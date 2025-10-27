LendUpがFoxpassを使用した理由
LendUp、Foxpassを導入してインフラスト��ラクチャに自動化されたアクセス制御を実現
課題
LendUpは急成長しており、ITチームはインフラへのアクセスを手作業で管理する負担を感じ始めていました。従来型ソリューションとオープンソースソリューションを組み合わせて、ユーザーアカウントの作成、パスワードのリセット、自社のLDAPとRADIUSの管理を行う必要がありました。
そのため、貴重なリソースと時間が奪われるうえ、信頼性や安定性の問題も発生し、IT部門はそれらに継続的に対処しなければなりませんでした。LendUpは、貴重なIT時間を節約しながら、インフラへのアクセス管理を拡張し、自動化し、簡素化できる単一のソリューションを求めていました。
ソリューション
LendUpのシニアITエンジニアであるJosh Goffsteinは、次のように述べています。「Foxpassを選んだ理由は、LDAPとRadiusの運用に社内リソースを使っており、それがIT部門の多くの時間を奪ううえ、信頼性と安定性の問題も引き起こしていたからです。サーバー認証が信頼性とスピードの両面で向上し、チームの時間を大幅に節約できるようになりました。”
Foxpassにより、インフラへのアクセス制御を自動化できるようになり、現在ではディレクトリおよび認証サービスとして機能しています。
メリット
IT負担の軽減
Foxpassは、ユーザーアクセスとサーバーのプロビジョニングを自動化するアクセス制御ソリューションを提供しました。現在では、ユーザーの追加やインフラへのアクセス管理をすばやく簡単に行えます。
コストを削減
Foxpass導入前、LendUpではLDAPとRADIUSの管理に専任のエンジニアが2人いました。これは高額で、時間がかかり、管理も複雑でした。これで、貴重なITリソースを収益につながる業務に集中させることができます。
稼働率の向上
従来型のレガシー製品やオープンソース製品は、設定に時間がかかり、管理も複雑で、クラウドソリューションへの統合も困難です。Foxpassは、あらゆる規模の組織のITチームに信頼性と安定性を提供します。
Foxpass導入前は、LendUpではLDAPとRADIUSの管理に2人のエンジニアを専任で割り当てていました。現在ではアクセス制御が完全に自動化されており、その分の人員を事業拡大に充てられます。
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
信頼性と稼働率が大幅に向上しました。
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Foxpass は迅速かつ簡単に統合でき、クラウドホスト型ソリューションは当社のインフラ全体に適しており、直感的な UI によって簡単に利用できます。
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
LendUpについて
LendUpのミッションは、誰もがより健全な経済状況へ進める道を提供することです。従来の銀行システムでは信用スコアが低いために選択肢が限られている、現在8,000万人を超えるアメリカ人に対して、安全で透明性の高い製品を提供し、利用機会を広げ、コストを抑え、信用を築く機会を提供しています。LendUpはサンフランシスコに拠点を置き、Y-combinator、Google Ventures、Susa Ventures、Data Collective、Kleiner Perkins、Andreessen Horowitz、Seed Fund、Kapor Capital、QED、Cliff Investor、Yuri Milner、Thomvest Venturesをはじめとする著名なシリコンバレーの投資家に加え、高く評価されているエンジェル投資家や起業家から出資を受けています。
Foxpassについて
FoxpassはサーバーとWi-Fi®のセキュリティを提供します。Foxpassは、企業のエンジニアが指定された時間内に、本来アクセスすべきマシンにのみアクセスでき、必要なものにしかアクセスできないようにします。これは、LDAP、RADIUS、SSHキー管理によって実現されます。