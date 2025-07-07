Warum Evident.io sich für Foxpass entschieden hat
Foxpass bietet zentralisierte Authentifizierung für Evident.io
Die Herausforderung
Das Technology Operations Team von Evident.io wuchs schnell und begann, die Herausforderungen des manuellen Onboardings neuer Benutzer und der Verwaltung von Anmeldeinformationen zu spüren. Als ein Unternehmen, das in der Cloud geboren wurde, sind automatisierte Abläufe und Prozesse entscheidend für die Skalierung der Kerndienste. Die Beseitigung manueller Prozesse, die während des schnellen Wachstums fragil werden, war entscheidend.
Die Verwaltung von LDAP im eigenen Haus kann sowohl kostspielig als auch kompliziert sein und wertvolle Ressourcen vom Kerngeschäft des Unternehmens abziehen. Sie suchten nach einer Lösung, die ihnen helfen würde, die Benutzerkonten-Infrastruktur in großem Maßstab zu automatisieren und eine zentrale Authentifizierung bereitzustellen.
Die Lösung
Rick Colette, Director of DevOps, sagt: „Die Identifizierung und Implementierung einer automatisierten LDAP-Lösung, die eine zentrale Authentifizierung für unser gesamtes Team bietet, erwies sich als entscheidend. Wir haben zahlreiche Diskussionen in der gesamten Organisation geführt, und Lösungen zu finden, die zu unserem modernen Technologieansatz passen, ermöglicht es uns, schneller zu agieren und effizienter zu sein.“
Foxpass ermöglichte die Flexibilität und Kontrolle, um den Benutzerzugang zu automatisieren und bot eine zentralisierte Authentifizierung, die einfach zu verwalten ist. Das Evident.io-Team konnte problemlos neue Benutzer hinzufügen, deren Zugriff nur auf die benötigten Ressourcen aktivieren und alte Konten programmgesteuert deaktivieren.
Vorteile
Spart Zeit und Geld für IT
Foxpass automatisierte LDAP, wodurch der komplizierte und zeitaufwändige Prozess entfällt, Ingenieurzeit für die manuelle Verwaltung im eigenen Haus zu widmen.
Verbesserte Sicherheitspraktiken
Foxpass ist auf Sicherheitsbest Practices aufgebaut und hilft Evident.io, den Zugriff zu kontrollieren, indem es Richtlinien nutzt, die den Zugang zu rollen-spezifischen Bereichen und Infrastrukturressourcen einschränken.
Über Evident.io
Evident.io war der Pionier und Marktführer in der Sicherheits- und Compliance-Automatisierung für die öffentliche Cloud. Das Evident Security Program (ESP) ermöglicht es Organisationen jeder Größe, das Sicherheitsrisiko in der öffentlichen Cloud proaktiv zu verwalten – die Angriffsfläche zu minimieren und die allgemeine Sicherheitslage zu verbessern, alles von einem einzigen Dashboard aus.
ESP überwacht kontinuierlich den gesamten öffentlichen Cloud-Footprint einer Organisation, identifiziert und bewertet Berichte. Evident.io war ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Pleasanton, CA und wurde von Bain Capital Ventures, GV, True Ventures und Venrock unterstützt. Evident.io wurde später von Palo Alto Networks übernommen.
Über Foxpass
Foxpass bietet Server- und Wi-Fi-RADIUS-Sicherheit. Foxpass stellt sicher, dass Ihre Ingenieure und Server mit den vorhandenen Authentifizierungsmethoden Ihres Teams und automatisierten Zugriffspolicies geschützt sind. Dies wird durch LDAP-, RADIUS- und SSH-Schlüsselverwaltung erreicht.
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