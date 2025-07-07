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Foxpass
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A modern desk setup with a vertical monitor displaying code, a horizontal monitor, speakers, a keyboard, headphones, a microphone, a lamp, and ambient blue lighting in a dim room.

Warum Evident.io sich für Foxpass entschieden hat

Foxpass bietet zentralisierte Authentifizierung für Evident.io

A laptop on a white desk displays a creative inspiration website. Next to it are a silver mug, a smartphone, a blue box, papers, and office supplies. The background shows a blurred wall with notes and photos.

Die Herausforderung

Das Technology Operations Team von Evident.io wuchs schnell und begann, die Herausforderungen des manuellen Onboardings neuer Benutzer und der Verwaltung von Anmeldeinformationen zu spüren. Als ein Unternehmen, das in der Cloud geboren wurde, sind automatisierte Abläufe und Prozesse entscheidend für die Skalierung der Kerndienste. Die Beseitigung manueller Prozesse, die während des schnellen Wachstums fragil werden, war entscheidend.

Die Verwaltung von LDAP im eigenen Haus kann sowohl kostspielig als auch kompliziert sein und wertvolle Ressourcen vom Kerngeschäft des Unternehmens abziehen. Sie suchten nach einer Lösung, die ihnen helfen würde, die Benutzerkonten-Infrastruktur in großem Maßstab zu automatisieren und eine zentrale Authentifizierung bereitzustellen.

A person with light brown hair sits at a desk using a desktop computer with a screen displaying code or text files. A coffee cup, notebook, and other items are on the desk in a modern office setting.

Die Lösung

Rick Colette, Director of DevOps, sagt: „Die Identifizierung und Implementierung einer automatisierten LDAP-Lösung, die eine zentrale Authentifizierung für unser gesamtes Team bietet, erwies sich als entscheidend. Wir haben zahlreiche Diskussionen in der gesamten Organisation geführt, und Lösungen zu finden, die zu unserem modernen Technologieansatz passen, ermöglicht es uns, schneller zu agieren und effizienter zu sein.“

Foxpass ermöglichte die Flexibilität und Kontrolle, um den Benutzerzugang zu automatisieren und bot eine zentralisierte Authentifizierung, die einfach zu verwalten ist. Das Evident.io-Team konnte problemlos neue Benutzer hinzufügen, deren Zugriff nur auf die benötigten Ressourcen aktivieren und alte Konten programmgesteuert deaktivieren.

Vorteile

  • Spart Zeit und Geld für IT

    Foxpass automatisierte LDAP, wodurch der komplizierte und zeitaufwändige Prozess entfällt, Ingenieurzeit für die manuelle Verwaltung im eigenen Haus zu widmen.

  • Verbesserte Sicherheitspraktiken

    Foxpass ist auf Sicherheitsbest Practices aufgebaut und hilft Evident.io, den Zugriff zu kontrollieren, indem es Richtlinien nutzt, die den Zugang zu rollen-spezifischen Bereichen und Infrastrukturressourcen einschränken.

A person uses a tablet with both hands, browsing through images or products. A laptop is visible in the background, and a light, futuristic digital overlay surrounds the scene.

Über Evident.io

Evident.io war der Pionier und Marktführer in der Sicherheits- und Compliance-Automatisierung für die öffentliche Cloud. Das Evident Security Program (ESP) ermöglicht es Organisationen jeder Größe, das Sicherheitsrisiko in der öffentlichen Cloud proaktiv zu verwalten – die Angriffsfläche zu minimieren und die allgemeine Sicherheitslage zu verbessern, alles von einem einzigen Dashboard aus.

ESP überwacht kontinuierlich den gesamten öffentlichen Cloud-Footprint einer Organisation, identifiziert und bewertet Berichte. Evident.io war ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Pleasanton, CA und wurde von Bain Capital Ventures, GV, True Ventures und Venrock unterstützt. Evident.io wurde später von Palo Alto Networks übernommen.

Über Foxpass

Foxpass bietet Server- und Wi-Fi-RADIUS-Sicherheit. Foxpass stellt sicher, dass Ihre Ingenieure und Server mit den vorhandenen Authentifizierungsmethoden Ihres Teams und automatisierten Zugriffspolicies geschützt sind. Dies wird durch LDAP-, RADIUS- und SSH-Schlüsselverwaltung erreicht.

Wi-Fi ist ein Warenzeichen der Wi-Fi Alliance®

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