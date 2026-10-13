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Intune + Splashtop

Foxpassでループを完結

IntuneのIDとデバイス コンプライアンスのシグナルをFoxpass Cloud RADIUS + PKI authenticationに取り込むことで、セキュアなネットワークアクセスを実現します。

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Intuneのデバイストラストをネットワーク認証に導入

Intune は、組織によるデバイス管理、ネットワークプロファイルの設定、コンプライアンスの評価を支援します。ただし、デバイスが WPA2-Enterprise または WPA3-Enterprise のワイヤレスネットワーク、あるいは RADIUS を使用する VPN に接続する場合は、ネットワーク認証サービスがその接続を引き続き検証する必要があります。

Foxpass Cloud RADIUSは、その判断にIDとデバイスのコンテキストを取り込み、組織が既に使用しているシステムでネットワークアクセスを制御できるよう支援します。 

IDとデバイスコンテキストでアクセスを制御

Foxpass は、ID、グループメンバーシップ、デバイス管理の状態、および Intune コンプライアンスシグナルを使用して、次のことを行います。

  • 信頼できるユーザーとデバイスを許可する

  • コンプライアンスに準拠していないデバイスを拒否または隔離

  • IDまたはデバイスコンテキストに基づいてVLANアクセスを割り当て


証明書ベース認証を追加

証明書を使用して管理対象デバイスを認証し、Wi-FiやVPNへのアクセスでパスワードに頼らない運用を実現しましょう。

  • パスワードの代わりに証明書を使用して、EAP-TLS でデバイスを検証します。

  • Intune を通じて、証明書プロファイルを管理対象デバイスに設定します。

  • 柔軟でクラウドネイティブなパスワードレスアクセスへの道を実現するには、Foxpass Cloud PKI and Cloud RADIUSをご利用ください。


Intune と併用する Foxpass のメリット

  • デバイスコンプライアンスを強制

    Intuneのコンプライアンス状態を使用して、ネットワークアクセスを許可または拒否します。

  • Secure remote access management icon

    詳細なアクセスポリシーを適用

    IDとデバイスのコンテキストを活用して、誰にネットワークアクセスを許可するかを制御します。

  • インフラ管理の負担を軽減

    クラウドホスト型のRADIUSを使用して、ローカルRADIUSサーバーの管理を不要にします。

  • パスワードレス認証に対応

    証明書を使用して、パスワードレスのWi‑FiおよびVPNアクセスを有効にします。

あらゆるネットワーク接続にIntuneのセキュリティを拡張

Foxpass Cloud RADIUS で、Wi-Fi と RADIUSベースのVPN認証に ID、デバイス準拠、ポリシーベースの制御を導入しましょう。

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