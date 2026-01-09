HibbettがCloud RADIUSと証明書ベースのWi‑Fiを導入した方法
全米最大級のスポーツ用品小売企業の1つであるHibbettは、ワイヤレスセキュリティ戦略を最新化し、事前共有キー（PSK）から、より強固で大規模運用に適した証明書ベースの認証へ移行したいと考えていました。企業拠点ではすでに証明書ベースのWi-Fiを導入していましたが、既存のインフラを中断させることなくEAP-TLSをすべての小売店舗に拡張するには、より柔軟でクラウドネイティブなアプローチが必要でした。
Foxpassはまさにそれを提供しました。Foxpass Cloud PKIと専用に統合されたクラウドホスト型のRADIUSサービスにより、Hibbettは1,000以上の店舗にわたって、安全な証明書ベースのWi-Fiを展開し、卓越したロールアウト成功率と運用負荷の大幅な削減を実現しました。
状況：1,000を超える小売店舗全体でWi-Fiセキュリティを拡張
小売店舗レベルでは、Hibbett は Wi-Fi アクセスにPSKを使用していましたが、この方法はエンタープライズ規模では管理が難しく、セキュリティ面でも安全ではありません。同社のITセキュリティエンジニアリング&オペレーション担当ディレクターは、PSKについて「Mom & Pop shop」向けのものであり、数十億ドル規模の大手小売組織には適さないと述べました。
その企業に必要だったもの：
すべての拠点で標準化された、安全な認証モデル
パスワード不要の証明書ベースWi-Fi
管理者や地区チームのためのシームレスなローミング体験
PSKのローテーションや入れ替えに伴う運用負荷の軽減
目標は明確でした。小売店舗と企業拠点全体でWi-Fiセキュリティを最新化することです。
転機：レガシーPKIの制約により、拡張は現実的ではなくなりました
本社ではすでに証明書ベースの認証を使用していましたが、全店舗への展開には、既存のPKI環境では容易に対応できない機能が必要でした。
課題はEAP-TLSの導入そのものではなく、基盤となるPKIやネットワーク認証インフラを再構築することなく、全社規模で設定することにありました。
多くの長い歴史を持つ組織と同様に、Hibbettの既存のPKIインフラストラクチャは、以下をサポートするようには設計されていませんでした。
数千台の共有小売デバイスへの証明書発行
分散型証明書ライフサイクル運用
1,000以上の地理的に分散した店舗全体で一貫した設定
PKIを社内で再構築するには、多大な時間、投資、そして保守が必要でした。Hibbettは代わりに、既存のシステムを中断させることなく、柔軟性、管理のしやすさ、拡張性を実現できるクラウドネイティブなアプローチを採用しました。
FoxpassのCloud RADIUSとCloud PKIは、まさにそれを提供していました。
ソリューション：小売規模に対応したCloud RADIUS + デバイスベース証明書
すべての店舗で共通の企業向けSSID
Foxpass Cloud RADIUSを認証基盤として活用し、Hibbettはすべての店舗で同じセキュアな企業向けSSIDを導入しました。これには以下が含まれていました：
拠点間を移動する従業員や管理職のための、すぐに使える接続性
本社や配送センターを訪れた際も、スムーズにオンボーディングを実現
企業全体で一貫したセキュアなワイヤレス体験
デバイスベースの証明書認証
店舗のハンドヘルド端末は複数人で共有され、利用者の入れ替わりも多いため、ユーザーごとの証明書の管理は現実的ではありません。
Hibbettは、Foxpassのデバイスベース認証をいち早く導入した企業の1つで、ユーザーごとではなくデバイスごとに証明書を発行していました。これは当時、競合ベンダーではどこも対応できなかった要件でした。
提供されるデバイスベースの認証:
各ハンドヘルド端末に対して安定した永続的なID
スタッフの入れ替わり時にも証明書の再発行は不要
シンプルでスケーラブルな証明書ライフサイクル管理
Foxpass Cloud PKI向けに構築された専用統合
Foxpass Cloud PKI により、証明書の発行と更新が効率化されました：
証明書の自動プロビジョニング、更新、無効化
すべてのデバイスで一貫したプロファイル
レガシーPKIインフラへの依存はゼロ
イ��ンフラを再構築することなく、クラウドのシンプルさを実現
Foxpassにより、Hibbettは複雑なレガシーPKIインフラに頼らずに済みました。Foxpass は、シンプルに使えて確実に機能する、クリーンなクラウドネイティブのRADIUSおよび証明書プラットフォームを提供していました。
ロールアウト：何千台ものデバイスにわたる、問題がほぼゼロの設定
Hibbettほどの規模を持つ小売企業の移行は、決して簡単なことではありません。おおよそ横方向:
1,000店舗
各店舗あたり4～5台のハンドヘルドデバイス（合計約4,000～5,000台）
発生した証明書登録エラーはわずか46件で、エラー率は1%強にとどまりました。この規模と展開範囲を持つ小売組織としては、これは非常に低い割合であり、FoxpassのCloud PKI + Cloud RADIUS統合の安定性を示しています。Foxpassの設定はシンプルで一貫性があったため、Hibbettは証明書ベースのWi-Fiをすべての店舗に迅速かつ確実に導入でき、トラブルシューティングも最小限に抑えられました
Foxpassにより、Hibbettは認証アーキテクチャを大幅にモダナイズできました。
- すべての拠点で証明書ベースのWi-Fiを標準化
- パスワードレスEAP-TLSはすべてのPSKに代わります
- 店舗、本社、配送センター間をシームレスに移動
- 数千台のデバイス全体で、設定に関する問題は1%未満
- 社内PKIを再構築したり維持したりする必要はありません
- 小売業規模のネットワークアクセスを支える強固なゼロトラストの基盤
Foxpassが選ばれる理由：ゼロトラスト、小売環境、そしてスケールを前提に構築
HibbettがFoxpassを選んだ理由：
EAP-TLS向けに設計されたクラウドホスト型RADIUSプラットフォーム
自動ライフサイクル管理を備えた、緊密に統合されたクラウドPKI
共有の小売向けエンドポイントにはデバイスベースの証明書サポートが不可欠
最小限の運用負荷でスピーディーに展開できる導入プロセス
1,000以上の店舗にまたがる数千台のエンドポイントへ拡張可能
ゼロトラストでパスワードレスなセキュリティアプローチ
できるだけ多くのものをオンプレミス環境の外に出したいなら、自社で構築したり、車輪の再発明をしたりしないことです。Foxpassは価格が手頃で、非常に優れた働きをしてくれます。しかも、SCEPプロファイルを正しく設定すれば、あとは問題なく動作します。
Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett
Foxpass について
Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI は、Wi-Fi、VPN、ネットワークアクセス向けに、安全なパスワードレスの証明書ベースおよびIDベースの認証を提供します。シームレスな統合、自動化された証明書管理、ゼロトラストとの整合により、Foxpass は組織が大規模にネットワークセキュリティを簡素化できるよう支援します。さらに、これらすべてを Splashtop のグローバルな信頼性とエンタープライズグレードのサポートが支えています。