PKI証明書ベースのWi-Fi認証への移行は、Foxpass Cloud-Hosted RADIUSとPKIを使用します
Foxpassのセキュアなクラウドベースの証明書認証ソリューションを使用して、脆弱なパスワードを置き換えることでWi-Fiのセキュリティとスケーラビリティを強化します。
一目でわかる
課題
約10,000人の学生とスタッフを抱えるLos Lunas Schoolsは、サイバー脅威の増加とパスワードベースの認証の脆弱性により、Wi-Fiネットワークのセキュリティとスケーラビリティに対する懸念が高まっていました。
対処方法
これらの脆弱性に対処するために、Los Lunas Schoolsは証明書ベースの認証に移行しました。彼らはFoxpassと提携し、クラウドホストされたRADIUSとPKIソリューションが、パスワードベースのシステムに代わる安全でスケーラブルかつ効率的な代替手段を提供しました。
結果
地区はWi-Fiネットワークのセキュリティと管理性を大幅に向上させ、データ漏洩のリスクを減少させ、学生とスタッフのためのより信頼性のあるアクセス制御を確保しました。
課題
その機関の既存のセットアップにはいくつかの障害がありました。ユーザー名とパスワードの使用は重大なセキュリティリスクをもたらし、ネットワークを不正アクセスに対して脆弱にしていました。さらに、繰り返されるログインプロンプトがユーザーエクスペリエンスを妨げ、学生やスタッフの生産性を妨害していました。数千人のユーザーを証明書ベースのシステムに移行することは、特にMicrosoft Entra ID（旧Azure Active Directory）やJamfとのデバイス管理の統合を考慮すると、困難に思えました。
対処方法
Foxpassのクラウドホスト型RADIUSとPKIは、これらの課題に対処するためにカスタマイズされたクラウドベースのソリューションを提供しました。Microsoft Intelligent Security Association (MISA)のメンバーとして、FoxpassはLos Lunas SchoolsがMicrosoft Intuneとシームレスに統合し、Foxpassのクラウドホスト型PKIを通じて証明書ベースの認証を実現することを可能にしました。Microsoft Entra IDとのシームレスな統合により、集中化された安全なユーザー認証が可能になり、Jamfとの互換性によりAppleデバイスの効率的な証明書発行と設定が保証されました。この組み合わせにより、機関はデバイスとユーザーを簡単に管理しながら、安全なネットワークを維持することができました。
Foxpassのオンボーディングプロセスのおかげで、約10,000人のユーザーにPKI証明書を設定するのはスムーズなプロセスでした。この移行により、ITスタッフとエンドユーザーの両方にとっての混乱が最小限に抑えられました。証明書ベースの認証の採用により、共有パスワードに関連するリスクが排除され、デバイスとネットワーク間の認証が強化されました。
ソリューションはユーザーエクスペリエンスも大幅に向上させました。証明書が導入されることで、学生とスタッフはシームレスでパスワード不要のWi-Fiアクセスを楽しみ、接続性を向上させ、ネットワークとの日常的なやり取りを簡素化しました。
結果
管理の簡素化: ITチームは管理上の負担が大幅に減少したと指摘しました。証明書は、Foxpassの自動一括プロビジョニングとデプロビジョニング機能を通じて簡単に管理および取り消され、ネットワークアクセスを完全に制御できます。
強化されたセキュリティ: 証明書ベースの認証のおかげで、不正アクセスの試みが大幅に減少しました。その機関は、安全なネットワークアクセスのためのコンプライアンス要件を満たし、データセキュリティに対する評判を高めました。
満足したユーザー: 学生とスタッフは、デバイス間での即時で安全な接続による手間のかからないWi-Fi体験を評価しました。
将来のスケーラビリティ: Foxpassを導入することで、機関はコミュニティの成長に伴い、追加のユーザーやデバイスをサポートする準備が整っています。
Wi-FiセキュリティのためにPKI証明書ベースの認証に重要な移行を行いましたが、Foxpassにより、ほとんど手間をかけずにできました。クラウドベースのRADIUSサーバーは、Azure ADおよびJamfとシームレスに統合され、セットアップが簡素化されます。約10,000人のユーザーへの証明書の発行は予想通りスムーズに進み、現在、学生とスタッフは比類のない安全なアクセスの恩恵を受けています。Foxpassは本当に私たちの期待を上回りました。
Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District
結論
FoxpassのクラウドホストRADIUSとPKIを使用した証明書ベースの認証への移行により、機関のWi-Fiセキュリティが近代化されました。自動化、強力な統合、業界をリードするセキュリティ機能を組み合わせることで、Foxpassはネットワークアクセス制御の新しい基準を設定しました。
Wi-Fiセキュリティを近代化しようとしている組織にとって、Foxpassは実績のあるスケーラブルなソリューションを提供します。