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HibbettがCloud RADIUSと証明書ベースのWi‑Fiを導入した方法

全米最大級のスポーツ用品小売企業の1つであるHibbettは、ワイヤレスセキュリティ戦略を最新化し、事前共有キー（PSK）から、より強固で大規模運用に適した証明書ベースの認証へ移行したいと考えていました。企業拠点ではすでに証明書ベースのWi-Fiを導入していましたが、既存のインフラを中断させることなくEAP-TLSをすべての小売店舗に拡張するには、より柔軟でクラウドネイティブなアプローチが必要でした。

Foxpassはまさにそれを提供しました。Foxpass Cloud PKIと専用に統合されたクラウドホスト型のRADIUSサービスにより、Hibbettは1,000以上の店舗にわたって、安全な証明書ベースのWi-Fiを展開し、卓越したロールアウト成功率と運用負荷の大幅な削減を実現しました。

Lady using a Splashtop while in a warehouse

状況：1,000を超える小売店舗全体でWi-Fiセキュリティを拡張

小売店舗レベルでは、Hibbett は Wi-Fi アクセスにPSKを使用していましたが、この方法はエンタープライズ規模では管理が難しく、セキュリティ面でも安全ではありません。同社のITセキュリティエンジニアリング&オペレーション担当ディレクターは、PSKについて「Mom & Pop shop」向けのものであり、数十億ドル規模の大手小売組織には適さないと述べました。

その企業に必要だったもの：

  • すべての拠点で標準化された、安全な認証モデル

  • パスワード不要の証明書ベースWi-Fi

  • 管理者や地区チームのためのシームレスなローミング体験

  • PSKのローテーションや入れ替えに伴う運用負荷の軽減

目標は明確でした。小売店舗と企業拠点全体でWi-Fiセキュリティを最新化することです。

Photo of several laptops, phones, and tablets

転機：レガシーPKIの制約により、拡張は現実的ではなくなりました

本社ではすでに証明書ベースの認証を使用していましたが、全店舗への展開には、既存のPKI環境では容易に対応できない機能が必要でした。

課題はEAP-TLSの導入そのものではなく、基盤となるPKIやネットワーク認証インフラを再構築することなく、全社規模で設定することにありました。

多くの長い歴史を持つ組織と同様に、Hibbettの既存のPKIインフラストラクチャは、以下をサポートするようには設計されていませんでした。

  • 数千台の共有小売デバイスへの証明書発行

  • 分散型証明書ライフサイクル運用

  • 1,000以上の地理的に分散した店舗全体で一貫した設定

PKIを社内で再構築するには、多大な時間、投資、そして保守が必要でした。Hibbettは代わりに、既存のシステムを中断させることなく、柔軟性、管理のしやすさ、拡張性を実現できるクラウドネイティブなアプローチを採用しました。

FoxpassのCloud RADIUSCloud PKIは、まさにそれを提供していました。

ソリューション：小売規模に対応したCloud RADIUS + デバイスベース証明書

すべての店舗で共通の企業向けSSID

Foxpass Cloud RADIUSを認証基盤として活用し、Hibbettはすべての店舗で同じセキュアな企業向けSSIDを導入しました。これには以下が含まれていました：

  • 拠点間を移動する従業員や管理職のための、すぐに使える接続性

  • 本社や配送センターを訪れた際も、スムーズにオンボーディングを実現

  • 企業全体で一貫したセキュアなワイヤレス体験

デバイスベースの証明書認証

店舗のハンドヘルド端末は複数人で共有され、利用者の入れ替わりも多いため、ユーザーごとの証明書の管理は現実的ではありません。

Hibbettは、Foxpassのデバイスベース認証をいち早く導入した企業の1つで、ユーザーごとではなくデバイスごとに証明書を発行していました。これは当時、競合ベンダーではどこも対応できなかった要件でした。

提供されるデバイスベースの認証:

  • 各ハンドヘルド端末に対して安定した永続的なID

  • スタッフの入れ替わり時にも証明書の再発行は不要

  • シンプルでスケーラブルな証明書ライフサイクル管理

Foxpass Cloud PKI向けに構築された専用統合

Foxpass Cloud PKI により、証明書の発行と更新が効率化されました：

  • 証明書の自動プロビジョニング、更新、無効化

  • すべてのデバイスで一貫したプロファイル

  • レガシーPKIインフラへの依存はゼロ

インフラを再構築することなく、クラウドのシンプルさを実現

Foxpassにより、Hibbettは複雑なレガシーPKIインフラに頼らずに済みました。Foxpass は、シンプルに使えて確実に機能する、クリーンなクラウドネイティブのRADIUSおよび証明書プラットフォームを提供していました。


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ロールアウト：何千台ものデバイスにわたる、問題がほぼゼロの設定

Hibbettほどの規模を持つ小売企業の移行は、決して簡単なことではありません。おおよそ横方向:

  • 1,000店舗

  • 各店舗あたり4～5台のハンドヘルドデバイス（合計約4,000～5,000台）

発生した証明書登録エラーはわずか46件で、エラー率は1%強にとどまりました。この規模と展開範囲を持つ小売組織としては、これは非常に低い割合であり、FoxpassのCloud PKI + Cloud RADIUS統合の安定性を示しています。Foxpassの設定はシンプルで一貫性があったため、Hibbettは証明書ベースのWi-Fiをすべての店舗に迅速かつ確実に導入でき、トラブルシューティングも最小限に抑えられました

Foxpassにより、Hibbettは認証アーキテクチャを大幅にモダナイズできました。

  • すべての拠点で証明書ベースのWi-Fiを標準化
  • パスワードレスEAP-TLSはすべてのPSKに代わります
  • 店舗、本社、配送センター間をシームレスに移動
  • 数千台のデバイス全体で、設定に関する問題は1%未満
  • 社内PKIを再構築したり維持したりする必要はありません
  • 小売業規模のネットワークアクセスを支える強固なゼロトラストの基盤
A hand holding a safety lock reaches through a tablet into the zero trust security space.

Foxpassが選ばれる理由：ゼロトラスト、小売環境、そしてスケールを前提に構築

HibbettがFoxpassを選んだ理由：

  • EAP-TLS向けに設計されたクラウドホスト型RADIUSプラットフォーム

  • 自動ライフサイクル管理を備えた、緊密に統合されたクラウドPKI

  • 共有の小売向けエンドポイントにはデバイスベースの証明書サポートが不可欠

  • 最小限の運用負荷でスピーディーに展開できる導入プロセス

  • 1,000以上の店舗にまたがる数千台のエンドポイントへ拡張可能

  • ゼロトラストでパスワードレスなセキュリティアプローチ


できるだけ多くのものをオンプレミス環境の外に出したいなら、自社で構築したり、車輪の再発明をしたりしないことです。Foxpassは価格が手頃で、非常に優れた働きをしてくれます。しかも、SCEPプロファイルを正しく設定すれば、あとは問題なく動作します。

Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett

A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

Foxpass について

Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI は、Wi-Fi、VPN、ネットワークアクセス向けに、安全なパスワードレスの証明書ベースおよびIDベースの認証を提供します。シームレスな統合、自動化された証明書管理、ゼロトラストとの整合により、Foxpass は組織が大規模にネットワークセキュリティを簡素化できるよう支援します。さらに、これらすべてを Splashtop のグローバルな信頼性とエンタープライズグレードのサポートが支えています。

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