expansion unpraktisch
Der Hauptsitz des Unternehmens nutzte bereits zertifikatsbasierte Authentifizierung, doch die unternehmensweite Ausweitung auf alle Filialen erforderte Funktionen, die ihre bestehende PKI-Umgebung nicht ohne Weiteres unterstützen konnte.
Die Herausforderung bestand nicht in der Einführung von EAP-TLS, sondern darin, es unternehmensweit bereitzustellen, ohne die zugrunde liegende PKI- oder Netzwerkauthentifizierungsinfrastruktur neu aufbauen zu müssen.
Wie bei vielen seit Langem bestehenden Unternehmen war die bereits vorhandene PKI-Infrastruktur von Hibbett nicht dafür ausgelegt, Folgendes zu unterstützen:
Zertifikatsausstellung für Tausende gemeinsam genutzte Einzelhandelsgeräte
Verteilte Zertifikatslebenszyklusvorgänge
Konsistente Bereitstellung in über 1.000 geografisch verteilten Filialen
Der interne Neuaufbau der PKI hätte erheblichen Zeitaufwand, Investitionen und Wartung erfordert. Stattdessen suchte Hibbett nach einem cloud-nativen Ansatz, der Flexibilität, einfache Verwaltung und Skalierbarkeit bietet, ohne bestehende Systeme zu beeinträchtigen.
Foxpass Cloud RADIUS und Cloud PKI boten genau das.
Die Lösung: Cloud RADIUS + gerätebasierte Zertifikate im Einzelhandelsmaßstab
Einheitliche Unternehmens-SSID für jede Filiale
Mithilfe von Foxpass Cloud RADIUS als Grundlage für die Authentifizierung führte Hibbett in allen Filialen dieselbe sichere Unternehmens-SSID ein. Dies wurde bereitgestellt:
Sofortige Konnektivität für Mitarbeitende und Führungskräfte, die zwischen Standorten reisen
Nahtloses Onboarding, wenn sie die Firmenzentrale oder das Vertriebszentrum besuchten
Ein einheitliches, sicheres kabelloses Erlebnis im gesamten Unternehmen
Gerätebasierte Zertifikatsauthentifizierung
Handhelds im Geschäft sind gemeinsam genutzte Geräte mit hoher Fluktuation, wodurch Zertifikate pro Benutzer nicht praktikabel zu verwalten sind.
Hibbett war einer der ersten Anwender von gerätebasierter Authentifizierung bei Foxpass und stellte Zertifikate pro Gerät statt pro Benutzer aus – eine Anforderung, die damals kein konkurrierender Anbieter unterstützen konnte.
Gerätebasierte Authentifizierung bereitgestellt:
Stabile, persistente Identität für jedes Handheld
Keine Neuausstellung von Zertifikaten bei Personalwechsel erforderlich
Einfache, skalierbare Verwaltung des Zertifikatslebenszyklus
Zweckentwickelte Foxpass Cloud-PKI-Integration
Foxpass Cloud PKI optimierte die Ausstellung und Erneuerung von Zertifikaten:
Automatisierte Zertifikatsbereitstellung, -erneuerung und -ungültigmachung
Einheitliche Profile für alle Geräte
Keine Abhängigkeit von veralteter PKI-Infrastruktur
Cloud-Einfachheit ohne Neuaufbau der Infrastruktur
Mit Foxpass vermied Hibbett die Abhängigkeit von seiner komplexen bestehenden PKI-Infrastruktur. Foxpass bot eine schlanke, cloud-native RADIUS- und Zertifikatsplattform, die einfach funktionierte.
Der Rollout: Eine Bereitstellung mit nahezu null Problemen auf Tausenden von Geräten
Die Migration eines Einzelhandelsunternehmens von Hibbett’s Größe ist keine Kleinigkeit. Ungefähr über:
1.000 Filialen
4–5 Handheld-Geräte pro Filiale (~4.000–5.000 Geräte insgesamt)
Es traten nur 46 Fehler bei der Zertifikatsregistrierung auf — eine Fehlerquote von etwas mehr als 1 %. Für ein Einzelhandelsunternehmen dieser Größe und Verteilung ist dies eine außergewöhnlich niedrige Rate und zeigt die Stabilität der Cloud PKI + Cloud RADIUS-Integration von Foxpass. Die Einfachheit und Konsistenz der Foxpass-Bereitstellung ermöglichten es Hibbett, zertifikatsbasiertes Wi‑Fi schnell, zuverlässig und mit minimalem Aufwand für die Fehlerbehebung in jede Filiale zu bringen
Foxpass ermöglichte es Hibbett, seine Authentifizierungsarchitektur erheblich zu modernisieren:
- Standardisiertes zertifikatbasiertes Wi‑Fi an allen Standorten
- Passwortloses EAP-TLS ersetzt alle PSKs
- Nahtloses Roaming über Filialen, Zentrale und Vertriebszentren hinweg
- Weniger als 1 % Bereitstellungsprobleme bei Tausenden von Geräten
- Keine Notwendigkeit, eine interne PKI neu aufzubauen oder zu warten
- Starke Zero-Trust-Basis für Netzwerkzugriff im Einzelhandelsmaßstab
Warum Foxpass: entwickelt für Zero-Trust, Einzelhandelsumgebungen und Skalierbarkeit
Hibbett entschied sich für Foxpass, weil es Folgendes bot:
Eine cloudbasierte RADIUS-Plattform für EAP-TLS
Eine eng integrierte Cloud-PKI mit automatisiertem Lifecycle-Management
Gerätebasierte Zertifikatsunterstützung ist entscheidend für gemeinsam genutzte Einzelhandelsendpunkte
Ein schneller Rollout mit minimalem Betriebsaufwand
Skalierbarkeit auf Tausende von Endpunkten in über 1.000 Filialen
Ein Zero-Trust-, passwortloser Sicherheitsansatz
Wenn Sie so viel wie möglich aus dem eigenen Haus auslagern möchten, versuchen Sie nicht, es selbst aufzubauen oder das Rad neu zu erfinden. Foxpass ist preislich fair, leistet hervorragende Arbeit, und sobald das SCEP-Profil richtig eingerichtet ist, läuft es einfach.
Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett
Über Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI bietet sichere, passwortlose, zertifikatsbasierte und identitätsbasierte Authentifizierung für Wi-Fi, VPN und den Netzwerkzugriff. Mit nahtlosen Integrationen, automatisierter Zertifikatsverwaltung und Ausrichtung auf Zero Trust hilft Foxpass Unternehmen dabei, Netzwerksicherheit im großen Maßstab zu vereinfachen – und das alles gestützt auf die globale Zuverlässigkeit von Splashtop und Support auf Enterprise-Niveau.