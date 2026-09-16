Russell Education Trust、Foxpass Cloud RADIUSでセキュアなWi‑Fiアクセスを簡素化
少人数の教育ITチームが、複数の学校拠点にまたがるローカルのRADIUSインフラを、クラウドベースの証明書ベース認証に置き換えた方法。
課題
Foxpassの導入前、Russell Education Trustは、Wi‑Fiアクセスの認証にローカルのMicrosoft NPSサービスと物理サーバーを利用していました。この構成は機能していましたが、インフラの運用負荷が生じ、チームが証明書ベースの認証へ移行するうえでの制約にもなっていました。また、スタッフが学校間を移動する中で、SSIDやアクセス体験に一貫性がないことも、trustが目指すシームレスな体験の提供を難しくしていました。
パスワードベースのアクセスは、セキュリティ上の懸念も生み出していました。教育現場では、パスワードが共有、使い回し、または漏えいされており、そのたびにITチームは資格情報をリセットし、ユーザーへの再教育を繰り返さなければなりませんでした。Russell Education Trustは、スタッフやITに余計な複雑さを加えることなくネットワークを保護できる、よりセキュアなアプローチを求めていました。
ソリューション
クラウドベースのRADIUSおよび証明書ベースの認証オプションを調査した結果、Russell Education TrustはFoxpass Cloud RADIUSを選択しました。Foxpassは、機能性、柔軟性、価値の適切なバランスを提供し、同法人がオンプレミスのRADIUSサーバーへの依存を減らし、セキュアなネットワークアクセスに向けたよりクラウドファーストなアプローチを実現するための実用的な方法となりました。
Foxpass により、チームは管理対象デバイスに対して証明書ベースの認証を使用しつつ、必要に応じてユーザー名とパスワードによる RADIUS 認証も引き続きサポートできました。Foxpass は Microsoft 365 経由でも認証を行い、クラウドファーストのアーキテクチャへの移行を進める中で、この組織がオンプレミスの ID インフラへの依存を減らすのに役立ちました。
導入
導入は非常にタイトなスケジュールで行われました。Russell Education Trustは夏休み中にFoxpassを見つけ、新学期に向けて、わずか数日で導入の決定、セットアップ、準備を行う必要がありました。Foxpassサポートの支援を受けて、チームは製品を設定し、アクセスポイントを接続し、バックグラウンドで各学校への証明書の展開を開始しました。
Russell Education TrustのITエンジニアであるDan Hamilton氏は、「セットアップして動作させるまでに3日しかありませんでした」と述べています。「すべてのデバイスへの設定を非常に短時間で完了でき、各学校向けの証明書の展開をバックグラウンドで開始しながら、全体の設定を進めることができました。」
証明書ベースのWi‑Fiを簡単に導入したいなら、Foxpass をぜひご利用ください。
Russell Education Trust、ITエンジニア、Dan Hamilton
導入成果
学校拠点間で一貫したアクセス
Foxpass は、Russell Education Trust が各学校で Wi‑Fi アクセスを標準化できるよう支援しました。SSID のミラーリングと証明書ベースの認証を有効にすることで、拠点間を移動するスタッフは、IT が各拠点ごとに個別のアクセス環境を管理しなくても、より一貫して接続できるようになります。
パスワードリスクを抑えながら、より強固な Wi‑Fi セキュリティ
管理対象デバイスを証明書ベースの認証へ移行することで、このtrustは共有や漏えいの可能性があるパスワードへの依存を減らしました。ゲストやBYODユーザー向けには、Foxpassがこのtrustのバウチャーベースのキャプティブポータルと連携し、さまざまなアクセスシナリオにまたがるギャップを埋めるのに役立っています。
ITの日常的な管理負担を軽減
導入後、Foxpassはこのtrustの環境でほとんど手間のかからない存在になりました。スタッフ、第6学年課程の生徒、請負業者、ガバナーの各グループはMicrosoftで動的に更新され、Foxpassを通じて同期されるため、手動更新の手間が減りました。現在、チームがダッシュボードを開くのは主に、トラブルシューティング、ログの確認、または設定変更を行うときだけです。
Foxpassを選ぶ理由
Russell Education Trustにとって、Foxpassはより強固でクラウドファーストなWi‑Fiセキュリティを実現するための、シンプルでわかりやすい道筋を提供しました。このトラストは、ローカルのRADIUSインフラを置き換え、証明書ベースの認証を導入し、複数の学校拠点にまたがるアクセスをサポートするとともに、不必要な複雑さを持ち込むことなく継続的な管理を簡素化できました。
お客様情報
Russell Education Trustは、英国を拠点とする教育トラストで、イングランド南部全域で複数の小学校、中等学校、シックスフォームを運営しています。このトラストでは、戦略立案、インフラ、複数拠点にわたる日々のサポートを少人数の中央ITチームが担当しており、スタッフ、管理対象デバイス、ゲスト、BYODユーザーのWi‑Fiアクセスを、より一貫性があり安全な方法で管理する必要がありました。