なぜImgurがFoxpassを使用したのか
ImgurがFoxpassを導入し、LDAPとセキュリティのベストプラクティスを大規模に自動化
課題
Imgurのチームは急速に成長しており、社内でのアカウント管理とインフラへのユーザーアクセスのセキュリティベストプラクティスの維持に苦労していました。チームはサーバーへの認証管理、ユーザーのプロビジョニング、デプロビジョニング、パスワードのリセットに多くの貴重な時間とリソースを費やしていました。
彼らは、リソースへのアクセス制御を自動化し、セキュリティのベストプラクティスを大規模に実施するのを助けるソリューションを探していました。
ソリューション
Michael Cummings, Principal DevOps Engineer, は「私はソリューションに求める機能を知っていて、Foxpassは私たちのLDAPを自動化し、成長するチームのためにアクセス制御を簡単に管理するための正しい選択でした」と言います。
Foxpassは、VPNのサーバーアクセスとRADIUS管理を自動化するフル機能を提供し、Imgurのチケットシステムへの統合も行いました。ImgurのITチームが拡大を続ける中、Foxpassはインフラへのアクセス管理を容易にしています。
利点
IT担当者の時間を節約
Foxpassは自動化されたLDAPとRADIUS管理を提供し、ITがそれらを手動で管理する際の多くの時間と負担を軽減します。
セキュリティのベストプラクティスを向上
Foxpassはセキュリティのベストプラクティスを基に構築されており、ユーザーへのアクセスの付与と取り消し、インフラリソースへの役割別アクセスの作成が簡単かつ迅速に行えます。
Foxpassは簡単に拡張可能
Imgurチームは成長し、より多くのサービスを消費していました。Foxpassはアクセス管理を迅速かつ簡単にし、彼らがビジネスの構築とスケーリングに時間を費やせるようにしました。
Imgurについて
Imgurはインターネット上で最も素晴らしい画像を共有し楽しむための最高の場所です。毎日、何百万人もの人々がImgurを利用して、世界中から集まった面白く、心温まる、そして役立つ画像やストーリーに楽しみとインスピレーションを得ています。Imgurは月間1億5,000万人以上のアクティブユーザーを持つ世界最大の画像共有コミュニティです。
Foxpassについて
FoxpassはサーバーとWi-Fi®のセキュリティを提供します。Foxpassは、会社のエンジニアが指定された時間内に必要なマシンにのみアクセスし、必要なものにのみアクセスできるようにします。これはLDAP、RADIUS、SSHキー管理を通じて実現されます。
Wi-FiはWi-Fi Alliance®の商標です。