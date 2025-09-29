Allbirds sichert Wi-Fi® für ihre globalen Büros mit einer einfachen, zentralisierten Lösung
Foxpass ermöglicht die Kontrolle über ein wachsendes Netzwerk, indem der drahtlose Zugriff von einem zentralen Standort aus mit Foxpass gesteuert werden kann
Auf einen Blick
Die Herausforderung
Allbirds war auf der Suche nach einem Sicherheitsmanagementsystem, das dem Ausmaß der Expansion gerecht werden konnte. Sie brauchten eine Möglichkeit, den Überblick über WLAN-Zugriff an allen Standorten zu behalten und gleichzeitig ihre Netzwerke zu sichern.
Die Lösung
Foxpass RADIUS ermöglichte es Allbirds, die Kontrolle über ihr wachsendes Netzwerk zu erlangen, indem sie den drahtlosen Zugang von einem Standort aus steuern konnten.
Ergebnisse
RADIUS ermöglicht es Allbirds, die Privatsphäre und die Sicherheit seiner Netzwerke und Benutzer zu wahren. Das IT-Team von Allbirds wird weiterhin Foxpass verwenden, um seine Daten zu schützen.
Von Allbirds
Zentralisiertes Wi-Fi® wäre ohne Foxpass nicht möglich gewesen ... Ich würde Foxpass RADIUS allein für die Protokolle fünf Sterne geben, sie sind leicht zu verstehen und bequem in unserem Workflow zu verwenden ... Foxpass funktioniert mit unserem Verzeichnis und unseren Tools und passt in das größere Framework unserer MDM-Tools wie Kandji und Meraki, um verbesserte Sicherheit zu bieten.
Rey Davila, Systemspecialist bei Allbirds
Die Herausforderung: Allbirds musste eine drahtlose Zugriffslösung finden, die mit ihnen skalieren konnte
Allbirds ist ein neuseeländisch-amerikanisches Unternehmen, das Schuhe und Bekleidung entwirft und verkauft und die Mission hat, gute Designs zu schaffen, die sowohl nachhaltig als auch bequem sind. Mit Hauptsitz in San Francisco, sind sie eine treibende Kraft in einem neuen Zeitalter der nachhaltigen Fertigung. Das 2014 gegründete Series E-Unternehmen ist auf mehr als 10 Niederlassungen weltweit und eine Finanzierung von über 202,5 Millionen US-Dollar angewachsen.
Während der Wachstumsphase von Allbirds verwaltete jeder neue Standort sein eigenes Netzwerk, was es für die Zentrale schwierig machte, den Überblick über die Benutzer zu behalten. Die fehlende Verantwortung für jede Website machte das Unternehmen anfällig dafür, dass sich unerwünschte Personen Zugriff auf ihre Netzwerke verschafften, was Allbirds möglicherweise dem Risiko von Datenverstößen aussetzte. Sie brauchten eine Möglichkeit, den Überblick über WLAN-Zugriff an allen Standorten zu behalten und gleichzeitig ihre Netzwerke zu sichern.
Allbirds begann mit der Suche nach einem Sicherheitsmanagementsystem, das dem Ausmaß der Expansion gerecht werden konnte.
„Zentralisiertes Wi-Fi® wäre ohne Foxpass nicht möglich gewesen.“ - Rey Davila, Systems Specialist bei Allbirds
Die Lösung: RADIUS, eine einfache, sichere, zentralisierte Lösung mit „5-Sterne-Protokollen“
Mit über 10 Büros weltweit wandte sich Allbirds an Foxpass RADIUS, um einen umfassenden Überblick über alle globalen Netzwerke und Mitarbeiter zu erhalten. Automatisiertes On- und Offboarding stellt sicher, dass die Informationen immer aktuell sind. Rey Davila, Systems Specialist bei Allbirds, sagte: „Zentralisiertes Wi-Fi® wäre ohne Foxpass nicht möglich gewesen.“ Foxpass half Allbirds, die Kontrolle über ihr wachsendes Netzwerk zu erlangen, indem es ihnen ermöglichte, den drahtlosen Zugang von einem Standort aus zu steuern.
Zu den wichtigsten Vorteilen von Foxpass RADIUS gehören unter anderem:
Einfachheit – Sobald es einmal eingerichtet ist, müssen Sie nichts weiter tun
Das Webterminal und die Konsole von Foxpass erleichtern dem IT-Team und den Ingenieuren eine nahtlose RADIUS-Protokollierung. Mit einer einfachen Benutzeroberfläche und -erfahrung erleichtert Foxpass die Arbeit des IT-Teams. Dank Foxpass kann Allbirds Zeit sparen, indem es Benutzer mit RADIUS verwaltet, anstatt den Zugriff manuell selbst steuern zu müssen.
„Ich würde Foxpass RADIUS allein für die Protokolle fünf Sterne geben, sie sind leicht zu verstehen und bequem in unserem Workflow zu verwenden.“
Verbesserte Sicherheit
Mit einer umfassenden Cloud ermöglicht es RADIUS den Benutzern, sich statt mit einem gemeinsamen Passwort mit einem individuellen Benutzernamen und Passwort beim Netzwerk anzumelden. Allbirds nutzt Foxpass RADIUS, um die Wi-Fi®-Zugriffsverwaltung von einem zentralen Standort aus zu vereinfachen und hilft ihnen, den Überblick darüber zu behalten, wer sich in ihrem Netzwerk befindet. Foxpass passt auch in das bestehende Framework der Mobile Device Management (MDM)-Tools.
„Foxpass arbeitet mit unserem Verzeichnis und unseren Tools zusammen und fügt sich für eine verbesserte Sicherheit in das größere Framework unserer MDM-Tools wie Kandji und Meraki ein.“ Rey Davila
Ergebnisse: Allbirds sorgt mit RADIUS für den Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit seiner Netzwerke und Benutzer
Foxpass Cloud – RADIUS ermöglicht es Allbirds, die Privatsphäre und Sicherheit ihrer Netzwerke und Benutzer zu wahren. Allbirds nutzte Foxpass auch, um seine Sicherheitsmanagement-Maßnahmen zu verbessern und Richtlinien für die Serveradministration zu erstellen. Das IT-Team von Allbirds wird weiterhin Foxpass verwenden, um die Privilegien für Mitarbeiter überall aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ihre Daten zu schützen.
Einzelheiten
Über Allbirds
Allbirds ist ein neuseeländisch-amerikanisches Unternehmen, das Schuhe und Bekleidung entwirft und verkauft. Allbirds hat die Mission, gute Designs zu schaffen, die sowohl nachhaltig als auch bequem sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco ist eine treibende Kraft in einem Zeitalter der nachhaltigen Fertigung und stellt Produkte aus hochwertigen Naturmaterialien wie Merinowolle und Eukalyptusbaumfasern her. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 ist das Series E-Unternehmen auf mehr als 10 Niederlassungen weltweit und über 202,5 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln angewachsen, die von Investoren wie Fidelity Investments, TDM Growth Partners, Tiger Global Management, Rockefeller and Franklin Templeton Investment und vielen anderen namhaften Investoren unterstützt werden.