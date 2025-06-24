Informationen zur Umsatzsteuer von Foxpass
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Steuern auf Ihre Foxpass-Services.
Wie Steuersätze bestimmt werden
Die Steuersätze variieren je nach Land, Bundesstaat, Gebiet und Stadt und basieren auf dem jeweils geltenden Steuersatz zum Zeitpunkt Ihrer Foxpass-Belastung. Diese Beträge können sich im Laufe der Zeit aufgrund lokaler Steuervorschriften ändern.
Ist in dem Foxpass-Preis die Umsatzsteuer enthalten?
Der angegebene Foxpass-Preis enthält keine Umsatzsteuer. Falls Umsatzsteuer anfällt, wird sie auf Ihrer Rechnung separat ausgewiesen. Für Ihren Foxpass-Dienst kann in einigen Regionen Umsatzsteuer anfallen (gemäß den lokalen Umsatzsteuergesetzen), da Foxpass an Kunden verkauft wird, die in diesen Regionen ansässig sind.
So erhalten Sie eine Rechnung für Foxpass-Gebühren
Ihre Foxpass-Rechnung enthält Ihre Foxpass-Gebühren und die anfallenden Steuern. Sie können sich bei Ihrem Konto anmelden und zur Zahlungsseite gehen, um Ihre Rechnungen anzuzeigen oder herunterzuladen.
So reichen Sie Informationen zur Steuerbefreiung ein
Wenn Sie in den Vereinigten Staaten ansässig sind und Informationen zur Steuerbefreiung einreichen möchten, aktualisieren Sie bitte Ihre Rechnungs-/Lieferadresse (im Web-Console aktualisieren) und senden Sie vor Abschluss Ihrer Transaktion oder vor Ihrer nächsten automatischen Verlängerung die folgenden Informationen an tax-exempt@splashtop.com:
Foxpass-Konto-E-Mail des Kontos des Abonnementinhabers
Steuer-ID und/oder EIP
Kopie Ihres staatlichen Wiederverkaufssteuerzertifikats/Steuerbefreiungszertifikats
Art der Steuerbefreiung (gemeinnützig, Wiederverkauf, religiös, staatlich, Bildung usw.)
Kopie Ihres 501(c), falls zutreffend
Bitte aktualisieren Sie die Rechnungs-/Lieferadresse in Ihrem Foxpass-Konto (Aktualisierung in der Webkonsole)
Wurde Ihnen der falsche Steuerbetrag berechnet?
Die Steuer für Foxpass-Services wird anhand Ihrer Rechnungsadresse bestimmt.
Melden Sie sich bei Ihrem Konto an [ global | eu | au ] und gehen Sie zum Bereich Zahlung, um sicherzustellen, dass Ihre Rechnungsadresse korrekt ist.