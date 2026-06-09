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Karthik Gooli

Karthik Gooli

Leitender Ingenieur

Karthik ist Senior Staff Engineer bei Splashtop. Karthik begeistert sich dafür, komplexe Skalierungsherausforderungen zu lösen, und kann eine nachweisliche Erfolgsbilanz vorweisen, wenn es darum geht, Prototypen in skalierbare Produktionssysteme zu überführen, die erheblichen geschäftlichen Mehrwert schaffen. In seiner Freizeit spielt er gern Pickleball, unternimmt gerne landschaftlich reizvolle Fahrten ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen und liebt es, zu wandern und neue Orte, Speisen und Kulturen zu entdecken.

Artikel von Karthik Gooli

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