FoxpassでWi-Fiセキュリティを強化
共有パスワードや古い認証方法がまだ使用されている場合は特に、ワイヤレスネットワークがセキュリティ侵害の一般的な侵入ポイントとなります。
IDおよび証明書ベースの認証によってWi-Fiアクセスを最新化するのにSplashtopのFoxpass Cloud RADIUSがどのように役立つかをご確認いただくために、30分間のウェビナーにご参加ください。組織のセキュリティ体制を強化し、デバイス管理を簡素化し、管理対象環境と管理対象外環境全体でゼロトラストイニシアチブをサポートする方法をご覧ください。
取り扱う内容：
• Wi-Fiセキュリティの強化 – アイデンティティ駆動認証および証明書ベースの認証により不正アクセスを防ぎます。• ユーザーとデバイスの管理を簡素化 – 従業員、請負業者、管理対象デバイスのオンボーディングとオフボーディングを自動化します。• 環境に合わせて認証をカスタマイズ – パスワードレス証明書、VLAN割り当て、MDM統合などの柔軟な方法から選択できます。• ゼロトラストとコンプライアンスの目標に合わせる – SOC 2、HIPAA、内部監査の準備をサポートするアクセス制御を実装します。