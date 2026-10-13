Intuneのデバイストラストをネットワーク認証に導入
Intune は、組織によるデバイス管理、ネットワークプロファイルの設定、コンプライアンスの評価を支援します。ただし、デバイスが WPA2-Enterprise または WPA3-Enterprise のワイヤレスネットワーク、あるいは RADIUS を使用する VPN に接続する場合は、ネットワーク認証サービスがその接続を引き続き検証する必要があります。
Foxpass Cloud RADIUSは、その判断にIDとデバイスのコンテキストを取り込み、組織が既に使用しているシステムでネットワークアクセスを制御できるよう支援します。
IDとデバイスコンテキストでアクセスを制御
Foxpass は、ID、グループメンバーシップ、デバイス管理の状態、および Intune コンプライアンスシグナルを使用して、次のことを行います。
信頼できるユーザーとデバイスを許可する
コンプライアンスに準拠していないデバイスを拒否または隔離
IDまたはデバイスコンテキストに基づいてVLANアクセスを割り当て
証明書ベース認証を追加
証明書を使用して管理対象デバイスを認証し、Wi-FiやVPNへのアクセスでパスワードに頼らない運用を実現しましょう。
パスワードの代わりに証明書を使用して、EAP-TLS でデバイスを検証します。
Intune を通じて、証明書プロファイルを管理対象デバイスに設定します。
柔軟でクラウドネイティブなパスワードレスアクセスへの道を実現するには、Foxpass Cloud PKI and Cloud RADIUSをご利用ください。
Intune と併用する Foxpass のメリット
デバイスコンプライアンスを強制
Intuneのコンプライアンス状態を使用して、ネットワークアクセスを許可または拒否します。
詳細なアクセスポリシーを適用
IDとデバイスのコンテキストを活用して、誰にネットワークアクセスを許可するかを制御します。
インフラ管理の負担を軽減
クラウドホスト型のRADIUSを使用して、ローカルRADIUSサーバーの管理を不要にします。
パスワードレス認証に対応
証明書を使用して、パスワードレスのWi‑FiおよびVPNアクセスを有効にします。
あらゆるネットワーク接続にIntuneのセキュリティを拡張
Foxpass Cloud RADIUS で、Wi-Fi と RADIUSベースのVPN認証に ID、デバイス準拠、ポリシーベースの制御を導入しましょう。